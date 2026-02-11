EssilorLuxottica: Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica propose la nomination de huit administrateurs et administratrices

Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica propose la nomination

de huit administrateurs et administratrices

Paris, France (11 février 2026 – 18h00) – Réuni aujourd’hui, le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, la nomination des administrateurs et administratrices dont les mandats arrivent à terme. Afin de poursuivre l’échelonnement des mandats, approuvé par l’Assemblée Générale de 2024, il est proposé de nommer :

Pour un nouveau mandat de trois ans Romolo Bardin José Gonzalo Virginie Mercier-Pitre Swati Piramal





Pour un nouveau mandat de deux ans



Mario Notari Cristina Scocchia Nathalie von Siemens Andrea Zappia







Conformément à l’échelonnement des mandats, les mandats de trois ans de Francesco Milleri, Paul du Saillant, Jean-Luc Biamonti et Marie-Christine Coisne-Roquette expireront en 2027. Les mandats des administrateurs représentant les salariés, Margot Bard et Sébastien Brown, ont été renouvelés en 2024 par décision du Comité de Groupe, pour une durée de trois ans.

« A l’approche du renouvellement d’une partie de notre Conseil d'administration, je suis fier des solides résultats obtenus, de l'équipe soudée que nous avons constituée et de notre trajectoire de croissance et de transformation. Guidés par l’ambition de réaliser le plein potentiel d'EssilorLuxottica, nous avons pris des décisions audacieuses à un moment déterminant de l'évolution du Groupe, façonnant déjà notre avenir dans le domaine de la technologie et de la med-tech. Je tiens à remercier le Comité des Nominations et des Rémunérations pour ses propositions, qui seront soumises à l'approbation des actionnaires. Nous restons fermement engagés dans un dialogue ouvert et constructif avec nos actionnaires, et je suis convaincu que le Conseil continuera à guider le succès à long terme de notre Groupe avec passion et détermination, » a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur général d’EssilorLuxottica.

