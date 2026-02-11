EssilorLuxottica: Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica propone il rinnovo di otto Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica

propone il rinnovo di otto Amministratori

Parigi, Francia (11 febbraio 2026 – ore 18:00) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito oggi e ha deciso di proporre all’Assemblea Annuale degli Azionisti che si terrà il 28 aprile 2026 la riconferma degli Amministratori il cui mandato è in scadenza. Per dare attuazione allo scaglionamento della durata dei mandati degli Amministratori, approvato dagli azionisti in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 2024, sono stati proposti come Amministratori:

Per un ulteriore mandato triennale Romolo Bardin José Gonzalo Virginie Mercier-Pitre Swati Piramal





Per un ulteriore mandato biennale



Mario Notari Cristina Scocchia Nathalie von Siemens Andrea Zappia







Con l’adozione del sistema di rinnovo scaglionato, i mandati triennali di Francesco Milleri, Paul du Saillant, Jean-Luc Biamonti e Marie-Christine Coisne-Roquette giungeranno a scadenza nel 2027. I mandati di Margot Bard e Sébastien Brown, Amministratori che rappresentano i dipendenti, sono stati rinnovati nel 2024 dal Comitato Aziendale (Works Council) per un periodo tre anni.

“In vista del rinnovo parziale del nostro Consiglio di Amministrazione, guardiamo con orgoglio ai solidi risultati raggiunti, alla solidità del team che abbiamo costruito e al percorso di crescita e trasformazione che stiamo portando avanti. Con l’obiettivo di realizzare pienamente il potenziale di EssilorLuxottica, abbiamo sostenuto scelte coraggiose in una fase cruciale dell’evoluzione del Gruppo, ponendo oggi le basi del nostro futuro nel mondo tech e med-tech. Ringrazio il Comitato Nomine e Remunerazione per le sue proposte, che saranno sottoposte all’approvazione degli azionisti. Crediamo nel valore di un dialogo aperto e costruttivo con i nostri azionisti e sono certo che il Consiglio continuerà a guidare il Gruppo con passione e determinazione verso un successo di lungo periodo”, ha dichiarato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

