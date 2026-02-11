EC-Council führt Enterprise AI Credential Suite ein, um die kritische KI-Qualifikationslücke in Deutschland zu schließen

BERLIN, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EC-Council , Entwickler der weltweit anerkannten Certified Ethical Hacker (CEH) -Zertifizierung und weltweit führend in der angewandten Cybersicherheitsausbildung, hat heute seine Enterprise AI Credential Suite vorgestellt, mit vier neuen rollenbasierten KI-Zertifizierungen , zusammen mit Certified CISO v4 , einem überarbeiteten Programm für Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit. Die doppelte Markteinführung stellt die größte Einzelerweiterung des Portfolios des EC-Council in seiner 25-jährigen Geschichte dar und wurde aufgrund einer eindeutigen Tatsache entwickelt: Die KI entwickelt sich schneller als die Zahl der Fachkräfte, die für ihren Betrieb, ihre Sicherheit und ihre Steuerung ausgebildet sind.

Die Einführung steht im Einklang mit den nationalen Bemühungen Deutschlands, KI-Ambitionen in praktische Fähigkeiten umzusetzen, und spiegelt die Prioritäten der deutschen KI-Strategie und der Digitalstrategie 2025 wider. Mit zunehmender Verbreitung von KI entwickelt sich der Mangel an KI-Fachkräften zu einem wesentlichen Engpass : Mehr als 60 % der deutschen Unternehmen nennen den Mangel an KI-kundigen Arbeitskräften als Haupthindernis für die Implementierung. Mit Blick auf die Zukunft könnte Deutschland bis 2030 einen Mangel von bis zu 780.000 Fachkräften im Technologiebereich erleben, wobei Stellen im Bereich KI und Cybersicherheit zu den am schwierigsten zu besetzenden gehören.

„Deutschlands KI-Dynamik ist real, insbesondere in der Industrie und bei kritischen Dienstleistungen“, erklärt Jay Bavisi, Group President des EC-Council. „Bei dieser Einführung geht es darum, die Fähigkeiten der Belegschaft auszubauen, damit sie mit den Entwicklungen Schritt halten kann. Praktische Fähigkeiten, um KI verantwortungsbewusst einzusetzen, KI-Systeme unter realen Bedingungen zu schützen und KI mit Verantwortungsbewusstsein zu steuern, wenn die Einführung in die Produktion übergeht.“

Rollenorientierte Zertifizierungen

Die Enterprise AI Credential Suite ist so strukturiert, dass sie widerspiegelt, wie KI-Fähigkeiten in der Praxis entwickelt werden. Artificial Intelligence Essentials (AIE) dient als Grundlage für den Aufbau praktischer KI-Kenntnisse und den verantwortungsvollen Umgang mit KI in verschiedenen Rollen und wird durch das proprietäre Übernehmen. Verteidigen. Regulieren. (ADG)-Rahmenwerk, das definiert, wie KI in realen Umgebungen in großem Maßstab eingesetzt werden sollte.

Übernehmen: Bereiten Sie Teams darauf vor, KI bewusst, mit Bereitschaft und Sicherheitsvorkehrungen einzusetzen.

Verteidigen: Sichern Sie KI-Systeme gegen neue Risiken, darunter Prompt-Injection, Datenvergiftung, Modellausnutzung und Kompromittierung der KI-Lieferkette.

Regulieren: Verantwortlichkeit, Aufsicht und Risikomanagement sollten von Anfang an in KI-Systeme integriert werden.

Innerhalb dieser Struktur sind die vier neuen Zertifizierungen direkt auf spezifische Personalbedürfnisse im gesamten KI-Lebenszyklus ausgerichtet.

Artificial Intelligence Essentials (AIE) vermittelt grundlegende Kenntnisse im Bereich der KI.

vermittelt grundlegende Kenntnisse im Bereich der KI. Certified AI Program Manager (CAIPM) ist in der Lage, KI-Strategien in die Praxis umzusetzen, Teams, Governance und Umsetzung aufeinander abzustimmen, um einen messbaren ROI und unternehmensweite Intelligenz zu erzielen.

ist in der Lage, KI-Strategien in die Praxis umzusetzen, Teams, Governance und Umsetzung aufeinander abzustimmen, um einen messbaren ROI und unternehmensweite Intelligenz zu erzielen. Certified Offensive AI Security Professional (COASP) entwickelt hochspezialisierte Fähigkeiten, um Schwachstellen in LLMs zu testen, Exploits zu simulieren und die KI-Infrastruktur zu sichern, um Unternehmen gegen neue Bedrohungen zu schützen.

entwickelt hochspezialisierte Fähigkeiten, um Schwachstellen in LLMs zu testen, Exploits zu simulieren und die KI-Infrastruktur zu sichern, um Unternehmen gegen neue Bedrohungen zu schützen. Certified Responsible AI Governance & Ethics Professional (CRAGE) konzentriert sich auf verantwortungsbewusste KI, Governance und Ethik auf Unternehmensebene unter Einhaltung der NIST/ISO-Standards.





Neben den neuen KI-Zertifizierungen aktualisiert Certified CISO v4 die Ausbildung von Führungskräften im Bereich Cybersicherheit für KI-gesteuerte Risikoumgebungen und stärkt die Führungskompetenzen, da intelligente Systeme zunehmend Teil des Kerngeschäfts und der Sicherheitsentscheidungen werden.

„Sicherheitsverantwortliche sind nun für Systeme verantwortlich, die lernen, sich anpassen und Ergebnisse schnell beeinflussen“, fügte Bavisi hinzu. „Certified CISO v4 bereitet Führungskräfte darauf vor, KI-bedingte Risiken klar zu managen, die Governance zu stärken und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Verantwortung im Spiel ist.“

Das Portfolio baut auch auf der langjährigen Zusammenarbeit des EC-Council mit Regierungs- und Verteidigungsorganisationen auf, einschließlich der bestehenden DoD 8140-Baseline-Zertifizierungsanerkennung, da KI-Sicherheit und die Bereitschaft der Arbeitskräfte zunehmend an nationaler Bedeutung gewinnen.

Um das gesamte Angebot an Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten zu erkunden, besuchen Sie die EC-Council AI Courses Ressourcen.

