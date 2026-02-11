Geotab Connect 2026: la empresa amplía su oferta de video telemática en México

La compañía refuerza su visión de innovación y seguridad durante su evento global en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab, líder mundial en gestión de flotas, activos y vehículos conectados, anunció la ampliación de su oferta de video telemática en México con la llegada de la solución de video telemática GO Focus Plus al portafolio local. La novedad fue divulgada durante el Geotab Connect 2026, el evento global que reúne a expertos y líderes del transporte conectado para mostrar cómo la IA y el análisis de datos están transformando la gestión de flotas y abriendo camino a operaciones logísticas más seguras y eficientes.

Celebrado entre los días 10 y 12 de febrero en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas (EE. UU.), el encuentro conectó a más de 3500 profesionales del sector, entre clientes y socios, para presentaciones, demostraciones y paneles sobre seguridad, inteligencia artificial, productividad y gestión basada en datos. La programación incluyó sesiones con expertos y un espacio dedicado a socios que reunió soluciones e integraciones que amplían el ecosistema de flotas. El eje central de las conversaciones son las aplicaciones prácticas de IA y el análisis de datos para respaldar la toma de decisiones en la rutina operativa de las flotas.

Con una delegación récord, América Latina ganó protagonismo en el evento de este año al reunir a más de 400 profesionales, entre clientes, prospectos y socios estratégicos. El volumen de participantes no solo reitera la relevancia de la región para la estrategia global de la compañía, sino que también prepara el terreno para la integración oficial de la nueva solución al portafolio local.

La video telemática revoluciona la seguridad de las flotas

La solución integral de video telemática se compone de cámaras vehiculares inteligentes (dash cams) que permiten un seguimiento en tiempo real de los vehículos, conductores, viajes y eventos operativos. En la práctica, la tecnología combina imágenes de video y datos de telemática para identificar comportamientos de riesgo, emitir alertas de voz dentro de la cabina para la corrección inmediata por parte del conductor y organizar los incidentes para su revisión y seguimiento por parte del gestor en MyGeotab.

GO Focus Plus fue desarrollado para reducir el tiempo entre la identificación de un comportamiento de riesgo y la intervención. Al detectar eventos como distracción al volante (incluyendo el uso del celular y señales de fatiga), proximidad peligrosa, uso incorrecto del cinturón de seguridad o salida de carril, el sistema emite una alerta de voz para que el conductor ajuste su conducción al instante.

Desde la perspectiva de la gestión, el objetivo es reducir el tiempo invertido en el análisis y dirigir la atención a lo que exige acción inmediata. La solución destaca los eventos más críticos y patrones recurrentes, organizando la revisión con contexto al reunir el video y la información asociada a cada incidente para acelerar la evaluación.

Para José Calderón, Country Manager de México para Geotab, las soluciones de video telemática se insertan en un movimiento más amplio de transformación del sector en el país. “El mercado mexicano está acelerando la implementación de tecnologías que promuevan un enfoque más proactivo en relación con la seguridad y la previsibilidad operativa. Al expandir la oferta de video telemática en el país, Geotab refuerza su estrategia de apoyar decisiones más rápidas y reducir la exposición a riesgos con inteligencia de datos; un paso importante para quienes necesitan combinar eficiencia, rentabilidad y seguridad”, afirma el ejecutivo.

La noticia posiciona a México como un mercado prioritario dentro de la estrategia regional de Geotab, al acercar tecnologías que combinan inteligencia artificial, datos telemáticos y video en tiempo real para impulsar operaciones más seguras, eficientes y predictivas.

2026, el año de la expansión de la IA y el análisis de datos

En Connect 2026, Geotab también reforzó su visión de que la inteligencia artificial debe estar conectada a una base consistente de datos para marcar la diferencia en la rutina operativa. Las presentaciones mostraron ejemplos de cómo la IA se está aplicando para apoyar tareas diarias en la gestión de flotas, ya sea para sugerir rutinas de mantenimiento, orientar acciones de reparación o indicar ajustes de ruta ante variables como el clima y la congestión. Todo esto con el fin de favorecer la previsibilidad y reducir el retrabajo.

La empresa enfatizó además que este avance depende de una captación de datos confiable y de prácticas de gobernanza, incluyendo cuidados con la privacidad, especialmente cuando los modelos se ajustan a la realidad específica de cada operación.

Globalmente, el Geotab Connect trae las innovaciones más importantes para el transporte y la logística, consolidándose como el escenario donde la inteligencia de datos se encuentra con la viabilidad operativa. Para la industria, el evento es el marco fundamental para la definición de nuevos estándares de seguridad y eficiencia, anticipando las tendencias que rediseñan el futuro de la movilidad conectada.

Acerca de Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones de vehículos y activos conectados, lo que potencia la eficiencia y la gestión de flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la IA para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, lo que reduce los costos e impulsa la eficiencia. Con el respaldo de los mejores científicos e ingenieros de datos, prestamos servicios a más de 55.000 clientes de todo el mundo y procesamos 80.000 millones de puntos de datos diariamente a partir de más de 4,7 millones de suscripciones de vehículos. Geotab cuenta con la confianza de las organizaciones de la lista Fortune 500, con flotas medianas y las flotas del sector público más grandes del mundo, incluidas las del Gobierno Federal de los EE. UU. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, nuestro ecosistema de socios destacados y Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas. Este año celebramos 25 años de innovación. Obtenga más información en www.geotab.com/es-latam/ , síganos en LinkedIn o visite nuestro blog .

