Geotab expande portfólio de videotelemetria no Brasil e apresenta avanços em IA aplicada à logística no Geotab Connect 2026

SÃO PAULO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Geotab, líder global em gestão de frotas, ativos e veículos conectados, anunciou a ampliação da sua oferta de videotelemetria no Brasil com a chegada nos próximos meses da solução de vídeotelemetria GO Focus Plus ao portfólio local. O anúncio foi divulgado durante o Geotab Connect 2026, evento global que reúne especialistas e lideranças do transporte conectado para mostrar como IA e análise de dados estão mudando a gestão de frotas e abrindo caminho para operações logísticas mais seguras e eficientes.

Realizado entre os dias 10 e 12 de fevereiro, no MGM Grand Hotel & Casino, em Las Vegas (EUA), o encontro conecta mais de 3,5 mil profissionais do setor, entre clientes e parceiros, para apresentações, demonstrações e painéis sobre segurança, inteligência artificial, produtividade e gestão baseada em dados. A programação inclui sessões com especialistas e um showroom dedicado a parceiros, reunindo soluções e integrações que expandem o ecossistema de frotas. No centro das conversas estão aplicações práticas de IA e análise de dados para apoiar decisões na rotina de frotas.

Com uma delegação recorde, a América Latina ganha protagonismo no evento deste ano ao reunir mais de 400 profissionais, entre clientes, prospects e parceiros estratégicos. O volume de participantes não apenas reitera a relevância da região para a estratégia global da companhia, mas também prepara o terreno para a integração oficial da nova solução ao portfólio local.

Videotelemetria revoluciona a segurança das frotas

A solução completa de videotelemetria é composta por câmeras veiculares com inteligência artificial (dash cams com IA) que permitem um acompanhamento em tempo real dos veículos, motoristas, viagens e eventos operacionais. Na prática, a tecnologia combina imagens de vídeo e dados de telemetria para identificar comportamentos de risco, emitir alertas de voz dentro da cabine para correção imediata por parte do motorista e organizar as ocorrências para revisão e acompanhamento do gestor no MyGeotab.

O GO Focus Plus foi desenvolvido para promover uma cultura proativa de condução segura ao reduzir o tempo entre a identificação de um comportamento de risco e a intervenção. Ao detectar eventos como distração ao volante (incluindo uso de celular e consumo de alimentos e bebidas), fadiga, distância inadequada, uso incorreto do cinto de segurança ou saída de faixa, o sistema emite um alerta por voz para que o motorista ajuste a condução rapidamente.

Do lado da gestão, o objetivo é reduzir o tempo investido na análise e direcionar a atenção ao que exige ação imediata. A solução destaca os eventos mais críticos e padrões recorrentes e organiza a revisão com contexto, reunindo vídeo e as informações associadas a cada ocorrência para acelerar a avaliação.

Para Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil, as soluções de videotelemetria se inserem em um movimento mais amplo de transformação do setor no país. “O mercado brasileiro está acelerando a implementação de tecnologias que promovam uma abordagem mais proativa em relação à segurança e à previsibilidade operacional. Ao expandir a oferta de videotelemetria no país, a Geotab reforça sua estratégia de apoiar decisões mais rápidas e reduzir a exposição a riscos com inteligência de dados — um passo importante para quem precisa combinar eficiência, rentabilidade e segurança”, afirma o executivo.

2026, o ano da expansão da IA

No Connect 2026, a Geotab também reforçou sua visão de que a inteligência artificial precisa estar conectada a uma base consistente de dados para fazer diferença na rotina operacional. As apresentações trouxeram exemplos de como a IA vem sendo aplicada para apoiar tarefas do dia a dia na gestão de frotas, seja para sugerir rotinas de manutenção, orientar ações de reparo ou indicar ajustes de rota, diante de variáveis como clima e congestionamento. Tudo isso com foco em favorecer a previsibilidade e reduzir o retrabalho.

A empresa enfatizou ainda que esse avanço depende de uma captação de dados confiável e de práticas de governança, incluindo cuidados com privacidade, especialmente quando modelos são ajustados à realidade específica de cada operação.

Roteirização e distribuição de rotas

Novas soluções de roteirização e distribuição de rotas para operações com múltiplas paradas e alta variabilidade foram apresentadas. Nesse tipo de cenário, soluções de roteirização ajudam a organizar janelas de atendimento, lidar com desvios e paradas inesperadas e buscar rotas mais eficientes — com efeitos indiretos em segurança e produtividade ao reduzir tempo de exposição e distância percorrida.

Globalmente, o Geotab Connect traz as inovações mais importantes para o transporte e a logística, consolidando-se como o palco onde a inteligência de dados encontra a viabilidade operacional. Para a indústria, o evento é o marco fundamental para a definição de novos padrões de segurança e eficiência, antecipando as tendências que redesenham o futuro da mobilidade conectada

Sobre a Geotab

A Geotab é líder global em soluções de gestão de frotas, ativos e veículos conectados, com sede em Oakville, Ontário, e em Atlanta, Geórgia. Nossa missão é tornar o mundo mais seguro, eficiente e sustentável. Usamos análise de dados avançada e IA para transformar o desempenho e as operações das frotas, reduzindo custos e impulsionando a eficiência. Apoiados pelos melhores cientistas de dados e engenheiros, atendemos aproximadamente 100.000 clientes globais, processando 100 bilhões de pontos de dados diariamente de mais de 5 milhões de assinaturas de veículos. A Geotab tem a confiança de organizações da Fortune 500, de frotas de médio porte e das maiores frotas do setor público do mundo, incluindo o governo federal dos EUA. Comprometidos com a segurança e a privacidade de dados, possuímos as autorizações FIPS 140-3 e FedRAMP. Nossa plataforma aberta, ecossistema de parceiros excepcionais e o Geotab Marketplace oferecem centenas de soluções de terceiros prontas para impulsionar ainda mais a gestão de frotas. Este ano, estamos comemorando 25 anos de inovação. Saiba mais em www.geotab.com/pt-br , siga-nos no LinkedIn , Instagram , ou visite nosso blog .

GEOTAB e GEOTAB MARKETPLACE são marcas registradas da Geotab Inc. no Canadá, nos Estados Unidos e/ou em outros países.