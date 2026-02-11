Moody’s uuendas Eesti Energia krediidireitingut

Moody’s kinnitas 11. Veebruaril 2026 Eesti Energia AS-ile krediidireitingu Baa3 ning säilitas negatiivse väljavaate. Negatiivselt mõjutavad reitingut põlevkivil põhineva elektritootmise tegevuste eluiga, põlevkiviõli tegevusalaga seotud kasumi jätkuv volatiilsus toormehindade kõikumise tõttu ning ettevõtte suhteliselt väike suurus Euroopa arenevatel elektriturgudel.
Väljaande üksikasjad leiate siit: https://www.enefit.com/en/ettevottest/investorile
Danel Freiberg
Treasury- ja finantsriskijuht
Eesti Energia AS
Tel: +372 5594 3838
E-post: danel.freiberg@energia.ee