Landsbankinn hf.: Útgáfa AT1 verðbréfa í íslenskum krónum

Landsbankinn lauk í dag útboði verðbréfa sem telja til viðbótar eiginfjárþáttar 1 (e. Additional Tier 1 (AT1)).
Boðinn var til sölu nýr óverðtryggður flokkur í íslenskum krónum, LBANK AT1 PNC31. Verðbréfin eru án lokagjalddaga en valkvæður innköllunardagur bréfanna er að 5,5 árum liðnum. Verðbréfin bera fasta 10,00% vexti sem greiðast hálfsárslega og jafngilda 10,25% ávöxtun á ársgrundvelli.
Í heild bárust 54 tilboð að fjárhæð 89,32 milljarðar króna frá íslenskum fagfjárfestum og voru tilboð að fjárhæð 16 milljarðar króna samþykkt í útboðinu.
Lilja B. Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir: „Landsbankinn réðst í útgáfu AT1 verðbréfa í íslenskum krónum í kjölfar vel heppnaðrar sambærilegrar útgáfu í Bandaríkjadölum í fyrra, með það að leiðarljósi að breikka fjármögnunargrunn bankans á innlendum markaði. Það er mjög ánægjulegt að sjá góða þátttöku fjárfesta í útboðinu sem endurspeglar tiltrú á Landsbankanum sem fjárfestingarkosti.“
Vænt lánshæfismat AT1 verðbréfanna er BB frá S&P Global Ratings. Stefnt er að því að verðbréfin verði tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland og Euronext Dublin þann 18. febrúar 2026.
Morgan Stanley er umsjónaraðili útgáfunnar og Markaðsviðskipti Landsbankans höfðu umsjón með útboðinu.
Þessi tilkynning er birt af Landsbankanum hf. og inniheldur upplýsingar sem töldust eða kunna að hafa talist innherjaupplýsingar í skilningi 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik (MAR), sbr. lög nr. 60/2021, um aðgerðir gegn markaðssvikum. Tilkynning þessi er gerð af Hreiðari Bjarnasyni, framkvæmdastjóra Fjármála hjá Landsbankanum hf., í samræmi við upplýsingaskyldu Landsbankans hf. samkvæmt MAR og 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2016/1055.