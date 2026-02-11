Énergir annonce la nomination de Mary-Ann Bell à titre de présidente du Conseil d’administration

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir inc. (« Énergir ») annonce la nomination de Madame Mary-Ann Bell à titre de présidente de son Conseil d’administration (« Conseil d’administration »), effectif en date du 11 février 2026. Madame Bell a précédemment siégé aux conseils d’administration d’Énergir Inc. et Valener Inc. (maintenant nommée Énergir Développement inc.) de 2014, jusqu’à la privatisation de cette dernière en 2019. Elle a rejoint de nouveau le Conseil d’administration en août 2025.

Elle succède à Monsieur Ghislain Gauthier, qui occupait la fonction de président du Conseil d’administration depuis novembre 2020. M. Gauthier avait informé le Conseil d’administration de son intention de ne pas se présenter pour réélection en novembre 2025.

Madame Mary-Ann Bell est ingénieure et administratrice de sociétés. Elle cumule plus de 30 années d’expérience dans le secteur des télécommunications, ainsi que plus de 10 années d’expérience en gouvernance d’organisations publiques. Au cours de sa carrière, principalement au sein du groupe Bell Canada, elle a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de chef des opérations. Elle siège également au conseil de la société ouverte Groupe AtkinsRéalis inc. depuis 2020, où elle préside le comité des ressources humaines. De plus, elle est administratrice de l’Institute of Corporate Directors (ICD), et de l’Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques (IGOPP). Madame Bell a aussi siégé aux conseils de Cogeco Communications inc. et Cogeco inc., où elle a présidé le comité de gouvernance (2016 à janvier 2026), de NAV Canada (2014-2023), du Fonds de placement immobilier Cominar (2012-2018) et de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), où elle a présidé le conseil de 2012 à 2017. Très engagée dans la communauté, elle a également été administratrice et présidé plusieurs conseils d’administration d’organismes à but non lucratif. Elle est titulaire d’un baccalauréat en génie industriel de Polytechnique Montréal, d’une maîtrise en sciences de l’INRS, et a complété le programme du Collège des administrateurs de sociétés.

« Nous sommes heureux d’accueillir Mary-Ann Bell à la présidence du Conseil. Sa vaste expérience dans des postes de direction et au sein de nombreux conseils d’administration dans différents secteurs d’activité, sa compréhension fine des enjeux de gouvernance et son sens stratégique seront des atouts pour accompagner Énergir dans la poursuite de la réalisation de son plan stratégique dans le contexte de la transition énergétique du Québec », souligne Éric Lachance, président et chef de la direction d’Énergir.

« Je tiens à remercier Monsieur Gauthier pour l’apport important de son leadership au courant des douze dernières années au sein du conseil d’administration, dont cinq à titre de président. Durant son mandat, le conseil d’administration a guidé Énergir dans des transformations structurantes, notamment avec la mise en œuvre de notre Vision 2030-2050 et dans le déploiement de nouvelles offres, incluant la commercialisation de la biénergie électricité-gaz naturel, le développement de la filière du gaz de source renouvelable au Québec et tout récemment, la géothermie. Ces réalisations nous ont permis de progresser avec rigueur et stabilité dans un contexte d’évolution rapide du secteur énergétique. Au nom d’Énergir, nous lui souhaitons le meilleur des succès dans la poursuite de ses projets », ajoute M. Lachance.

Énergir inc. et Énergir, s.e.c. en bref

Énergir inc. détient principalement une participation de 71,0 % dans Énergir, s.e.c. pour laquelle elle agit à titre de commanditée. Comptant plus de 11 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelques 540 000 client.e.s et des communautés qu'elle dessert au Québec et dans l'État du Vermont aux États-Unis. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par l'intermédiaire de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel par canalisation de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le GSR, le GNL et GNC. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques.

