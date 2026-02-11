Accolad place l’IA proactive au service de l’humain : Yanik Guillemette dévoile un assistant intelligent de reconnaissance des employés





MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’heure où l’intelligence artificielle passe d’un rôle réactif à un rôle proactif, Accolad annonce le déploiement d’un assistant IA conçu pour soutenir les gestionnaires dans la reconnaissance des employés. Inspirée des tendances technologiques mises de l’avant au CES 2026, cette innovation vise à renforcer l’engagement, la productivité et la dimension humaine du travail.

De l’IA réactive à l’IA proactive : un changement de paradigme

Les grandes annonces du Consumer Electronics Show (CES) 2026 ont confirmé une évolution majeure : l’intelligence artificielle ne se limite plus à répondre à des requêtes, elle agit désormais comme un agent proactif capable d’anticiper des besoins, de recommander des actions et de soutenir la prise de décision.

« Nous entrons dans une ère où l’IA devient une véritable infrastructure de productivité, intégrée au quotidien des organisations », explique Yanik Guillemette, président du comité consultatif externe sur l’IA d’Accolad. « La question n’est plus de savoir si l’IA doit être utilisée, mais comment elle peut soutenir l’humain sans s’y substituer. »

Un assistant IA au cœur du programme de reconnaissance des employés

C’est dans cette logique qu’Accolad déploie un assistant IA proactif intégré à sa plateforme de reconnaissance des employés. L’outil analyse en continu des signaux organisationnels clés — anniversaires de travail, années de service, jalons de projets ou moments de performance — afin de recommander des actions de reconnaissance pertinentes et personnalisées.

L’objectif : transformer la reconnaissance en un réflexe structuré, plutôt qu’en une initiative ponctuelle.

Contrairement à une approche purement technologique, l’assistant d’Accolad est pensé comme un levier organisationnel :

il automatise les rappels et la préparation des messages de reconnaissance ;

il soutient les gestionnaires dans la mise en œuvre d’un programme de reconnaissance au travail cohérent et équitable ;

il libère du temps pour l’accompagnement humain et le développement des talents.



Une plateforme de reconnaissance axée sur l’humain et la confidentialité

Accolad insiste sur un principe fondamental : la technologie doit amplifier l’intention humaine, non la remplacer. L’assistant IA agit comme un copilote, laissant la décision finale au gestionnaire.

La plateforme respecte des normes strictes de confidentialité et de gouvernance des données, conformément aux meilleures pratiques canadiennes et internationales. Les recommandations sont explicables, traçables et alignées sur les préférences des employés, renforçant ainsi la confiance dans le programme de reconnaissance des employés.

Une innovation responsable, encadrée par un comité consultatif

Afin d’assurer une utilisation éthique et durable de l’IA, Accolad a mis en place un comité consultatif externe réunissant des experts en technologie, en ressources humaines et en sciences sociales. Ce comité aura pour mandat d’évaluer l’impact des algorithmes, la transparence des décisions et l’évolution des usages.

« L’IA doit permettre aux organisations d’anticiper les besoins humains, pas de les standardiser », souligne Yanik Guillemette. « Une plateforme de reconnaissance performante doit renforcer la culture, la reconnaissance des années de service et le sentiment d’appartenance. »

Un enjeu stratégique pour la compétitivité canadienne

Selon plusieurs analyses économiques récentes, l’adoption de l’IA progresse rapidement aux États-Unis, tandis que le Canada accuse un certain retard malgré un fort potentiel d’innovation. Des études suggèrent que jusqu’à 60 % à 80 % des entreprises américaines utilisent l’IA dans leurs opérations, contre des niveaux globalement plus bas de pénétration au Canada.

Les organisations qui intègrent des solutions intelligentes dans leurs programmes de reconnaissance des employés affichent déjà des gains mesurables en engagement et en rétention.

Avec son assistant IA proactif, Accolad propose une réponse concrète et adaptée aux réalités locales : une plateforme de reconnaissance conçue pour soutenir la performance organisationnelle tout en préservant la dimension humaine du travail.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur canadien spécialisé en technologies et en innovation responsable, impliqué notamment dans les entreprises FranShares, Bezel et Guru Organic Energy. Président du comité consultatif externe sur l’IA d’Accolad, il œuvre à rapprocher intelligence artificielle, productivité et valeurs humaines. Il intervient régulièrement sur les enjeux liés à l’adoption de l’IA, à la reconnaissance au travail et à la compétitivité des organisations.

À propos d’Accolad

Accolad est une entreprise canadienne qui développe une plateforme de reconnaissance des employés dédiée à l’engagement, à la reconnaissance des années de service et à la valorisation des talents. En combinant intelligence artificielle, science des données et expertise RH, Accolad aide les organisations à structurer des programmes de reconnaissance au travail durables, mesurables et humains.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/464f103e-1777-4f69-801f-41e9b46793e9/fr