Yanik Guillemette accélère l'adoption de l'IA au Canada : Déploiement d'un nouveau cadre de résilience chez Accolad

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'entrepreneur et stratège technologique Yanik Guillemette franchit aujourd'hui une étape décisive dans sa mission de revitalisation économique. Il annonce le déploiement officiel d'un nouveau Cadre de Résilience par l'IA au sein d'Accolad, une initiative conçue pour transformer la gestion du capital humain en un moteur de productivité nationale.

Cette annonce intervient alors que les données récentes de la Banque du Canada révèlent une stagnation alarmante : la productivité du travail au pays est tombée à environ 71 % de celle des États-Unis (Source : Banque du Canada, 2024). Cet écart de près de 30 % du PIB par heure travaillée n'est pas seulement un chiffre statistique ; c'est une urgence nationale qui menace notre niveau de vie. Pour Yanik Guillemette, ce constat impose une action immédiate du secteur privé où l’Intelligence Artificielle (IA) s’impose comme une infrastructure essentielle pour combler ce fossé.

Une économie sous pression, à la recherche de nouveaux moteurs

L’économie canadienne évolue aujourd’hui dans un environnement complexe : inflation persistante, pression sur le pouvoir d’achat, pénurie de main-d’œuvre qualifiée et fragmentation croissante entre les grandes métropoles et les régions. Si la croissance globale demeure positive, elle masque d’importantes disparités sectorielles et territoriales.

Dans ce contexte, plusieurs économistes s’entendent pour dire que les gains de productivité constitueront la clé de la prochaine phase de croissance. Pour Yanik Guillemette, ce constat impose une réflexion stratégique : « On ne réglera pas les enjeux de compétitivité avec des slogans ou des mesures palliatives, comme un simple remboursement de TPS bonifié pour l’épicerie. Ce n'est pas avec des subventions ponctuelles qu'on bâtit une économie forte, mais en outillant durablement les entreprises, surtout les PME, avec des technologies capables d’augmenter concrètement leur efficacité. »

L’intelligence artificielle comme infrastructure économique

Contrairement à une vision purement technologique de l’IA, Yanik Guillemette la considère comme une infrastructure économique, au même titre que l’électricité ou Internet. Son potentiel dépasse largement l’automatisation de tâches : il touche la prise de décision, la gestion des ressources, la planification financière et la personnalisation des services.

Cette vision rejoint celle de nombreux chercheurs canadiens en intelligence artificielle, dont les travaux ont contribué à positionner le Canada comme l’un des pôles mondiaux de recherche et d’innovation en IA. Dans ses investissements et ses projets, l’IA est utilisée pour analyser des volumes complexes de données afin d’optimiser des processus jusqu’ici rigides. « L’IA bien utilisée ne remplace pas l’humain », insiste-t-il. « Elle lui redonne du temps, de la clarté et une capacité d’action accrue. »

Accolad comme laboratoire d'innovation responsable

Le déploiement annoncé aujourd'hui au sein d'Accolad, entreprise spécialisée dans la reconnaissance des employés, traduit cette vision en outils concrets. En s’appuyant sur l’analyse des données organisationnelles, ces outils permettent aux PME d’optimiser leurs ressources et de renforcer l’engagement interne.

Pour soutenir cette structure, M. Guillemette a officialisé la mise en place d'un comité consultatif externe chez Accolad , composé d'experts veillant à ce que l'innovation reste ancrée dans les besoins réels des entreprises. L'initiative repose sur trois piliers de gouvernance :

L'utilité économique mesurable : Des indicateurs de performance clairs pour chaque déploiement. La souveraineté technologique : La maîtrise locale des données pour garantir l'indépendance économique. L'intégration humaine : Un modèle où l'employé demeure au centre de la boucle décisionnelle.





L’IA au service des régions et des PME

Un aspect central de la vision de Yanik Guillemette concerne les régions du Québec. Là où les grandes entreprises disposent de moyens importants, les PME régionales font face à des contraintes sévères : accès au capital et rareté de talents.

L’IA peut jouer un rôle déterminant pour les PME . En automatisant certaines fonctions administratives ou en optimisant les chaînes d’approvisionnement, elle permet à des entreprises de taille modeste de rivaliser avec des acteurs majeurs. « La résilience économique du Canada se joue aussi dans les régions, là où chaque gain de productivité a un impact direct sur l’emploi et la vitalité locale », affirme M. Guillemette.

Une vision alignée avec l’avenir du Canada

Alors que les gouvernements multiplient les stratégies en IA, l’action de Yanik Guillemette illustre une réalité cruciale : la transformation économique viendra d’entrepreneurs capables de traduire l’innovation en solutions concrètes. « La résilience économique, ce n’est pas d’éviter les chocs », conclut-il. « C’est de bâtir des systèmes capables d’y répondre intelligemment. Et l’IA fait désormais partie de cette équation. »

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette contribue stratégiquement au développement d'entreprises innovantes telles que Bezel, FranShares, GURU Organic Energy et Accolad. Il met aujourd'hui son expertise au service d'une économie canadienne plus résiliente. Entrepreneur et investisseur québécois, il est reconnu pour son engagement envers une adoption pragmatique et éthique des technologies émergentes.

À propos d’Accolad

Accolad est une entreprise technologique de pointe spécialisée dans les solutions de reconnaissance et de mobilisation des employés, aidant les organisations à stimuler leur croissance durable via son moteur d'IA propriétaire.

