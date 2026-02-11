Drone como Servicio de ZenaTech amplía la capacidad de servicios para constructores, ofreciendo velocidad y precisión impulsadas por drones en topografía para el sector de construcción de viviendas

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia la integración de flujos de trabajo basados en drones en sus servicios de topografía para constructores de viviendas a nivel nacional, proporcionando mayor velocidad, precisión y fiabilidad para facilitar la obtención de permisos. La empresa planea expandir sus servicios para constructores mediante la habilitación de operaciones DaaS a través de la experiencia especializada de Cardinal Civil Resources, una de sus firmas de topografía recientemente adquiridas, con una sólida trayectoria de servicio a los principales constructores estadounidenses, ampliando así el acceso de ZenaTech al sector de la construcción residencial.

Los constructores nacionales de viviendas que adquieren terrenos terminados o casi terminados suelen buscar superar la etapa de permisos gubernamentales con la menor fricción posible, para acelerar la construcción de viviendas y el cierre de ventas, asegurando el pago. Para ello, normalmente requieren un conjunto reducido de estudios topográficos, no un paquete completo de desarrollo inicial. Por lo general, la entrega de estos estudios suele tardar hasta 10 días; sin embargo, mediante la integración de los flujos de trabajo de Cardinal y Drone como Servicio, la empresa espera reducir este plazo a tres días o menos.

"Los retrasos en la finalización de la documentación son uno de los mayores desafíos para los constructores residenciales. Al integrar drones en el flujo de trabajo de topografía, Drone como Servicio puede reducir el tiempo de entrega de datos listos para permisos a tres días o menos. La combinación de drones con procesos especializados de flujo de trabajo es clave para escalar nuestros servicios para constructores e innovar soluciones críticas para el sector”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "El sector de la construcción residencial en EE. UU. representa un mercado valorado en más de un billón de dólares, impulsado por la creciente demanda de nuevas viviendas y la necesidad de procesos de construcción más rápidos, eficientes y conformes. Estamos bien posicionados para liderar la innovación y ofrecer soluciones escalables impulsadas por drones que satisfagan las necesidades cambiantes de los constructores a nivel nacional".

Los servicios de Drone como Servicio para constructores incluyen tareas críticas de topografía como topografía del terreno, planos de parcela, validación de límites, cumplimiento de zonificación y formatos específicos según la jurisdicción. Estos servicios respaldan el proceso obligatorio mediante el cual los lotes terminados son estudiados, los constructores presentan los diseños ante municipios o condados, y se obtienen las aprobaciones necesarias antes de iniciar la construcción. Al integrar drones con el software y los flujos de trabajo propios de la empresa, ZenaTech contribuye a agilizar los plazos de permisos y reducir retrasos en el ciclo de construcción.

Drone como Servicio participará en el International Builders’ Show (IBS) 2026 en Orlando, Florida, del 17 al 19 de febrero, demostrando un compromiso con la innovación y la excelencia en topografía y servicios para constructores.

Cardinal Civil Resources fue adquirida por la división de Drone como Servicio de ZenaTech en 2025 y desde entonces se ha integrado en la red de Drone como Servicio de la empresa. Con presencia y clientes en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, este punto de lanzamiento de servicios para constructores ha apoyado a importantes constructores durante muchos años, incluyendo Ryan Homes (NVR Inc.), con más de 15 años de relación, y otras marcas líderes de la construcción de viviendas residenciales en EE. UU.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficiencias operativas excepcionales, así como mayor precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio de DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones, el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "podrá", debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operaciones en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas se materialicen y los resultados reales pueden diferir de manera sustancial. ‎En consecuencia, se recomienda a los lectores‎ no depositar una confianza indebida en las declaraciones o información prospectiva.‎