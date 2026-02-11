Une nouvelle ère pour les long-courriers : Air Canada fera l’acquisition de gros-porteurs A350-1000 d’Airbus pour soutenir la croissance de son réseau international

La société aérienne confirme une commande de huit appareils, avec des droits d’achat pour huit autres

La première livraison de cet appareil à la fine pointe de la technologie est prévue pour 2030

Ces appareils donnent accès à une nouvelle génération de capacités long-courriers

La conception de la cabine offre une expérience plus confortable aux clients

MONTRÉAL, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui la prochaine étape de son Programme de modernisation du parc aérien avec l’ajout du gros-porteur A350-1000 d’Airbus. La société aérienne accueillera huit appareils dans son parc aérien, dont la livraison devrait débuter au deuxième semestre de 2030, et dispose de droits d’achat pour huit autres A350-1000.

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

« L’acquisition par Air Canada de l’A350-1000 d’Airbus consolidera encore notre position de société aérienne mondiale de premier plan au cours de la prochaine décennie, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. Cet appareil à la fine pointe de la technologie ajoute une nouvelle dimension aux capacités long-courriers d’Air Canada, grâce à son autonomie impressionnante, sa capacité d’emport accrue et sa rentabilité éprouvée qui ouvrent de nouvelles possibilités pour nos clients en matière de vols long-courriers. Ces appareils hautement performants bonifient notre parc aérien actuel en offrant de la flexibilité, qui permettra de développer un réseau résilient, diversifié et en pleine croissance. L’A350-1000 d’Airbus jouera un rôle central pour définir la prochaine ère d’Air Canada, en reliant nos clients, nos plaques tournantes et notre pays au reste du monde. »

« L’ajout de l’A350-1000 d’Airbus à notre parc aérien est un investissement tourné vers l’avenir qui renforcera la rentabilité à long terme d’Air Canada, a affirmé John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières d’Air Canada. Ces appareils réduiront les coûts d’exploitation, renforceront notre fiabilité opérationnelle et nous permettront de demeurer concurrentiels dans l’ensemble de notre réseau mondial. Les matériaux plus légers et les réacteurs de technologie avancée de l’appareil permettent d’en améliorer considérablement la consommation de carburant par rapport à l’avion qu’il remplace, ce qui contribue à la réalisation de nos objectifs financiers et environnementaux. Cette commande marque une nouvelle étape dans la modernisation de notre parc aérien et cadre avec nos priorités en matière de répartition du capital et notre objectif de maintenir les dépenses d’investissement à 12 % ou moins du chiffre d’affaires. »

Propulsé par des réacteurs XWB97 de Rolls-Royce et fabriqué à partir de matériaux plus légers, cet appareil devrait permettre une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 25 % par rapport à la génération précédente, selon les prévisions d’Airbus (en anglais seulement). L’A350-1000 a une autonomie potentielle d’environ 9 000 milles marins.

Selon Airbus, les clients profiteront de la cabine à double couloir la plus silencieuse (en anglais seulement) qui soit. Elle est conçue pour être pressurisée à seulement 1 830 mètres (6 000 pieds) afin de diminuer le stress sur le corps, de réduire au minimum le décalage horaire et d’offrir une expérience de vol nettement plus confortable. L’appareil sera équipé d’un système de divertissements à bord et d’une connectivité de dernière génération, en plus de présenter les nouvelles normes cabine d’Air Canada, qui seront introduites plus tard cette année.

Modernisation du parc aérien

La commande de huit appareils A350-1000 d’Airbus s’ajoute aux 14 appareils 787-10 Dreamliner de Boeing qui devraient entrer en service plus tard cette année. Air Canada s’apprête également à recevoir dans les prochains mois le premier de ses 30 appareils A321XLR d’Airbus. Air Canada continue en outre de prendre livraison des A220 d’Airbus assemblés au Canada : il reste à présent 23 appareils sur sa commande ferme de 65 appareils. Cinq appareils 737 MAX de Boeing supplémentaires, en location, devraient entrer en service en 2026.

Ces appareils seront mis en service avec l’aménagement et les normes cabine de nouvelle génération d’Air Canada, qui offrent une connectivité et un système de divertissements à bord améliorés.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».



Renseignements : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d’Air Canada : aircanada.com

À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d’analyses et d’autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et sur l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d’autres termes semblables, ainsi qu’à l’évocation de certaines hypothèses. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses, dont celles décrites ci-après, ils sont soumis à d’importants risques et incertitudes, qui sont amplifiés dans l’environnement actuel. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d’événements externes ou à l’incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention ci-après.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique, les déclarations faites (p. ex. des menaces) ou les mesures prises par des États en matière d’imposition de droits de douane sur les exportations ou les importations canadiennes, de même que l’incertitude qui en découle et leurs répercussions sur les économies du Canada, de l’Amérique du Nord et du monde, et sur la demande de voyages, le contexte géopolitique, tels les conflits militaires au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine, la capacité d’Air Canada à dégager ou à maintenir une rentabilité nette, l’état de l’industrie et du marché et le contexte influant sur la demande, la concurrence, la dépendance d’Air Canada à l’égard des technologies, les risques liés à la cybersécurité, les interruptions de service, les changements climatiques et les facteurs liés à l’environnement (dont les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des facteurs anthropiques), la dépendance d’Air Canada à l’égard des fournisseurs clés (y compris des organismes gouvernementaux et d’autres parties prenantes soutenant les activités aéroportuaires et de l’exploitation aérienne), les relations de travail et les coûts connexes, la capacité d’Air Canada à mettre en œuvre efficacement des initiatives stratégiques opportunes et d’autres initiatives importantes (notamment sa faculté à gérer les charges d’exploitation), les cours de l’énergie, la capacité d’Air Canada à rembourser ses dettes et à conserver ou à accroître la liquidité, sa dépendance à l’égard des transporteurs régionaux et autres, sa capacité à recruter et à conserver le personnel nécessaire, les épidémies, l’évolution de la législation, de la réglementation ou des procédures judiciaires, les attentats terroristes, les conflits armés, la capacité d’Air Canada à exploiter avec succès son programme de fidélité, les pertes par sinistre, la dépendance d’Air Canada à l’égard des partenaires Star AllianceMD et des coentreprises, sa capacité à préserver et à faire croître sa marque, les litiges actuels et éventuels avec des tiers, les fluctuations des taux de change, les limites imposées aux termes de clauses restrictives, les questions d’assurance et les coûts qui y sont associés, les obligations au titre des régimes de retraite, ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans le dossier d’information publique d’Air Canada qui peut être consulté à l’adresse www.sedarplus.ca, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion de 2024 et à la rubrique 14, Facteurs de risque, du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025.

Air Canada a fixé et continue de fixer des objectifs, de prendre des engagements et d’évaluer l’incidence eu égard aux changements climatiques, ainsi que les initiatives, plans et propositions connexes qu’Air Canada et d’autres parties prenantes (dont les organismes publics, les autorités de réglementation et autres organismes) mettent en œuvre en matière de changements climatiques et d’émissions de carbone. La réalisation de nos engagements et de nos objectifs dépend de nombreux facteurs, notamment des actions et des efforts combinés des gouvernements, de l’industrie, des fournisseurs et des autres intervenants et parties prenantes, ainsi que du développement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies. En particulier, les cibles d’émissions de carbone liées à nos objectifs pour 2030 et nos aspirations à cet égard pour 2050 sont ambitieuses et fortement tributaires des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et de la disponibilité d’un approvisionnement suffisant en carburants d’aviation durables (CAD), ce qui demeure un défi important. De plus, Air Canada a engagé, et prévoit continuer à engager, des coûts pour atteindre son objectif de carboneutralité et pour se conformer aux lois et règlements sur la durabilité environnementale ainsi qu’aux autres normes et accords. La nature précise des lois, règlements, normes et accords contraignants ou non contraignants à venir, qui font l’objet d’une attention accrue de la part de parties prenantes à l’échelle locale et internationale, ne peut être prédite avec un quelconque degré de certitude, pas plus que leur incidence financière, opérationnelle ou autre. Rien ne garantit la mesure dans laquelle l’un ou l’autre de nos objectifs climatiques sera atteint, ni que les investissements futurs que nous ferons pour atteindre nos objectifs climatiques produiront les résultats escomptés ou répondront aux attentes croissantes des parties prenantes en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. De plus, des événements futurs pourraient amener Air Canada à privilégier d’autres intérêts à plus court terme au détriment de la progression vers nos objectifs climatiques actuels, en fonction de la stratégie commerciale, de facteurs économiques, réglementaires et sociaux, et de pressions potentielles de la part d’investisseurs, de groupes d’activistes ou d’autres parties prenantes. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos objectifs et nos engagements relativement aux changements climatiques ou d’en rendre compte de façon appropriée, nous pourrions faire l’objet d’une publicité et de réactions négatives de la part d’investisseurs, de clients, de groupes de défense ou d’autres parties prenantes, ce qui pourrait nuire à la réputation d’Air Canada ou avoir d’autres effets négatifs sur celle-ci.

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d’Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7116f3bd-1432-4d3b-bccf-8a2a2f2d11c7/fr



