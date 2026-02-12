Aduro Clean Technologies franchit une étape clé avec l’entrée en phase d’exploitation de son usine pilote NGP

LONDON, Ontario, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise du secteur des technologies propres qui transforme chimiquement des matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour le lancement des premières campagnes d’exploitation au sein de son usine pilote Next Generation Process (« NGP ») à London, en Ontario.

Faits marquants

Entrée en phase d’exploitation — L’usine pilote NGP a entamé ses campagnes d’exploitation initiales, ce qui contribue directement à la montée en échelle commerciale grâce à des campagnes planifiées pour la recherche continue, l’engagement client et la qualification des matières premières.

— L’usine pilote NGP fonctionne conformément aux attentes, et les premières campagnes correspondent aux essais planifiés. Validation basée sur les données — Aduro est bien positionnée pour générer des données opérationnelles et environnementales soutenant l’avancement de son programme de commercialisation.





Depuis la dernière annonce de mise en service en octobre 2025 , et après l’achèvement de l’installation, des opérations mécaniques et de l’intégration des systèmes en décembre 2025, la Société a finalisé les activités de clôture de mise en service de tous les principaux systèmes, y compris les systèmes de traitement, les services utilitaires, l’automatisation et les systèmes de sécurité. Avec le lancement des campagnes d’exploitation initiales, l’installation passe désormais de la phase d’exécution à celle d’exploitation.

L’usine pilote NGP fonctionne comme une unité de procédé intégrée, assurant une exploitation continue et des campagnes structurées axées sur l’apprentissage, la génération de données et l’optimisation. Ces activités visent à affiner les fenêtres d’exploitation, à évaluer la stabilité des processus et à générer des données de performance dans des conditions d’usine pilote entièrement intégrées et prolongées. Les matières premières évaluées lors des campagnes en cours et prévues refléteront les matériaux fournis dans le cadre de programmes d’engagement client et d’autres sources réelles, permettant à Aduro d’évaluer la performance sur une gamme de compositions représentatives des conditions commerciales futures.

L’usine pilote NGP constitue le pont technique essentiel entre la recherche en laboratoire et la future installation industrielle FOAK, dans le cadre du processus de mise à l’échelle structuré d’Aduro. Aduro poursuit activement le développement du FOAK : le site est sélectionné et l’évaluation ainsi que les essais d’équipements sont en cours pour orienter la conception et préparer les achats stratégiques. Les données issues des opérations de l’usine pilote NGP alimenteront directement l’ingénierie détaillée, la spécification des équipements et la planification d’exécution du projet FOAK.

L’usine pilote NGP repose sur une architecture d’automatisation et de contrôle de niveau industriel fournie par Siemens , assurant des opérations reproductibles, une collecte de données à haute résolution et une transposition directe des stratégies de contrôle vers des installations de plus grande échelle. Afin de soutenir la transition vers les campagnes d’exploitation, Aduro a également renforcé ses équipes opérationnelles et techniques et mis en œuvre un programme structuré de formation couvrant l’exploitation des procédés, les systèmes d’automatisation et de contrôle, les procédures de sécurité et la gestion des conditions d’exploitation anormales, assurant ainsi une pleine préparation opérationnelle pour des programmes d’essais prolongés.

« Cette étape reflète une exécution rigoureuse de nos équipes d’ingénierie, d’exploitation et de gestion de projet, a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. Avec le lancement des opérations structurées de test, l’usine pilote NGP devient un atout majeur pour notre trajectoire de commercialisation et le renforcement de l’engagement des parties prenantes. Le site de l’installation FOAK est sélectionné, et le travail réalisé à London orientera directement la conception et l’intégration, tout en renforçant la préparation de la Société pour la prochaine phase de montée en échelle. »

« Après la mise en service, notre priorité s’est déplacée vers l’exploitation du système intégré et l’apprentissage opérationnel, a ajouté David Weizenbach, directeur des opérations d’Aduro. L’usine pilote NGP prolonge les travaux réalisés avec le réacteur à flux continu R2, en nous permettant d’évaluer des échantillons mixtes de plastiques issus de programmes clients et de sources réelles dans des conditions prolongées et intégrées. Ces campagnes visent à optimiser les paramètres d’exploitation pour maximiser les rendements et assurer une performance constante malgré la variabilité des matières premières, tout en validant les hypothèses de conception de l’installation industrielle FOAK. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques ; de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en pétrole plus léger et plus précieux ; et de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement Corporate/Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, notamment la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant l’avancement et la mise à l’échelle de la technologie Hydrochemolytic™ de la Société, les campagnes d’exploitation en cours et futures à l’usine pilote, la portée et les résultats des activités d’essai et d’expérimentation, la production et l’utilisation de données d’exploitation, le développement et la planification d’une installation FOAK ou à l’échelle de démonstration, les voies de commercialisation et les futurs partenariats ou accords d’achat.

Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les hypothèses suivantes : le fonctionnement continu et stable de l’usine pilote, la capacité à générer des données opérationnelles exploitables pour la prise de décision, la disponibilité de personnel qualifié et de ressources techniques, l’approvisionnement en matières premières au coût et à la qualité prévus, la protection continue de la propriété intellectuelle, la demande du marché pour les hydrocarbures recyclés, l’accès à des capitaux à des conditions acceptables et l’environnement réglementaire applicable au recyclage chimique et aux technologies connexes. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner des résultats différents, figurent notamment les défis techniques ou opérationnels, les retards dans les activités de mise à l’échelle ou d’ingénierie, les changements dans la portée du projet, les fluctuations des prix du pétrole et des marchés pétrochimiques, les changements dans les réglementations environnementales ou chimiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les difficultés à conclure des partenariats ou des accords d’achat, les pressions concurrentielles exercées par les technologies alternatives, ainsi que d’autres risques décrits dans les documents publics déposés par la Société et disponibles sur SEDAR+ et EDGAR.

Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une importance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Aduro ne s’engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.