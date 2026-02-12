L’EC-Council, leader mondial de la formation et de l’éducation en cybersécurité, élargit son portefeuille de certifications en IA alors que la France intensifie ses efforts en matière de compétences en IA et d’adoption fiable dans le cadre de France 2030 

PARIS, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’EC-Council, créateur de la certification Certified Ethical Hacker (CEH) de renommée mondiale et leader mondial de la formation appliquée en cybersécurité, annonce aujourd’hui le lancement de sa suite Enterprise AI Credential Suite, comprenant quatre nouvelles certifications en IA basées sur les rôles, présentées aux côtés de Certified CISO v4, une version entièrement remaniée de son programme de leadership exécutif en cybersécurité. Ce double lancement constitue la plus grande expansion du portefeuille de l’EC-Council en 25 ans d’existence et répond à une réalité évidente : l’IA évolue plus rapidement que la main-d’œuvre formée pour la faire fonctionner, la sécuriser et la gérer.



Ce lancement s’inscrit dans l’orientation nationale française en matière de renforcement des capacités en IA et d’adoption fiable, notamment la deuxième phase de la stratégie nationale pour l’IA et le plan France 2030, qui met l’accent sur l’essor de l’éducation et des compétences appliquées en IA. La deuxième phase de la stratégie nationale française en matière d’IA prévoit une allocation totale de 2,22 milliards d’euros sur cinq ans, dont plus de 700 millions d’euros investis via France 2030 dans l’éducation à l’IA, reflétant la volonté du pays de transformer l’ambition en capacité opérationnelle.



Alors que la France accélère l’adoption de l’IA dans tous les secteurs, la préparation de la main-d’œuvre et la discipline en matière de gouvernance deviennent des exigences opérationnelles et non plus des options facultatives. Le FMI indique que l’IA affectera près de 40 % des emplois dans le monde, tandis que le Forum économique mondial prévoit que 39 % des compétences clés des travailleurs évolueront d’ici 2030, ce qui renforcera la demande de formations opérationnelles. Parallèlement, l’exposition aux risques relatifs à la sécurité augmente : la majorité des organisations déclarent faire face à des attaques alimentées par l’IA et Palo Alto Networks rapporte une hausse de 890 % du trafic lié à l’IA générative, élargissant les surfaces d’attaque plus rapidement que la formation des équipes.



« La France investit dans les capacités d’IA par le biais de sa stratégie nationale et de France 2030, et la réussite de ces investissements repose avant tout sur les personnes », a déclaré Jay Bavisi, président du groupe EC-Council. « Ce portefeuille aide les professionnels à adopter l’IA de manière responsable, à la défendre dans des conditions réelles et à la gouverner avec responsabilité afin que les organisations puissent la déployer en toute confiance. »

Certifications alignées sur les rôles

La suite de certifications Enterprise AI Credential Suite est structurée pour refléter le développement réel des capacités en IA. Artificial Intelligence Essentials (AIE) constitue le socle permettant d’acquérir une maîtrise pratique de l’IA et une utilisation responsable dans tous les rôles. Elle s’appuie sur le cadre propriétaire Adopt. Defend. Govern. (ADG) de l’EC-Council, qui définit comment l’IA doit être mise en œuvre à grande échelle dans des environnements réels.

Adopt (Adopter) : préparer les équipes à déployer l’IA de manière réfléchie, avec une bonne préparation et des mesures de protection

Defend (Défendre) : sécuriser les systèmes d’IA contre les risques émergents, notamment la prompt injection, le data poisoning, l’exploitation des modèles et la compromission de la chaîne d’approvisionnement de l’IA

Govern (Gouverner) : intégrer la responsabilité, la supervision et la gestion des risques dans les systèmes d’IA dès la conception

Dans ce cadre, les quatre nouvelles certifications répondent directement aux besoins spécifiques de la main-d’œuvre tout au long du cycle de vie de l’IA.

Artificial Intelligence Essentials (AIE) permet d’acquérir des connaissances de base en IA.

permet d’acquérir des connaissances de base en IA. Certified AI Program Manager (CAIPM) permet de traduire la stratégie IA en actions concrètes, en alignant les équipes, la gouvernance et la mise en œuvre, afin de générer un retour sur investissement mesurable et une intelligence à l’échelle de l’entreprise.

permet de traduire la stratégie IA en actions concrètes, en alignant les équipes, la gouvernance et la mise en œuvre, afin de générer un retour sur investissement mesurable et une intelligence à l’échelle de l’entreprise. Certified Offensive AI Security Professional (COASP) développe des compétences d’élite pour tester les vulnérabilités des LLM, simuler des exploits et sécuriser l’infrastructure IA afin de protéger les entreprises contre les menaces émergentes.

développe des compétences d’élite pour tester les vulnérabilités des LLM, simuler des exploits et sécuriser l’infrastructure IA afin de protéger les entreprises contre les menaces émergentes. Certified Responsible AI Governance & Ethics Professional (CRAGE) se concentre sur l’IA responsable, la gouvernance et l’éthique à l’échelle de l’entreprise, conformément aux normes NIST/ISO.

Parallèlement aux nouvelles certifications en IA, Certified CISO v4 met à jour la formation des cadres supérieurs en matière de cyber-leadership dans les environnements à risque liés à l’IA, renforçant ainsi leur préparation à la prise de décision, alors que les systèmes intelligents font désormais partie intégrante des opérations commerciales et des décisions en matière de sécurité.

« Les responsables de la sécurité doivent désormais gérer des systèmes capables d’apprendre, de s’adapter et d’influencer les résultats à grande vitesse », a ajouté M. Bavisi. « Certified CISO v4 prépare les dirigeants à gérer les risques liés à l’IA avec clarté, à renforcer la gouvernance et à prendre des décisions éclairées lorsque la responsabilité est engagée. »

Ce portefeuille s’appuie également sur la collaboration historique de l’EC-Council avec les administrations publiques et les organisations de défense, notamment la reconnaissance DoD 8140, dans un contexte où la sécurité de l’IA et la préparation des compétences prennent une importance stratégique croissante.

Pour découvrir l’ensemble des formations et certifications, consultez la bibliothèque EC-Council AI Courses.

