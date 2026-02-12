AlphaTON Capital en Consensus Hong Kong: Presenta la infraestructura confidencial de IA para 1.000 millones de usuarios

HONG KONG, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON), la compañía pública de tecnología líder mundial que está escalando la superaplicación Telegram para un mercado direccionable de más de mil millones de usuarios activos mensuales, anunció hoy una agenda completa de actividades públicas y privadas en Consensus Hong Kong, el principal evento Web3 de Asia, que se celebrará el miércoles 11 y jueves 12 de febrero de 2026 en el Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

La presencia de la compañía destacará la estrategia de AlphaTON para diseñar e implementar la capa de infraestructura fundamental para la IA descentralizada y la tecnología con preservación de la privacidad, la estructura crítica que impulsa la próxima generación de finanzas, comercio y servicios impulsados por IA dentro del ecosistema global de Telegram de mil millones de usuarios.

Sesiones públicas en Consensus Hong Kong

“Las instituciones ya están aquí: dentro de la rápida transformación digital de las finanzas globales”

Anthony Scaramucci, asesor estratégico, AlphaTON Capital

Miércoles, 11 de febrero a las 10:10 AM - Auros Main Stage



El líder de opinión global y asesor estratégico de AlphaTON, Anthony Scaramucci, analizará la acelerada adopción institucional de blockchain e IA, explorando cómo la convergencia de estas tecnologías está transformando la arquitectura de las finanzas globales.

“Protección de la privacidad en la era de la IA: Cocoon AI de Telegram”

Brittany Kaiser, directora ejecutiva de AlphaTON Capital

Miércoles, 11 de febrero a las 11:30 a. m. - Frontier Stage

La Dra. Kaiser presentará cómo AlphaTON está construyendo la infraestructura crítica para impulsar IA confidencial para el nuevo Programa Cocoon AI de Telegram, como socio de lanzamiento de GPU de Cocoon AI, permitiendo servicios financieros, compras y soporte inteligente sin comprometer la propiedad de los datos ni la privacidad de los usuarios, en beneficio de más de 1.000 millones de personas.

Grabación privada exclusiva: Podcast AlphaTON × Midnight Foundation

Brittany Kaiser, directora ejecutiva de AlphaTON Capital y Fahmi Syed, presidente de Midnight Foundation

“Escalando la privacidad a mil millones de usuarios”

Esta sesión exclusiva explorará cómo AlphaTON y Midnight están desarrollando conjuntamente la primera infraestructura de IA confidencial diseñada específicamente para Telegram, una plataforma creada desde cero para que los usuarios posean, controlen y se beneficien de sus propios datos.

“El próximo gran salto de internet no es más velocidad ni más contenido, sino la restauración de la autonomía personal. Al proporcionar una plataforma para aplicaciones que mejoran la privacidad, empoderamos a organizaciones como AlphaTON Capital para ofrecer innovación que mantenga a los usuarios en control mientras se mantiene el cumplimiento normativo”, afirmó, Fahmi Syed, presidente de Midnight Foundation.

Importancia estratégica

La integración con Midnight posiciona a AlphaTON Capital como un vehículo clave de crecimiento del ecosistema, transformando la superaplicación más grande del mundo en el centro de las tecnologías más avanzadas de preservación de la privacidad disponibles en la actualidad. Al construir la capa esencial de infraestructura que habilita IA confidencial a escala global, AlphaTON Capital está:

Creando una fuente de ingresos recurrentes altamente escalable vinculada a servicios de IA y privacidad a nivel de plataforma.

Capturando una ventaja decisiva de primer movimiento en el mercado de IA confidencial, proyectado para alcanzar billones de dólares en valor total direccionable.

El ajuste global en torno a la IA y la propiedad de los datos se está acelerando, y AlphaTON es la única empresa pública con infraestructura activa posicionada para capturar esa demanda dentro de la superaplicación más grande del mundo.

Para quienes no puedan asistir en persona, AlphaTON Capital pondrá a disposición todo el contenido de Consensus Hong Kong, incluidas grabaciones de conferencias magistrales, paneles y el podcast exclusivo con Midnight Foundation, en su sitio web de relaciones con inversores y en canales de redes sociales en los días posteriores al evento. Esperamos compartir este momento crucial con toda nuestra comunidad de accionistas.

Acerca de Consensus HK



Consensus Hong Kong, producido por CoinDesk, es un importante encuentro global para las comunidades de Blockchain, Web3 e IA. Reúne a figuras clave que están influyendo en el futuro de las finanzas, la tecnología, la gobernanza y la sociedad. La conferencia conecta a líderes, innovadores e inversores de todo el mundo para establecer contactos, concretar acuerdos y debatir sobre el futuro de los activos digitales. https://consensus-hongkong.coindesk.com/

Acerca de Midnight Foundation

Midnight Foundation es una organización dedicada a promover el desarrollo, la adopción y el impacto en el mundo real de la red Midnight, el proyecto blockchain de optimización de la privacidad desarrollado por Shielded Technologies. Diseñada para contratos inteligentes confidenciales, Midnight permite aplicaciones descentralizadas resistentes a la censura y compatibles con la normativa. Aprovecha pruebas de conocimiento cero y una arquitectura tokenómica cooperativa, con NIGHT como token de utilidad y DUST como recurso de capacidad protegida, para ofrecer una poderosa combinación de privacidad, seguridad y descentralización. Para más información, haga clic aquí: https://midnight.foundation/

Acerca de AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON)



AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) es la compañía pública tecnológica líder mundial que está escalando la superaplicación Telegram, con un mercado direccionable de mil millones de usuarios activos mensuales. La compañía está implementando una estrategia integral de hiperescalador dentro del ecosistema Telegram mediante una combinación de productos de software, middleware de datos y activos de entrenamiento de IA, así como clústeres de hardware de infraestructura de IA que despliegan IA confidencial para el ecosistema Telegram.

A través de sus operaciones, AlphaTON Capital ofrece a los inversores de los mercados públicos una exposición de nivel institucional al ecosistema Telegram y su plataforma de mil millones de usuarios, mientras mantiene estándares de gobernanza y transparencia propios de una compañía que cotiza en Nasdaq. Bajo la dirección de la directora ejecutiva Brittany Kaiser, el presidente ejecutivo y director de inversiones Enzo Villani, y el director de desarrollo de negocios Yury Mitin, las actividades de la compañía abarcan la validación de redes y operaciones de staking, el desarrollo de aplicaciones basadas en Telegram, así como inversiones estratégicas en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) basados en TON, plataformas de videojuegos y aplicaciones empresariales.



AlphaTON Capital Corp está constituida en las Islas Vírgenes Británicas y cotiza en Nasdaq bajo el símbolo bursátil “ATON”. AlphaTON Capital, a través de su negocio heredado, también avanza en terapias de primera clase dirigidas a vías conocidas de resistencia a puntos de control para lograr respuestas de tratamiento duraderas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, AlphaTON Capital participa activamente en el proceso de desarrollo de fármacos y proporciona asesoría estratégica para guiar el desarrollo de nuevos activos de inmunoterapia y combinaciones de estos.

Para más información, visite https://alphatoncapital.com/

Canal oficial de AlphaTON Capital Telegram: https://t.me/alphatoncapital_official

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones en este comunicado de prensa, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con la estrategia empresarial de la compañía, los planes y objetivos de la administración para operaciones futuras, y aquellas precedidas o seguidas por palabras como “cree”, “espera”, “anticipa”, “pretende”, “estima”, “hará”, “puede”, “planea”, “potencial”, “continúa” o expresiones similares, constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas, entre otras cosas, con las proyecciones de la compañía sobre la expansión y despliegue de su infraestructura de IA; las expectativas de la compañía de que sus asociaciones generarán fuentes de ingresos adicionales e integrarán verticalmente la Infraestructura de IA de Cómputo Confidencial de la Compañía; la creencia de la Compañía de que los activos que está construyendo generarán un valor significativo a largo plazo; y otras declaraciones que no son hechos históricos. Como resultado, las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluyendo, pero no limitándose a: el cronograma, progreso y resultados de las iniciativas estratégicas de la compañía, la dependencia de la compañía de terceros, el riesgo de que la compañía no asegure financiamiento adicional o TON, la incertidumbre respecto a la inversión de la compañía en TON, la incertidumbre en torno al negocio heredado de la compañía, la estrategia operacional de la compañía, el equipo ejecutivo de la compañía, los riesgos derivados de la plataforma y ecosistema de Telegram, el impacto potencial de los mercados y otras condiciones económicas generales, y otros factores establecidos en el “Ítem 3 – Información clave: Factores de riesgo” en el Informe Anual de la compañía en Formulario 20-F para el año terminado el 31 de marzo de 2025 e incluidos en los Formularios 6-K presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025 y el 13 de enero de 2026. Aunque la compañía cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar confianza indebida en ellas, ya que los resultados reales podrían diferir materialmente de estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del presente, y la compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ni revisar ninguna declaración prospectiva o información, salvo que la ley lo exija.

Relaciones con los inversores:

AlphaTON Capital Corp

AlphaTON@icrinc.com

(203) 682-8200



Preguntas de los medios:

Richard Laermer

RLM PR

AlphaTON@rlmpr.com

(212) 741-5106 X 216