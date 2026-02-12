AlphaTON Capital dévoile son infrastructure d’IA confidentielle pour 1 milliard d’utilisateurs lors du Consensus Hong Kong

HONG KONG, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq : ATON), leader mondial des sociétés technologiques cotées en bourse déployant la super-application Telegram sur un marché potentiel de plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, a annoncé ce jour un programme complet d’événements publics et privés lors de Consensus Hong Kong, le principal événement Web3 d’Asie, qui se tiendra les 11 et 12 février 2026 au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong.

La présence d’AlphaTON mettra en lumière sa stratégie visant à concevoir et déployer l’infrastructure fondamentale pour l’IA décentralisée et les technologies de protection de la vie privée, l’épine dorsale essentielle qui alimentera la prochaine génération de services financiers, commerciaux et basés sur l’IA au sein de l’écosystème mondial de Telegram, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs.

Séances publiques à Consensus Hong Kong

« Institutions Are Here: Inside the Rapid Digital Transformation of Global Finance » (Les institutions sont là : au cœur de la transformation numérique rapide de la finance mondiale)

Anthony Scaramucci, conseiller stratégique chez AlphaTON Capital

Mercredi 11 février à 10 h 10 – Scène principale Auros.



Anthony Scaramucci, expert reconnu et conseiller stratégique chez AlphaTON, analysera l’adoption croissante de la blockchain et de l’IA par les institutions, et expliquera comment la convergence de ces technologies transforme l’architecture de la finance mondiale.

« Protecting Privacy in the Age of AI: Telegram’s Cocoon AI » (Protéger la vie privée à l’ère de l’IA : Cocoon AI de Telegram)

Brittany Kaiser, PDG d’AlphaTON Capital

Mercredi 11 février à 11 h 30 – Scène Frontier

Mme Kaiser expliquera comment AlphaTON, partenaire de lancement GPU de Cocoon AI, met en place l’infrastructure essentielle qui alimente l’IA confidentielle du nouveau programme Cocoon AI de Telegram. Cette infrastructure permettra de proposer des services financiers, d’achat et d’assistance intelligente, sans compromettre la propriété des données ni la confidentialité des utilisateurs, et ce, au bénéfice de plus d’un milliard de personnes.

Enregistrement privé exclusif : podcast AlphaTON × Midnight Foundation

Brittany Kaiser, PDG d’AlphaTON Capital, et Fahmi Syed, président de la Midnight Foundation

« Scaling Privacy to a Billion Users » (Déployer la confidentialité pour un milliard d’utilisateurs)

Cette séance exclusive explorera la manière dont AlphaTON et Midnight développent conjointement la première infrastructure d’IA confidentielle conçue spécifiquement pour Telegram, une plateforme pensée dès le départ pour permettre aux utilisateurs de posséder, contrôler et tirer profit de leurs propres données.

« Le prochain grand pas en avant pour Internet ne réside ni dans la vitesse ni dans le contenu, mais dans la restauration du pouvoir d’agir des individus. En fournissant une plateforme pour les applications respectueuses de la vie privée, nous permettons à des organisations comme AlphaTON Capital de proposer des innovations qui préservent le contrôle des utilisateurs tout en garantissant la conformité », explique Fahmi Syed, président de la Midnight Foundation

Importance stratégique

L’intégration de Midnight positionne AlphaTON Capital comme un moteur de croissance essentiel pour l’écosystème et transforme la plus grande super-application au monde en un hub pour les technologies de protection de la vie privée les plus avancées. En bâtissant l’infrastructure indispensable au déploiement d’une IA confidentielle à l’échelle mondiale, AlphaTON Capital :

Crée un flux de revenus récurrent et hautement évolutif lié aux services d’IA et de protection de la vie privée au niveau de la plateforme

S’assure un avantage concurrentiel décisif en tant que pionnier sur le marché de l’IA confidentielle, dont la valeur totale potentielle devrait atteindre des milliers de milliards de dollars

La prise de conscience mondiale concernant l’IA et la propriété des données s’accélère et AlphaTON est la seule société cotée en bourse à disposer d’une infrastructure opérationnelle lui permettant de répondre à cette demande au sein de la plus grande super-application au monde.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas assister à l’événement en personne, AlphaTON Capital mettra à disposition l’intégralité du contenu de Consensus Hong Kong, notamment les enregistrements des interventions, des tables rondes et du podcast exclusif de la Midnight Foundation, sur son site dédié aux relations investisseurs et sur ses réseaux sociaux, dans les jours suivant l’événement. Nous sommes impatients de partager ce moment clé avec l’ensemble de nos actionnaires.

À propos de Consensus HK



Organisé par CoinDesk, Consensus Hong Kong est un événement mondial majeur pour les communautés blockchain, Web3 et IA. Il réunit des personnalités qui façonnent l’avenir de la finance, de la technologie, de la gouvernance et de la société. La conférence met en relation des leaders, des innovateurs et des investisseurs du monde entier pour des échanges, des négociations et des discussions sur l’avenir des actifs numériques. https://consensus-hongkong.coindesk.com/

À propos de Midnight Foundation

La Midnight Foundation est une organisation qui œuvre pour le développement, l’adoption et l’impact concret du réseau Midnight, un projet de la société Shielded Technologies visant à renforcer la confidentialité. Conçu pour les contrats intelligents confidentiels, Midnight permet de créer des applications décentralisées résistantes à la censure, tout en restant conformes. Il exploite les preuves à divulgation nulle de connaissance et une architecture coopérative, avec NIGHT comme jeton utilitaire et DUST comme ressource de capacité protégée, offrant ainsi une puissance de calcul exceptionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://midnight.foundation/

À propos d’AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq : ATON)



AlphaTON Capital Corp (NASDAQ : ATON) est le leader mondial des sociétés technologiques publiques cotées en bourse qui contribuent à la croissance de la super-application Telegram, avec un marché potentiel d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels. La société déploie une stratégie d’hyperscale complète au sein de l’écosystème Telegram, associant logiciels, ressources de données et d’entraînement pour l’IA, ainsi que des clusters matériels d’infrastructure d’IA déployant une IA confidentielle pour l’écosystème Telegram.

AlphaTON Capital offre ainsi aux investisseurs institutionnels un accès privilégié à l’écosystème Telegram et à sa plateforme forte d’un milliard d’utilisateurs, tout en respectant les normes de gouvernance et de transparence propres aux sociétés cotées au Nasdaq. Dirigée par Brittany Kaiser (PDG), Enzo Villani (président exécutif et directeur des investissements) et Yury Mitin (directeur du développement commercial), la société exerce des activités de validation de réseau et de staking, de développement d’applications basées sur Telegram, ainsi que des investissements stratégiques dans des protocoles de finance décentralisée, des plateformes de jeux et des applications métiers basées sur TON.



AlphaTON Capital Corp. est immatriculée aux Îles Vierges britanniques et cotée au Nasdaq sous le symbole « ATON ». Forte de son expérience, AlphaTON Capital développe également des thérapies innovantes ciblant les voies de résistance aux points de contrôle immunitaire afin d’obtenir des réponses thérapeutiques durables et d’améliorer la qualité de vie des patients. AlphaTON Capital participe activement au développement de médicaments et fournit des conseils stratégiques pour orienter le développement de nouveaux actifs d’immunothérapie et de combinaisons d’actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://alphatoncapital.com/

Chaîne Telegram officielle d’AlphaTON Capital : https://t.me/alphatoncapital_official

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant la stratégie commerciale de la Société, ses plans et objectifs de gestion pour les opérations futures, ainsi que les déclarations précédées, suivies ou contenant les termes « croire », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention », « estime », « va », « peut », « planifie », « potentiel », « continue », ou des expressions similaires ou des variantes de ces expressions, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent notamment les projections de la Société relatives au déploiement de son infrastructure d’IA, ses attentes quant à la création de nouvelles sources de revenus grâce à ses partenariats et à leur intégration verticale dans son infrastructure informatique confidentielle, ainsi que sa conviction que les actifs qu’elle développe généreront une valeur significative à long terme, ainsi que toute autre déclaration ne constituant pas un fait historique. Par conséquent, les déclarations prospectives sont assujetties à certains risques et incertitudes, notamment : le calendrier, l’avancement et les résultats des initiatives stratégiques de la Société, la dépendance de la Société à l’égard de tiers, le risque que la Société ne parvienne pas à obtenir de financement supplémentaire ou TON, l’incertitude liée à l’investissement de la Société dans TON, l’incertitude entourant les activités historiques de la Société, sa stratégie opérationnelle, son équipe de direction, les risques liés à la plateforme et à l’écosystème Telegram, l’impact potentiel des marchés et de la conjoncture économique générale, ainsi que d’autres facteurs mentionnés dans la partie « Point 3 – Informations clés – Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société (formulaire 20-F) pour l’exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que dans les formulaires 6-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission les 3 septembre 2025 et 13 janvier 2026. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas s’y fier indûment, car les résultats réels pourraient varier sensiblement. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de sa publication. La Société décline toute responsabilité de mise à jour ou de révision publique de ces déclarations ou informations prospectives, sauf si la loi l’y oblige.

Relations investisseurs :

AlphaTON Capital Corp

AlphaTON@icrinc.com

(203) 682-8200



Contact presse :

Richard Laermer

RLM PR

AlphaTON@rlmpr.com

(212) 741-5106 X 216