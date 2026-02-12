AlphaTON Capital בכנס Consensus Hong Kong: חושפת את תשתית הבינה המלאכותית הסודית עבור מיליארד משתמשים

הונג קונג, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlphaTON Capital Corp (נאסד"ק: ATON), חברת הטכנולוגיה הציבורית המובילה בעולם, המקדמת את סדר הגודל של אפליקציית העל Telegram עבור שוק פוטנציאלי של למעלה ממיליארד משתמשים פעילים חודשיים, הכריזה על רשימה ארוכה של התקשרויות ציבוריות ופרטיות שתציג ב-Consensus Hong Kong, אירוע ה-Web3 המוביל באסיה, שמתקיים ביום רביעי, 11 בפברואר, וביום חמישי, 12 בפברואר, 2026 במרכז הכנסים והתערוכות של הונג קונג.

נוכחות החברה תדגיש את האסטרטגיה של AlphaTON לתכנון ופריסה של שכבת התשתית הבסיסית עבור בינה מלאכותית מבוזרת וטכנולוגיה לשמירת פרטיות - עמוד השדרה הקריטי המניע את הדור הבא של שירותים מונעי בינה מלאכותית בתחומי הפיננסים, המסחר ושירותים מבוססי בינה מלאכותית ברחבי האקוסיסטם הגלובלי בגודל מיליארד משתמשים של טלגרם.

מושבים ציבוריים ב- Consensus Hong Kong

"המוסדות כאן: בתוך ההמרה הדיגיטלית המהירה של השוק הפיננסי הגלובלי"

אנתוני סקארמוצ'י (Anthony Scaramucci), יועץ אסטרטגי,Capital AlphaTON

יום רביעי, 11 בפברואר בשעה 10:10 - הבמה הראשית של אורוס

אנתוני סקראמוצ'י, מוביל דעה עולמי ויועץ אסטרטגי ב-AlphaTON, יבחן את האימוץ המואץ של טכנולוגיות בלוקצ'יין ובינה מלאכותית בשוק המוסדי, ויחקור כיצד ההתכנסות של הטכנולוגיות הללו מעצבת מחדש את הארכיטקטורה של השוק הפיננסי הגלובלי.

"הגנה על הפרטיות בעידן הבינה המלאכותית: Cocoon, הבינה המלאכותית של Telegram"

בריטני קייזר (Brittany Kaiser), מנכ"לית Capital AlphaTON

יום רביעי, 11 בפברואר בשעה 11:30 -Stage Frontier

ד"ר קייזר תחשוף כיצד AlphaTON בונה את התשתית הקריטית להפעלת בינה מלאכותית סודית עבור Cocoon, תוכנית הבינה המלאכותית החדשה של Telegram, כשותפת השקה של Cocoon AI GPU, המאפשרת שירותים פיננסים, קניות ותמיכה חכמה מבלי לפגוע בבעלות על נתונים או בפרטיות המשתמשים, לטובת יותר ממיליארד אנשים.

צילומים פרטיים בלעדיים: הפודקאסט AlphaTON × Midnight Foundation

בריטני קייזר, מנכ"לית Capital AlphaTON ופהמי סייד, נשיא, Midnight Foundation

"הרחבת פרטיות למיליארד משתמשים"

מפגש בלעדי זה יבחן כיצד AlphaTON ו-Midnight מפתחות במשותף את תשתית הבינה המלאכותית הסודית הראשונה שנבנתה במיוחד עבור טלגרם - פלטפורמה שתוכננה מהיסוד כך שמשתמשים יהיו הבעלים של הנתונים שלהם, ישלטו בהם וירוויחו מהם.

"הקפיצה הגדולה באינטרנט לא תהיה מהירות רבה יותר או תוכן רב יותר, אלא שיקום הסוכנות האישית. באמצעות אספקת פלטפורמה ליישומים המשפרים את הפרטיות, אנו מעצימים ארגונים כמו AlphaTON Capital לספק חדשנות שמשאירה את השליטה בידי המשתמשים תוך שמירה על תאימות לתקנות", - פהמי סייד (Fahmi Syed), נשיא Midnight Foundation

חשיבות אסטרטגית

האינטגרציה של Midnight ממצבת את AlphaTON Capital ככלי מרכזי לצמיחה של האקוסיסטם, והופכת את אפליקציית העל הגדולה בעולם למרכז לטכנולוגיות המתקדמות ביותר לשמירה על פרטיות הזמינות כיום. על ידי בניית שכבת התשתית החיונית המאפשרת בינה מלאכותית סודית בקנה מידה עולמי, AlphaTON Capital:

יוצרת תזרים הכנסה חוזר ניתן להרחבה הקשור לשירותי בינה מלאכותית ופרטיות ברמת הפלטפורמה

לוכדת את היתרון המכריע של הראשונה שמבצעת מהלך בשוק הבינה המלאכותית הסודית - צפוי להגיע לטריליוני דולרים בערך כולל שניתן לטפל בו





ההתחשבנות העולמית סביב בינה מלאכותית ובעלות על נתונים נמצאת בהאצה - ו-AlphaTON היא החברה הציבורית היחידה עם תשתית שכבר פועלת הממוקמת כדי ללכוד את הביקוש הזה ברחבי אפליקציית העל הגדולה בעולם.

למי שאינו יכול להגיע באופן אישי,Capital AlphaTON תאפשר את כל תוכן Consensus Hong Kong, כולל הקלטות של הרצאות מרכזיות, מפגשי פאנל ופודקאסט בלעדי של Midnight Foundation, באתר קשרי המשקיעים שלנו ובערוצי המדיה החברתית בימים שלאחר האירוע. אנו מצפים לחלוק את הרגע המכריע הזה עם כל קהילת בעלי המניות שלנו.

