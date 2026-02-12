AlphaTON Capital, 컨센서스 홍콩서 10억 사용자를 위한 기밀 AI 인프라 공개

홍콩, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계 월간 활성 사용자 10억 명 이상을 보유한 텔레그램 슈퍼앱 생태계를 확장하는 글로벌 선도 상장 기술 기업인 AlphaTON Capital Corp.(나스닥: ATON)가 아시아 대표 Web3 행사인 ‘컨센서스 홍콩(Consensus Hong Kong)’에서 2026년 2월 11일(수)과 2월 12일(목) 양일간 홍콩 컨벤션센터(Hong Kong Convention and Exhibition Centre)에서 다양한 공개 및 비공개 세션에 참여한다고 밝혔다.

이번 행사에서 AlphaTON은 탈중앙화 AI 및 개인정보 보호 기술을 위한 기초 인프라 레이어를 설계·구축하는 자사의 전략을 집중 조명할 예정이다. 이는 텔레그램의 10억 사용자 글로벌 생태계를 기반으로 차세대 금융, 상거래, AI 기반 서비스 전반을 구동하는 핵심 백본 인프라로 자리매김한다는 구상이다.

컨센서스 홍콩 공개 세션 안내

“기관은 이미 참여하고 있다: 글로벌 금융의 급속한 디지털 전환의 내부”

Anthony Scaramucci, AlphaTON Capital 전략 고문

2026년 2월 11일(수) 오전 10시 10분 – Auros 메인 스테이지



글로벌 사상 리더이자 AlphaTON Capital 전략 고문인 Anthony Scaramucci는 블록체인과 AI에 대한 기관 투자자의 채택이 어떻게 가속화되고 있는지를 살펴보고, 이 두 기술의 융합이 글로벌 금융의 구조를 어떻게 재편하고 있는지 분석할 예정이다.

“AI 시대의 개인정보 보호: 텔레그램의 Cocoon AI”

Brittany Kaiser, AlphaTON Capital 최고경영자(CEO)

2026년 2월 11일(수) 오전 11시 30분 – Frontier 스테이지

Brittany Kaiser 박사는 AlphaTON이 텔레그램의 신규 Cocoon AI 프로그램을 위한 기밀 AI 인프라를 어떻게 구축하고 있는지를 공개한다. AlphaTON은 Cocoon AI GPU 런치 파트너로서, 데이터 소유권과 사용자 개인정보를 침해하지 않으면서 금융, 쇼핑, 지능형 지원 서비스를 구현할 수 있는 핵심 인프라를 제공하며, 이를 통해 전 세계 10억 명 이상의 이용자에게 혜택을 제공할 계획이다.

독점 비공개 촬영: AlphaTON × Midnight Foundation 팟캐스트

AlphaTON Capital 최고경영자(CEO)인 Brittany Kaiser & Midnight Foundation 회장인 Fahmi Syed

“프라이버시를 10억 사용자 규모로 확장하다”

이번 독점 세션에서는 AlphaTON과 Midnight가 텔레그램을 위해 공동 개발 중인 최초의 기밀 AI 인프라를 조명한다. 해당 플랫폼은 사용자 스스로가 자신의 데이터를 소유하고 통제하며, 그로부터 혜택을 얻을 수 있도록 설계됐다.

Fahmi Syed Midnight Foundation 회장은 “인터넷의 다음 도약은 더 빠른 속도나 더 많은 콘텐츠가 아니라, 개인의 주도권을 회복하는 데 있다”며 “프라이버시 강화 애플리케이션을 위한 플랫폼을 제공함으로써 AlphaTON Capital과 같은 조직이 규정을 준수하는 동시에 사용자가 통제권을 유지하는 혁신을 실현할 수 있도록 지원한다”고 말했다

전략적 의미

Midnight와의 통합은 AlphaTON Capital을 핵심 생태계 성장 동력으로 자리매김하게 하며, 세계 최대 슈퍼앱을 오늘날 가장 진보된 개인정보 보호 기술의 허브로 전환하는 기반을 마련한다. 글로벌 규모의 기밀 AI를 구현하는 필수 인프라 레이어를 구축함으로써 AlphaTON Capital은 다음과 같은 전략적 가치를 창출하고 있다:

플랫폼 차원의 AI 및 프라이버시 서비스에 연계된 고확장성·반복 매출 구조 창출

총 잠재 시장 규모가 수조 달러에 이를 것으로 전망되는 기밀 AI 시장에서 결정적 선점 효과 확보

AI와 데이터 소유권을 둘러싼 글로벌 재편이 가속화되는 가운데, AlphaTON은 세계 최대 슈퍼앱 전반에서 이러한 수요를 흡수할 수 있는 실시간 인프라를 갖춘 유일한 상장 기업이다.

현장에 참석하지 못한 이들을 위해 AlphaTON Capital은 기조연설 영상, 패널 세션, Midnight Foundation과의 독점 팟캐스트를 포함한 컨센서스 홍콩 관련 모든 콘텐츠를 행사 이후 수일 내 자사 투자자 관계 (IR) 웹사이트와 소셜미디어 채널을 통해 공개할 예정이다. 회사는 이번 중대한 전환점을 전체 주주 커뮤니티와 공유하기를 기대하고 있다.

Consensus HK 소개



CoinDesk가 주최하는 Consensus Hong Kong은 블록체인, Web3, AI 커뮤니티를 위한 세계적 규모의 행사다. 금융, 기술, 거버넌스, 사회의 미래를 형성하는 주요 인사들이 한자리에 모이며, 전 세계 리더와 혁신가, 투자자들이 네트워킹과 비즈니스 협력, 디지털 자산의 미래에 대한 논의를 위해 교류하는 장을 제공한다. https://consensus-hongkong.coindesk.com/

Midnight Foundation 소개

Midnight Foundation은 Shielded Technologies가 개발한 개인정보 보호 강화 블록체인 프로젝트 ‘Midnight’ 네트워크의 개발, 채택, 실질적 활용 확대를 지원하는 기관이다. 기밀 스마트 계약을 위해 설계된 Midnight는 검열 저항성과 규제 준수를 동시에 충족하는 탈중앙화 애플리케이션을 구현할 수 있도록 한다. 제로지식증명 기술과 협력적 토크노믹스 구조를 기반으로, 유틸리티 토큰 NIGHT와 차폐 용량 자원인 DUST를 활용해 개인정보 보호, 보안성, 탈중앙화를 결합한 강력한 인프라를 제공한다. 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있다: https://midnight.foundation/

AlphaTON Capital Corp. (나스닥: ATON) 소개



AlphaTON Capital Corp.(NASDAQ: ATON)는 월간 활성 사용자 10억 명 규모의 텔레그램 슈퍼앱 생태계를 확장하고 있는 세계적 선도 상장 기술 기업이다. 회사는 소프트웨어 제품, 미들웨어 데이터 및 AI 학습 자산, 그리고 텔레그램 생태계를 위한 기밀 AI를 배치하는 AI 인프라 하드웨어 클러스터를 결합한 종합 하이퍼스케일러 전략을 통해 텔레그램 생태계 전반을 고도화하고 있다.

AlphaTON Capital은 이러한 운영을 통해 나스닥 상장사로서의 거버넌스 기준과 공시 투명성을 유지하면서, 공모 시장 투자자들에게 텔레그램 생태계 및 10억 사용자 플랫폼에 대한 기관급 투자 접근성을 제공한다. Brittany Kaiser 최고경영자(CEO), Enzo Villani 집행 의장 겸 최고투자책임자(CIO), Yury Mitin 최고사업개발책임자(CBDO)가 회사를 이끌고 있으며, 네트워크 검증 및 스테이킹 운영, 텔레그램 기반 애플리케이션 개발, TON 기반 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜·게임 플랫폼·비즈니스 애플리케이션에 대한 전략적 투자 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.

AlphaTON Capital Corp는 영국령 버진아일랜드에 설립됐으며, 나스닥에서 종목 코드 “ATON”으로 거래되고 있다. 또한 회사는 기존 사업 부문을 통해 면역관문 저항 경로를 표적으로 하는 혁신적 치료제 개발도 추진하고 있으며, 지속적인 치료 반응을 유도하고 환자의 삶의 질을 개선하는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 신약 개발 과정에 적극 참여하며, 새로운 면역치료 자산 및 복합 치료제 개발을 위한 전략적 자문을 제공하고 있다.

자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인할 수 있다. https://alphatoncapital.com/

AlphaTON Capital 텔레그램 공식 채널: https://t.me/alphatoncapital_official

미래예측진술에 관한 안내

본 보도자료에 포함된 진술 중 과거 사실에 관한 진술을 제외한 모든 내용은 미래예측진술에 해당한다. 여기에는 회사의 사업 전략, 향후 운영에 대한 경영진의 계획과 목표에 관한 진술은 물론, “believe(믿는다)”, “expects(예상한다)”, “anticipates(전망한다)”, “intends(의도한다)”, “estimates(추정한다)”, “will(할 것이다)”, “may(할 수 있다)”, “plans(계획한다)”, “potential(잠재적)”, “continues(지속한다)” 또는 이와 유사한 표현이 포함되거나 이에 의해 식별되는 진술이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 미래예측진술에는 특히 회사의 AI 인프라 확장 배치에 대한 전망, 파트너십이 추가 수익원을 창출하고 회사의 기밀 컴퓨팅 AI 인프라에 수직 통합될 것이라는 기대, 회사가 구축 중인 자산이 장기적으로 상당한 가치를 창출할 것이라는 믿음, 그리고 기타 과거 사실이 아닌 진술이 포함된다. 이러한 미래예측진술은 일정한 위험과 불확실성에 영향을 받는다. 여기에는 회사의 전략적 이니셔티브의 시기, 진행 상황 및 결과, 제3자에 대한 의존성, 추가 자금 또는 TON을 확보하지 못할 위험, TON 투자에 대한 불확실성, 기존 사업 부문의 불확실성, 회사의 운영 전략, 경영진 구성, 텔레그램 플랫폼 및 생태계에서 발생할 수 있는 위험, 시장 상황 및 전반적인 경제 여건의 잠재적 영향 등이 포함되며, 이는 2025년 3월 31일로 종료된 회계연도에 대한 회사의 연례보고서(Form 20-F) 중 “Item 3 – Key Information – Risk Factors”와 2025년 9월 3일 및 2026년 1월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form 6-K 보고서에 상세히 기재되어 있다. 회사는 이러한 미래예측진술에 반영된 기대가 합리적이라고 판단하고 있으나, 실제 결과는 해당 진술과 중대하게 달라질 수 있으므로 이에 과도하게 의존해서는 안 된다. 본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 작성일 현재를 기준으로 한 것이며, 관련 법령에서 요구하는 경우를 제외하고 회사는 이를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 부담하지 않는다.

투자자 관계 (IR) 문의:

AlphaTON Capital Corp

AlphaTON@icrinc.com

(203) 682-8200



언론 관련 문의:

Richard Laermer

RLM PR

AlphaTON@rlmpr.com

(212) 741-5106 X 216