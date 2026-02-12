AlphaTON Capital di Consensus Hong Kong: Menampilkan Infrastruktur AI Sulit untuk 1 Bilion Pengguna

HONG KONG, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON), syarikat teknologi awam terkemuka dunia yang menskalakan aplikasi super Telegram bagi pasaran boleh capai lebih 1 bilion pengguna aktif bulanan, hari ini mengumumkan rangkaian penuh penglibatan awam dan tertutup di Consensus Hong Kong, acara Web3 utama Asia, pada hari Rabu, 11 Februari dan Khamis, 12 Februari 2026 di Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

Kehadiran syarikat ini akan menyorot strategi AlphaTON untuk mereka bentuk dan melaksanakan lapisan infrastruktur asas bagi AI terdesentralisasi dan teknologi berasaskan privasi — tulang belakang kritikal yang memacu generasi baharu kewangan, perdagangan, serta perkhidmatan berasaskan AI dalam ekosistem global Telegram dengan satu bilion pengguna.

Sesi Awam di Consensus Hong Kong

"Institutions Are Here: Inside the Rapid Digital Transformation of Global Finance"

Anthony Scaramucci, Penasihat Strategik, AlphaTON Capital

Rabu, 11 Februari, jam 10:10 pagi - Auros Main Stage



Pemikir global dan Penasihat Strategik AlphaTON, Anthony Scaramucci, akan membincangkan penerimaan institusi yang semakin pesat terhadap blockchain dan AI, serta meneliti bagaimana penyatuan teknologi ini sedang membentuk semula seni bina kewangan global.

"Protecting Privacy in the Age of AI: Telegram's Cocoon AI"

Brittany Kaiser, Ketua Pegawai Eksekutif, AlphaTON Capital

Hari Rabu,11 Februari, jam 11:30 pagi - Frontier Stage

Dr. Kaiser akan mempersembahkan bagaimana AlphaTON membangunkan infrastruktur kritikal untuk menggerakkan AI sulit bagi Program Cocoon AI baharu Telegram sebagai Rakan Pelancaran Cocoon AI GPU, sekali gus membolehkan perkhidmatan kewangan, membeli-belah dan sokongan pintar tanpa menjejaskan pemilikan data atau privasi pengguna, memberi manfaat kepada lebih 1 bilion orang.

Penggambaran Eksklusif Tertutup: Podcast AlphaTON × Midnight Foundation

Brittany Kaiser, Ketua Pegawai Eksekutif, AlphaTON Capital & Fahmi Syed, Presiden, Midnight Foundation

"Scaling Privacy to a Billion Users"

Sesi eksklusif ini akan meneliti bagaimana AlphaTON dan Midnight bersama-sama membangunkan infrastruktur AI sulit pertama yang direka khusus untuk Telegram — sebuah platform yang dibina dari asas untuk memastikan pengguna memiliki, mengawal serta mendapat manfaat daripada data mereka sendiri.

“Langkah besar seterusnya bagi internet bukanlah kelajuan lebih tinggi atau kandungan lebih banyak, tetapi pemulihan agensi peribadi. “Dengan menyediakan platform untuk aplikasi yang mempertingkatkan privasi, kami memperkasa organisasi seperti AlphaTON Capital untuk menyampaikan inovasi yang memastikan pengguna kekal mengawal sambil mematuhi peraturan,” – Fahmi Syed, Presiden Midnight Foundation

Kepentingan Strategik

Integrasi Midnight meletakkan AlphaTON Capital sebagai pemacu pertumbuhan ekosistem yang penting, mengubah aplikasi super terbesar dunia menjadi hab bagi teknologi berasaskan privasi paling maju yang tersedia hari ini. Dengan membangunkan lapisan infrastruktur asas yang membolehkan AI sulit pada skala global, AlphaTON Capital sedang:

Mewujudkan aliran hasil berulang yang sangat boleh diskalakan, berkait rapat dengan perkhidmatan AI dan privasi pada peringkat platform

Menguasai kelebihan pelopor pertama dalam pasaran AI sulit — yang dijangka mencapai nilai boleh capai berjumlah trilion dolar

Pertimbangan global mengenai AI dan pemilikan data semakin pesat — dan AlphaTON merupakan satu-satunya syarikat awam dengan infrastruktur langsung yang bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut di seluruh aplikasi super terbesar dunia.

Bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fizikal, AlphaTON Capital akan menyediakan semua kandungan Consensus Hong Kong, termasuk rakaman ucaptama, sesi panel dan podcast eksklusif Midnight Foundation, di laman web perhubungan pelabur serta saluran media sosial kami dalam beberapa hari selepas acara. Kami menantikan untuk berkongsi detik penting ini bersama seluruh komuniti pemegang saham kami.

Perihal Consensus HK



Consensus Hong Kong, yang diterbitkan oleh CoinDesk, ialah perhimpunan global penting bagi komuniti Blockchain, Web3 dan AI. Ia menghimpunkan tokoh utama yang mempengaruhi masa depan kewangan, teknologi, tadbir urus dan masyarakat. Persidangan ini menghubungkan pemimpin, inovator dan pelabur dari seluruh dunia untuk membina jaringan, memeterai perjanjian serta membincangkan masa depan aset digital. https://consensus-hongkong.coindesk.com/

Perihal Midnight Foundation

Midnight Foundation ialah sebuah organisasi yang berdedikasi untuk memajukan pembangunan, penerimaan dan impak dunia sebenar rangkaian Midnight, projek blockchain berasaskan privasi yang dibangunkan oleh Shielded Technologies. Direka untuk kontrak pintar sulit, Midnight membolehkan aplikasi terdesentralisasi yang tahan penapisan namun tetap patuh. Ia menggunakan bukti pengetahuan sifar dan seni bina tokenomik koperatif – dengan NIGHT sebagai token utiliti serta DUST sebagai sumber kapasiti terlindung – untuk menyampaikan gabungan privasi, keselamatan dan desentralisasi yang berkuasa. Ketahui lebih lanjut di sini: https://midnight.foundation/

Perihal AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON)



AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) ialah syarikat teknologi awam terkemuka dunia yang memperluas aplikasi super Telegram, dengan pasaran boleh capai 1 bilion pengguna aktif bulanan. Syarikat ini melaksanakan strategi hyperscaler menyeluruh dalam ekosistem Telegram melalui gabungan produk perisian, aset data middleware dan latihan AI, serta kluster perkakasan infrastruktur AI yang melaksanakan AI Sulit untuk ekosistem Telegram.

Melalui operasinya, AlphaTON Capital menyediakan pelabur pasaran awam dengan pendedahan bertaraf institusi kepada ekosistem Telegram dan platform satu bilion pengguna sambil mengekalkan piawaian tadbir urus serta ketelusan pelaporan sebuah syarikat tersenarai Nasdaq. Dipimpin oleh Ketua Pegawai Eksekutif Brittany Kaiser, Pengerusi Eksekutif dan Ketua Pegawai Pelaburan Enzo Villani, serta Ketua Pegawai Pembangunan Perniagaan Yury Mitin, aktiviti syarikat merangkumi pengesahan rangkaian dan operasi staking, pembangunan aplikasi berasaskan Telegram, serta pelaburan strategik dalam protokol kewangan terdesentralisasi berasaskan TON, platform permainan dan aplikasi perniagaan.



AlphaTON Capital Corp diperbadankan di British Virgin Islands dan didagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker “ATON”. Melalui perniagaan legasi, AlphaTON Capital juga memajukan terapi kelas pertama yang menyasarkan laluan rintangan checkpoint yang diketahui untuk mencapai tindak balas rawatan yang berdaya tahan dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. AlphaTON Capital turut aktif dalam proses pembangunan ubat serta memberikan nasihat strategik bagi membimbing pembangunan aset imunoterapi baharu dan kombinasi aset.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://alphatoncapital.com/

Saluran Rasmi Telegram AlphaTON Capital:https://t.me/alphatoncapital_official

Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Semua kenyataan dalam siaran akhbar ini, selain daripada kenyataan fakta sejarah, termasuk tanpa had, kenyataan mengenai strategi perniagaan Syarikat, rancangan dan objektif pengurusan untuk operasi masa depan serta kenyataan yang didahului, diikuti atau yang merangkumi perkataan seperti “percaya,” “menjangka,” “mengantisipasi,” “berhasrat,” “menganggarkan,” “akan,” “mungkin,” “merancang,” “berpotensi,” “terus,” atau ungkapan serupa adalah kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan termasuk, antara lain, unjuran Syarikat mengenai peluasan dan pelaksanaan infrastruktur AI; jangkaan bahawa perkongsian akan mewujudkan aliran hasil tambahan dan integrasi menegak ke dalam Infrastruktur AI Sulit Syarikat; kepercayaan bahawa aset yang dibangunkan akan memacu nilai jangka panjang yang signifikan; serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah. Oleh yang demikian, kenyataan pandang ke hadapan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada: masa, kemajuan dan hasil inisiatif strategik Syarikat; pergantungan kepada pihak ketiga; risiko bahawa Syarikat mungkin tidak memperoleh pembiayaan tambahan atau TON; ketidakpastian pelaburan dalam TON; ketidakpastian berkaitan perniagaan legasi; strategi operasi; pasukan pengurusan eksekutif; risiko yang berpunca daripada platform dan ekosistem Telegram; potensi impak pasaran dan keadaan ekonomi umum; serta faktor lain yang dinyatakan dalam “Item 3 – Maklumat Utama – Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan Syarikat pada Borang 20-F bagi tahun berakhir 31 Mac 2025 dan termasuk dalam Borang 6-K yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa pada 3 September 2025 dan 13 Januari 2026. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang digambarkan dalam kenyataan pandang ke hadapan ini adalah munasabah, pergantungan berlebihan tidak harus diberikan kerana keputusan sebenar mungkin berbeza secara material. Kenyataan pandang ke hadapan dalam siaran akhbar ini dibuat pada tarikh ini, dan Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula kenyataan pandang ke hadapan atau maklumat secara umum, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

