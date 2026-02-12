AlphaTON Capital 在 Consensus 香港大會上：揭曉面向 10 億用戶的保密人工智能基礎設施

香港, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的上市科技公司 AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) 正致力擴展 Telegram 超級應用程式，面向逾 10 億每月活躍用戶的龐大市場。該公司今日宣佈，將於 2026 年 2 月 11 日（星期三）及 12 日（星期四）在香港會議展覽中心舉行的亞洲頂級 Web3 活動 Consensus 香港大會上，展開完整的公開及非公開行程。

AlphaTON 是次參與將重點展示公司策略：建構並部署支援去中心化人工智能 (AI) 及私隱保護技術的基礎設施層。此關鍵骨幹將為 Telegram 全球十億用戶生態系統中的新一代金融、商業及人工智能驅動服務提供動力。

Consensus 香港大會的公開環節

「機構進軍：深入解構全球金融的急速數碼蛻變」(Institutions Are Here: Inside the Rapid Digital Transformation of Global Finance)

AlphaTON Capital 策略顧問 Anthony Scaramucci

2 月 11 日（星期三）上午 10:10 - Auros 主舞台



全球思維領袖、AlphaTON 策略顧問 Anthony Scaramucci 將深入剖析區塊鏈及人工智能在機構層面加快採用的趨勢，並探討這兩大技術的融合如何重塑全球金融的格局。

「人工智能時代守護私隱：Telegram 的 Cocoon AI」(Protecting Privacy in the Age of AI: Telegram's Cocoon AI)

AlphaTON Capital 行政總裁 Brittany Kaiser

2 月 11 日（星期三）上午 11:30 - Frontier 舞台

Kaiser 博士將闡述 AlphaTON 作為 Cocoon AI GPU 啟動合作夥伴，如何建構關鍵基礎設施來推動 Telegram 全新 Cocoon AI 計劃中的保密人工智能。此舉將在保障數據所有權及用戶私隱的前提下，為超過 10 億用戶啟用金融、購物及智能支援服務。

獨家非公開拍攝：AlphaTON × Midnight Foundation Podcast 特輯

AlphaTON Capital 行政總裁 Brittany Kaiser 及 Midnight Foundation 主席 Fahmi Syed

「私隱保護，擴展至十億用戶」(Scaling Privacy to a Billion Users)

在此獨家環節中，將深入探討 AlphaTON 與 Midnight 如何合作開發首個專為 Telegram 而建的保密人工智能基礎設施。該平台從底層設計便確保用戶能夠擁有和控制其個人資料，並從中獲益。

「互聯網的下一次重大飛躍，不在於速度提升或內容增加，而是在於重建個人的自主掌控。我們提供私隱強化應用的平台，讓 AlphaTON Capital 等機構能夠推動創新，在合規的同時，確保用戶能夠掌握主導權。」- Midnight Foundation 主席 Fahmi Syed

策略意義

透過與 Midnight 的整合，AlphaTON Capital 成為推動生態系統增長的關鍵動力，將全球最大的超級應用程式轉型為匯集現今最先進私隱保護技術的中心。AlphaTON Capital 正在建立關鍵的基礎設施層，以便在全球各地推動機密人工智能，具體方向包括：

建立與平台級人工智能及私隱服務互相關聯且極易擴展規模的經常性收入來源

搶佔機密人工智能市場的關鍵先發優勢，此市場的總潛在價值規模預計將以數萬億美元計

全球對人工智能及數據擁有權的深刻反思正日益加劇，AlphaTON 作為唯一擁有實時運作基礎設施的上市公司已搶佔先機，準備在全球最大的超級應用程式中滿足這股龐大需求。

即使未能親臨現場，也無須感到遺憾。AlphaTON Capital 將於活動落幕後幾日內，把 Consensus 香港大會的所有精彩內容 (包括主題演講錄影、專題討論環節，以及 Midnight Foundation 獨家 Podcast) 上載至我們的投資者關係網站及社交媒體頻道，方便大家重溫。我們期盼與全體股東社群分享這個關鍵時刻。

關於 Consensus 香港大會



Consensus 香港大會由 CoinDesk 主辦，是匯聚全球區塊鏈、Web3 及人工智能社群的頂尖盛會。大會雲集了引領金融、科技、管治以至社會未來走向的關鍵人物。會議聯繫全球領袖、創新者與投資者，建立人脈關係、達成交易，並就數碼資產的未來展開討論。https://consensus-hongkong.coindesk.com/

關於 Midnight Foundation

Midnight Foundation 專注推動 Midnight 網絡的發展、應用及其在現實世界的影響力，而該網絡是 Shielded Technologies 開發的私隱增強區塊鏈項目。Midnight 專為機密智能合約設計，讓去中心化應用程式既能抵禦審查，又可符合監管要求。當中運用零知識證明，配合以 NIGHT 作為功能代幣而 DUST 作為屏蔽容量資源的合作式代幣經濟架構，從而完美融合私隱保障、安全保護與去中心化，展現強大效能。在此了解詳情：https://midnight.foundation/

關於 AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON)



AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) 是全球頂尖的科技上市公司，專注擴展 Telegram 超級應用程式的生態系統，其可觸達市場規模高達 10 億每月活躍用戶。公司透過整合軟件產品、中間件數據與人工智能訓練資產，以及為 Telegram 生態部署機密人工智能的人工智能基礎設施硬件集群，正在 Telegram 生態系統中全面推行超大規模擴展策略。

透過業務營運，AlphaTON Capital 讓公開市場投資者能以機構級別參與 Telegram 生態系統及其十億用戶平台，同時恪守 Nasdaq 上市公司的管治標準及報告透明度。在行政總裁 Brittany Kaiser、執行主席兼投資總監 Enzo Villani 以及業務發展總監 Yury Mitin 的領導下，公司業務版圖橫跨網絡驗證及質押營運、開發以 Telegram 為本的應用程式，以及對 TON 生態系統內的去中心化金融協議、遊戲平台和商業應用進行策略投資。



AlphaTON Capital Corp 在英屬處女群島註冊，於 Nasdaq 上市，股票代號為「ATON」。此外，AlphaTON Capital 透過其原有業務，正推進針對已知檢查點抗性通路的同類首創療法，務求實現持久的治療效果，並提升患者的生活質素。AlphaTON Capital 積極參與藥物開發過程，並提供策略諮詢，以指導新型免疫療法資產及其組合的開發。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://alphatoncapital.com/

AlphaTON Capital Telegram 官方頻道：https://t.me/alphatoncapital_official

前瞻性陳述

本新聞稿中，除歷史事實陳述外，所有關於公司業務策略、管理層未來營運計劃與目標的陳述，以及任何包括或使用「相信」、「預期」、「預計」、「打算」、「估計」、「將會」、「可能」、「計劃」、「潛力」、「持續」等類似措辭或其類似表達的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於：公司對其人工智能基礎設施擴展部署的預測；公司對其合作夥伴關係將創造額外收入流並垂直整合至公司的機密運算人工智能基礎設施的期望；公司相信其正在建構的資產將驅動顯著的長期價值；以及其他非歷史事實的陳述。因此，前瞻性陳述受制於特定風險及不確定性，包括但不限於：公司策略計劃的時機、進展及結果；公司對第三方的依賴；公司可能無法獲得額外融資或 TON 的風險；公司對 TON 投資的不確定性；公司原有業務的不確定性；公司的營運策略；公司的高級管理團隊；來自 Telegram 平台及生態系統的風險；市場及其他整體經濟狀況的潛在影響；以及載於公司截至 2025 年 3 月 31 日止年度的 20-F 表格年報「第 3 項 – 關鍵資訊 – 風險因素」並包括公司於 2025 年 9 月 3 日及 2026 年 1 月 13 日向證券交易委員會提交的 6-K 表格中的其他因素。雖然公司認為這些前瞻性陳述反映的預期合理，但投資者不應過度依賴，因為實際結果可能與這些前瞻性陳述出現重大出入。本新聞稿內所載的前瞻性陳述僅截至發佈當日有效。除法律要求外，公司概無義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述或相關資訊。

投資者關係：

AlphaTON Capital Corp

AlphaTON@icrinc.com

(203) 682-8200



媒體查詢：

Richard Laermer

RLM PR

AlphaTON@rlmpr.com

(212) 741-5106 X 216