VCI Global 投资组合公司 Reveillon Group 与 NOWWA Coffee 达成战略合作，共同开拓马来西亚市场

马来西亚吉隆坡, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited（NASDAQ：VCIG，以下简称“VCI Global”或“公司”）今日宣布，其投资组合公司 Reveillon Group Limited（以下简称“Reveillon Group”）的子公司 Reveillon Champ Sdn Bhd（以下简称“Reveillon Champ”）已与 NOWWA Global HK Limited（以下简称“NOWWA Coffee”）达成战略合作，共同开发马来西亚市场。 该协议为未来在东南亚地区进行更广泛的潜在扩张建立了平台。

NOWWA Coffee 于 2019 年在上海创立，已迅速发展成为一家全球性咖啡连锁品牌，在全球 300 多个城市拥有超过 10,000 家门店。 该品牌以其数字优先的运营模式、注重健康的定位，以及通过生活方式联动和产品创新深度触达年轻都市消费者而闻名。

马来西亚因其日益兴盛的咖啡文化、数字化连接的消费者群体以及作为区域商业中心的角色，正越来越被视为进入东南亚市场的战略门户。 根据 17grambeans 的数据，马来西亚国内咖啡市场规模估计约为 11 亿美元，基于至 2030 年的行业收入预测，其年复合增长率 (CAGR) 约为 6.1%。 相较于咖啡店渗透率仍处于发展阶段的东盟邻国市场，马来西亚拥有相对成熟的消费者基础，同时保持着强劲的增长势头，这使其成为向更广泛区域市场发展的一个切实可行的起点。

在此次战略合作框架下，Reveillon Group 计划在三年内，采用旗舰店、便捷快取店以及数字化优化门店等多种业态相结合的模式--，将 NOWWA Coffee 在马来西亚的规模扩展至 200 家门店。

此次合作结合 NOWWA Coffee 的全球品牌生态系统与 Reveillon Group 的本地市场执行能力，同时利用 VCI Global 的 AI 驱动型平台赋能数据驱动的业务扩张。 潜在应用场景包括选址分析、消费者洞察、供应链优化以及精准营销，旨在持续提升规模化能力、运营效率和资本配置的严谨性。

VCI Global 集团执行主席兼首席执行官拿督 Victor Hoo 表示：“全球消费品牌正日益受益于将强大的生活方式定位与 AI 驱动的运营智能相结合。 通过这次战略合作，我们的目标是支持其在马来西亚市场稳健发展，同时建立一个可扩展的平台，待机遇成熟时将业务拓展至整个东南亚地区。”

Reveillon Group 执行董事 Alvin Wong 表示：“马来西亚提供了由城市化进程、数字化普及和不断演变的生活方式消费趋势所支撑的强劲增长环境。 我们的重点是逐步建立市场影响力，同时为未来的区域扩张创造选择空间。”

此次合作符合 VCI Global 通过战略合作、技术整合和资本市场能力，支持面向消费者的可扩展平台的更广泛战略。 关于市场发展里程碑、合作伙伴关系及区域扩张举措的进一步更新信息，将在适当时候另行公布。

关于 VCI Global Limited

VCI Global Limited（NASDAQ：VCIG）是一个 AI 原生运营平台，旨在通过集中化的智能、数据与资本管控机制，助力企业实现规模化发展与运营优化。

公司采用平台化运营模式，旗下子公司、关联公司及投资组合企业均可接入 VCI Global 集中化的 AI、数据、治理与资本配置体系，从而在跨行业运营中实现更快的执行效率、更高的资本效率和规模化增长。

VCI Global 平台整合了 AI 驱动型执行、标准化 KPI 框架、财务与治理控制以及战略性资本配置，而各运营业务则专注于营收增长、客户关系与本地化执行。

公司业务涵盖咨询、AI 与数字基础设施、数字资产、能源、汽车及消费等多个领域，并持续基于业绩表现、可扩展性及资本回报率评估各项业务的规模化、分拆、剥离或终止机会。

VCI Global 以平台为中心的发展模式旨在通过稳健增长与审慎资本配置，提升运营效率、增强 IPO 准备度并释放长期价值。

如需了解更多公司信息，请访问 https://v-capital.co/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含受制于各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 此类陈述包括有关公司业务增长能力的陈述，以及其他非历史事实性陈述，包括可能带有“拟”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预期”、“规划”、“预测”、“估算”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似措辞的陈述。 此类前瞻性陈述仅基于我司当前的信念、预期和其他未来条件。 由于前瞻性陈述涉及未来事项，因此受制于其固有的不确定性、风险及难以预测的环境变化，且其中多数超出我司控制范围。 因此，您不应依赖任何此类前瞻性陈述。 实际结果可能因特定因素与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：公司实现盈利运营的能力、客户对新产品的接受度、新型冠状病毒（COVID-19）传播的影响、公司供应链合作伙伴所在国家/地区当局未来采取的措施、市场对公司产品的需求及公司客户经济状况、竞争性产品与定价的影响、对宏观经济环境的有效管理，以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中详述的其他风险因素。 本新闻稿所含前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律另有规定，公司概不负责更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述。

