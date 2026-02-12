VCI Global 旗下投資組合公司 Reveillon Group 與 NOWWA Coffee 建立策略合作，共同拓展馬來西亞市場

馬來西亞吉隆坡, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG)（「VCI Global」或「公司」）今天宣佈，其投資組合公司 Reveillon Group Limited（「Reveillon Group」）的附屬公司 Reveillon Champ Sdn Bhd（「Reveillon Champ」）已與 NOWWA Global HK Limited（「NOWWA Coffee」）訂立策略合作，共同開拓馬來西亞市場。 此協議將搭建平台，為日後在東南亞地區的廣泛拓展鋪路。

NOWWA Coffee 於 2019 年在上海創立，迅速增長為全球咖啡連鎖品牌，在全球超過 300 個城市擁有超過 10,000 間門市。 品牌憑著數碼領先的營運模式、聚焦健康生活的定位，以及透過生活風格合作與產品創新，與年輕都市消費者建立強烈聯繫，備受市場肯定。

馬來西亞日益擴張的咖啡文化、高度數碼化的客群，以及其作為區域商業樞紐的地位，使其越漸獲視為進軍東南亞的策略要地。 17grambeans 數據顯示，馬來西亞國內咖啡市場規模預計約為 11 億美元，參照行業收入直至 2030 年的預測，其複合年增長率 (CAGR) 約達 6.1%。 相比幾個咖啡室滲透率尚在發展階段的東盟 (ASEAN) 鄰近市場，馬來西亞不僅消費者基礎相對成熟，更保持強勁增長動力，堪稱拓展區域市場的穩固跳板。

在此策略合作下，Reveillon Group 計劃於三年內在馬來西亞將 NOWWA Coffee 擴展至 200 間門市，門市形式將結合旗艦店、即取--即走店型及數碼化優化選址。

是次合作融合 NOWWA Coffee 的全球品牌生態系統與 Reveillon Group 的本地市場執行力，並借助 VCI Global 的人工智能平台，以數據推動擴張策略。 潛在應用領域涵蓋選址分析、消費者洞察分析、供應鏈完美及精準市場推廣，旨在持續提升規模擴張能力、營運效率及資本配置嚴謹度。

VCI Global 集團執行主席兼行政總裁 Dato’ Victor Hoo 表示：「結合鮮明生活風格定位與人工智能 (AI) 驅動的營運智能，將日漸能讓全球消費者獲益。 藉此策略合作，我們期望協助馬來西亞市場有序發展，並建構方便擴展規模的平台，待時機成熟即可將業務版圖擴展至整個東南亞。」

Reveillon Group 執行董事 Alvin Wong 說：「馬來西亞擁有得天獨厚的增長環境，城市化、數碼化浪潮以及不斷演進的生活風格消費趨勢形成堅實支持。 我們的重心是逐步確立市場地位，同時使未來的區域擴張更加靈活多變。」

此舉與 VCI Global 的宏大策略一脈相承，即透過策略合作、技術融合及資本市場實力，支持富有規模化潛力的消費者平台。 有關市場發展里程碑、合作夥伴關係及區域擴張計劃的隨後進展，將適時另行公佈。

關於 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) 是原生人工智能營運平台，旨在透過集中的智能、數據與嚴謹資本管理，拓展並完善業務發展。

公司採用平台營運模式，旗下子公司、關聯公司及投資組合公司皆接入 VCI Global 的集中式人工智能、數據、管治及資本配置系統，從而加速執行、提高資本效率，並實現跨行業的大規模增長。

VCI Global 的平台集中管理人工智能驅動的執行、將關鍵績效指標 (KPI) 框架、財務與管治監控以及策略資本配置標準化，而旗下營運業務則專注創造收入、維繫客戶關係和落實本地執行。

公司業務遍及顧問服務、人工智能與數碼基礎設施、數碼資產、能源、汽車及消費品等多個領域，並持續根據績效、可擴展性及資本回報，評估擴張、分拆、出售或終止業務的機會。

VCI Global 以平台為核心的策略，旨在透過嚴謹有序的增長及精準的資本配置，提升生產力、完善上市準備，並發揮長期價值。

如欲了解更多有關公司的資訊，請登入 https://v-capital.co/。

前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述，該等陳述受各種風險及不明朗因素所規限。 該等陳述涉及公司業務增長能力及其他非歷史事實的表述，包括可能附有「擬定」、「可能」、「將要」、「計劃」、「預期」、「預料」、「預測」、「估計」、「旨在」、「相信」、「期望」、「潛力」或類似措辭的陳述。 此等前瞻性陳述只建基於我們目前的信念、預期及其他未來條件。 前瞻性陳述關乎未來，因此其必然受難以預測的不明朗因素、風險及環境變化所影響，而當中許多因素非我們所能控制。 因此，您不應依賴任何該等前瞻性陳述。 實際結果可能與這些前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異，原因包括但不限於：公司實現盈利營運的能力、客戶對新產品的接受度、冠狀病毒 (COVID-19) 傳播的影響及公司供應鏈夥伴所在國政府未來採取的措施、對公司產品的需求及公司客戶的經濟狀況、競爭性產品與定價的影響、成功管理以及整體經濟狀況，以及公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中詳述的其他風險因素。 本新聞稿所載的前瞻性陳述僅於發佈當日有效，除了按適用法律規定，公司概無責任更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述。

