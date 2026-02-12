Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 12.2.2026 klo 7.55





Marimekko perustaa uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän johdolle

Marimekko Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin johdolle nykyisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2022–2026 toisen ja viimeisen ansaintajakson päättyessä kesäkuussa 2026. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja konsernin johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa heidät toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2026–2030 on neljä ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2026–2027, 2026–2028, 2027–2029 ja 2028–2030. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja yksityiskohdista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Marimekon osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson jälkeisenä keväänä. Mahdollinen palkkio maksetaan ensisijaisesti osittain Marimekon osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta johtoryhmän jäsenelle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Järjestelmän perusteella ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettama maksimiraja ylitetään. Palkkion saaminen edellyttää, että kohderyhmään kuuluva henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa.

Osakkeina maksettavaan osuuteen sovelletaan kahden vuoden omistusjaksoa, jonka aikana kohderyhmään kuuluva henkilö ei saa myydä, siirtää, pantata tai muulla tavalla käyttää palkkio-osakkeita.

Ansaintajaksojen 2026–2027 ja 2026–2028 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (TSR) ja vertailukelpoiseen liikevoittomarginaaliin. Mikäli ansaintajaksolle 2026–2027 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, jakson perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 50 000 Marimekon osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Vastaavasti jos ansaintajaksolle 2026–2028 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, sen perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 103 000 Marimekon osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksojen 2026–2027 ja 2026–2028 alkaessa kohderyhmään kuuluu Marimekon johtoryhmä, yhteensä 11 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja.

