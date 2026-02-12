Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 on julkaistu.
Pörssitiedote 12.2.2026 klo 8.00
Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa: www.saastopankki.fi.
Lisätietoja:
Tero Kangas, toimitusjohtaja
tero.kangas@saastopankki.fi
+358 50 420 1022
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.
Liitteet
- Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Toimintakertomus ja IFRS-tilinpäätös 2025
- Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj ESEF varmennustoimeksiannon raportti 2025 (1)
