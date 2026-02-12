Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 on julkaistu.

Pörssitiedote 12.2.2026 klo 8.00

Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa: www.saastopankki.fi.

Lisätietoja:

Tero Kangas, toimitusjohtaja
tero.kangas@saastopankki.fi
+358 50 420 1022

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

