Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 on julkaistu.

Pörssitiedote 12.2.2026 klo 8:00

Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa: www.saastopankki.fi.

Mervi Luurila, toimitusjohtaja

mervi.luurila@saastopankki.fi

+358 50 341 1196

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.

