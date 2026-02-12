Lochem, 12 februari 2026

ForFarmers versterkt positie in Poolse markt door ketenintegratie

ForFarmers versterkt positie in groeiende pluimveemarkt in Polen in een joint venture met KPS Food Group (KPS), een toonaangevende, innovatieve speler in de keten van productie, slacht en verwerking van pluimvee.

Zowel de huidige joint venture van ForFarmers in Polen (Tasomix) als de activiteiten van KPS worden ondergebracht in een nieuwe joint venture ForFarmers Polska.

ForFarmers krijgt een meerderheidsbelang (50,5%) en zal de joint venture volledig consolideren.

De Enterprise Value (ondernemingswaarde) van de joint venture is PLN 2.192 miljoen (EUR 520 miljoen).

ForFarmers en KPS hebben een overeenkomst gesloten om een joint venture te starten, waarin ForFarmers een meerderheidsbelang van 50,5% krijgt. De huidige eigenaren van KPS, die ook medeaandeelhouders zijn van Tasomix, houden de andere 49,5% van de aandelen.

Binnen deze joint venture worden de pluimveebedrijven en de slacht- en verwerkingsactiviteiten van KPS, en de voeractiviteiten van Tasomix ingebracht. De overeenkomst is onder voorbehoud van goedkeuring door de Poolse mededingingsautoriteit en de aandeelhouders van ForFarmers.

Ketenintegratie

Deze stap past binnen de strategie van ForFarmers om haar marktpositie in de groeiende Poolse pluimveesector te versterken en verdere stappen te zetten in waardeketenintegratie. Tasomix en KPS werken al langere tijd samen. Deze samenwerking wordt nu geïntensifieerd en gaat verder in de joint venture onder de naam ForFarmers Polska, waaronder zowel de merknaam Tasomix als KPS blijven bestaan. ForFarmers zal de joint venture volledig consolideren.

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “In de markten waarin we actief zijn, wordt het steeds belangrijker om de waardeketen te integreren voor een toekomstbestendige pluimveesector. Ik ben dan ook zeer positief over deze strategisch belangrijke stap voor ForFarmers. Door Tasomix samen te voegen met een van de modernste pluimveeverwerkende bedrijven van Polen, kunnen we onze krachten bundelen in een geïntegreerde organisatie die goed kan inspelen op de markt. Met deze nieuwe joint venture kunnen we onze positie op de Poolse pluimveemarkt versterken en profiteren van de groeimogelijkheden in Polen.”

Jarosław Krzyżanowski en Ireneusz Sobczak, medeaandeelhouders: “KPS en ForFarmers werken al lang samen. Onze manier van werken en onze visie op de Poolse pluimveemarkt passen perfect bij elkaar. KPS staat voor innovatie: in technologie, productie en productontwikkeling, maar ook voor uitbreiding naar binnen- en buitenlandse markten. Met de kennis en expertise van Tasomix en ForFarmers kunnen we nog beter inspelen op de wensen van onze klanten.”

KPS en Tasomix

KPS is een gevestigde naam in de snelgroeiende Poolse markt voor pluimveeproductie en -verwerking in Polen. Het bedrijf is een geïntegreerde speler in de pluimveesector met een omzet van ongeveer PLN 1.065 miljoen (EUR 252 miljoen) en een jaarlijkse EBITDA van ongeveer PLN 195 miljoen (EUR 46 miljoen). KPS heeft 7 eigen pluimveebedrijven met in totaal circa 3 miljoen dierplaatsen, een modern slachthuis in Radom en een productielocatie voor consumentenproducten in Pionki. Daarnaast heeft KPS dienstverlenende bedrijven voor distributie en verkoop. In totaal werken er ongeveer 2.000 medewerkers. De huidige eigenaren blijven actief betrokken, zowel als aandeelhouder als operationeel.





ForFarmers brengt via Tasomix diepgaande kennis op het gebied van voeders, duurzame voerproductie en voeradvies. Tasomix behoort tot de een van de grootste producenten van diervoeders in Polen en levert voer voor pluimvee, varkens en herkauwers. Met een team van 525 medewerkers biedt het betrouwbare en efficiënte voeroplossingen. Tasomix maakt sinds 2018 deel uit van de ForFarmers Groep.

Het management van de joint venture zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de joint venture-partners, te weten Pawel Swierkula (CEO), Robert Sobczak (CCO) en Bartlomiej Kaminski (CFO).

Transactiestructuur

Onder de voorgestelde transactie worden alle activiteiten van KPS en Tasomix samengevoegd in een joint venture met de naam ForFarmers Polska. De Enterprise Value van de nieuwe joint venture zal PLN 2.192 miljoen (EUR 520 miljoen) bedragen, gebaseerd op een Enterprise Value van PLN 1.500 miljoen (EUR 356 miljoen) voor KPS en PLN 692 miljoen (EUR 164 miljoen) voor Tasomix.

De families Krzyżanowski en Sobczak zijn nu 100% aandeelhouders van KPS. Ze hebben ook 40% van de aandelen van Tasomix, waarin ForFarmers nu 60% heeft. Om de beoogde aandeelhoudersstructuur in de nieuwe joint venture vorm te geven, waarin ForFarmers 50,5% heeft en de families Krzyżanowski en Sobczak de andere 49,5%, betaalt ForFarmers een vergoeding aan de huidige aandeelhouders. Deze vergoeding is het netto-effect van de 50,5% van de Equity Value (eigenvermogenswaarde) van KPS minus 9,5% van de Equity Value van Tasomix. De Equity Value is gelijk aan de Enterprise Value verminderd met de netto schuldpositie in KPS en Tasomix bij afronding van de transactie. De vergoeding zal in drie jaarlijkse tranches worden betaald, hiervoor wordt gedeeltelijk aanvullende financiering aangetrokken. De financiering past ruimschoots binnen de afgesproken bankconvenanten.

De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de Poolse mededingingsautoriteit en de aandeelhouders van ForFarmers. Nadere details worden bekendgemaakt in de documentatie beschikbaar te stellen voor de daartoe bestemde aandeelhoudersvergadering.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie:

Media: Ilse Niehof-Duivelshof, T: +31 (0)573 28 88 00

Investors: Floor van Maaren, T +31 (0)573 28 88 00

Bedrijfsprofiel ForFarmers

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) biedt totaaloplossingen voor (biologische) veehouderij. Met de missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor toekomstbestendige landbouw en een duurzamere agrarische sector. Met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeder is ForFarmers een toonaangevende speler in Europa. Het bedrijf heeft productielocaties in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers telt circa 2.900 medewerkers en is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00

info@forfarmers.eu – www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.