LHV Groupi 2026. aasta finantsplaan ja viie aasta finantsprognoos

2026. aastal keskendub LHV Group ärimahtude ja kliendiaktiivsuse jätkuvale kasvatamisele ning varasemast efektiivsemale tegutsemisele. Kogutulu kasvab ligikaudu 9%, mida toetab nii netointressitulu suurenemine kui ka tugev teenustasutulu kasv. Kulud kasvavad tuludest aeglasemalt, võimaldades äritegevuse kasumlikkusel marginaalselt kasvada, samas kui laenude allahindluste kulu normaliseerub pärast erakordselt madalat 2025. aastat. Puhaskasum püsib seetõttu sarnasel tasemel eelmise aastaga.

Laenuportfell kasvab üle 11% ja hoiused enam kui 5%, kinnitades LHV tugevat positsiooni nii jae- kui äriklientide seas. Netointressitulu on käesoleval aastal küll kasvamas, kuid selle mõju on väiksem, mistõttu jääb puhaskasum 2026. aastal ligikaudu eelmise aasta tasemele, kuid paranenud efektiivsus ja kasvav äritegevus loovad tugeva aluse kasumlikkuse ning omanikutootluse kiirenemiseks järgnevatel aastatel.





Võtmenäitajad 2025 FP 2026 ∆ Neto intressitulu (miljonit eurot) 235,1 252,9 8% Neto teenutasutulu (miljonit eurot) 63,3 77,8 23% Netotulud kokku (miljonit eurot) 304,8 333,6 9% Maksude-eelne kasum (miljonit eurot) 144,0 147,1 2% Puhaskasum (miljonit eurot) 117,0 117,9 1% Hoiused (miljonit eurot) 8134 8577 5% Laenud (miljonit eurot) 5465 6082 11% Fondide maht (miljonit eurot) 1702 1898 12% Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 86 93 8% Kulu/tulu suhe (%) 52,3% 51,3% -0,9 pp ROE* (tulumaksueelne; omanike osa) (%) 19,9% 18,7% -1,2 pp ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) (%) 16,1% 15,0% -1,2 pp Kapitali adekvaatsus (%) 22,8% 20,9% -2,0 pp

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel



LHV Pank

LHV Panga finantsprognoosi keskmes on kvaliteedile ja tootlusele fokusseeritud kasv. Laenuportfell suureneb ligikaudu 4%, mida veavad eeskätt eluasemelaenud ning SME- ja ärilaenude kasv. Hoiuste struktuur muutub stabiilsemaks ja kasumlikumaks, kus suurima osana regulaarsete klientide nõudmiseni hoiused kasvavad ligi 16%, kompenseerides teadlikku taandumist finantsvahendajate ja platvormide hoiustest. Hoiuste tase tervikuna püsib sarnasel tasemel eelmise aastaga.

Tulude poolel kasvab kogutulu üle 10%, mida toetab mõõdukas netointressitulu kasv ja tugev ligi 30% teenustasutulu kasv, peegeldades klientide aktiivsuse suurenemist ning uute klientide lisandumist maksete, FX-, investeerimis- ja kaarditeenuste vallas. Kulud kasvavad tuludest aeglasemalt, võimaldades kulude-tulude suhtel paraneda 42,7%-lt 41,8%-ni, samas kui riskikulu püsib madalal tasemel.



LHV Bank

LHV Banki finantsprognoos 2026. aastaks näitab kiirenevat kasvu, kus ärimahud ja tulubaas laienevad kiiremini kui kulud. Hoiused kasvavad ligikaudu 37%, peegeldades tugevat jaemüügi kasvu ning stabiilset nõudlust tähtajaliste hoiuste järele, samal ajal kui laenuportfell suureneb enam kui 50%, liikudes sihipäraselt 1 miljardi euro taseme suunas.

Tulude poolel kasvab kogutulu ligi 20%, mida toetab tugev netointressitulu kasv ning kiire netoteenustasutulu kasv, mis ennekõike tuleneb teenustasukulude vähenemisest seoses maksete kogumise teenuse lõpetamisega. Kulud kasvavad tuludest aeglasemalt ning kulude-tulude suhe paraneb 83%-lt 77%-ni, kinnitades operatiivse efektiivsuse paranemist. Selle tulemusena suureneb maksueelne kasum ligikaudu 68% ja puhaskasum ligi 80%, mis teeb 2026. aastast selge murranguaasta LHV Banki kasumlikkuse teekonnal ning loob tugeva aluse edasiseks omakapitali tootluse paranemiseks järgnevatel aastatel.



LHV Varahaldus

2026. aastal prognoosib LHV Varahaldus selget kasumlikkuse ja mahu kasvu, mida veavad fonditootlused ja klientide arvu kasv. Fondimahud kasvavad ligikaudu 12%. See peegeldab nii konkurentsivõimelisi tootlusi kui ka edukamat müügi- ja ristmüügimudelit.

Tulude poolel kasvab kogutulu üle 22%. Kulud kasvavad kontrollitult, ilma FTE-de arvu suurenemiseta, võimaldades kulude-tulude suhtel paraneda 61,1%-lt 58,4%-ni. Selle tulemusena kasvab maksueelne kasum ligi 30% ja puhaskasum üle 20%.



LHV Kindlustus

LHV Kindlustuse sõlmitud lepingute preemiad on tänavu planeeritud kasvama 12% ja ulatuvad 48 miljoni euroni. Kasv tugineb eeskätt ristmüügile LHV Groupi siseselt ning digitaalsetele mobiili- ja veebikanalitele. Kahjusagedus püsib stabiilsena või veidi madalamal kui 2025. aastal, hoides kahjusuhte kontrolli all.

Tegevuskulude kasv 2026. aastal on planeeritud ligikaudu 12%, mis on kooskõlas portfelli ja preemiate mahu kasvuga. Valdav osa kulude suurenemisest tuleneb grupisisestest teenustest ja kulude jagamisest.





Finantsprognoos 2026-2030

LHV Groupi 2026–2030 finantsprognoos põhineb mõõdukalt paraneval makromajanduslikul keskkonnal nii Eestis kui Ühendkuningriigis, kus majanduskasv stabiliseerub ja inflatsioon normaliseerub ligikaudu 2-2,5% tasemele. Eestis eeldatakse majanduskasvu kiirenemist alates 2026. aastast koos tööturu järkjärgulise paranemisega, samas kui Ühendkuningriigis kujuneb kasv tagasihoidlikumaks, kuid stabiilseks, toetades järjepidevat laenu ja hoiuste tegevust. Konkurents pangandusturgudel püsib tugev, eriti laenude ja hoiuste segmendis, mis rõhutab efektiivsuse ning distsiplineeritud hinnastamise olulisust.

Selles raamistikus prognoosib LHV Group kogutulu kasvu ligikaudu 305 miljonilt eurolt 2025. aastal ligi 593 miljoni euroni 2030. aastaks, mida toetab nii netointressitulu kui ka teenustasutulu kasv. Ärimahud suurenevad peaaegu kaks korda: netolaenud kasvavad ligikaudu 5,5 miljardilt eurolt üle 10 miljardi euro, hoiused 8,1 miljardilt eurolt ligi 12,8 miljardi euroni ja varahaldusmahud 1,7 miljardilt eurolt üle 3 miljardi euro tasemele. Kulude kasv jääb tulude kasvust selgelt aeglasemaks, võimaldades kulude-tulude suhtel paraneda üle 50% tasemelt ligikaudu 36%-ni perioodi lõpuks.

Kasumlikkuse vaates peegeldub see kõik ka puhaskasumi, mis perioodi lõpuks on prognoositud kahekordistuma 290 miljoni euroni ja omakapitali tootluses, kus ROE tõuseb ligikaudu 16% tasemelt üle 23% 2030. aastaks.





Võtmenäitajad FP2026 FP2027 FP2028 FP2029 FP2030 Neto intressitulu (miljonit eurot) 252,9 315,1 362,9 409,4 464,4 Neto teenutasutulu (miljonit eurot) 77,8 90,8 97,0 107,1 117,7 Netotulud kokku (miljonit eurot) 333,6 410,0 466,2 525,1 593,4 Maksude-eelne kasum (miljonit eurot) 147,1 217,5 257,2 303,3 358,7 Puhaskasum (miljonit eurot) 117,9 176,1 207,6 245,1 290,2 Hoiused (miljonit eurot) 8 577 9 562 10 512 11 607 12 814 Laenud (miljonit eurot) 6 082 7 083 8 067 9 152 10 147 Fondide maht (miljonit eurot) 1 898 2 164 2 447 2 748 3 067 Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 93 108 119 131 144 Kulu/tulu suhe 51,3% 43,1 40,9 38,2 35,8 ROE (tulumaksueelne; omanike osa) 18,7% 24,7 26,0 27,4 28,9 ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 15,0% 20,0 21,0 22,1 23,4 Kapitali adekvaatsus 20,9% 20,5 20,9 20,8 20,5

LHV Groupi juhatuse esimehe Mihkel Torimi kommentaar:

"Eestis on LHV Panga fookus 2026. aastal kvaliteetsel ja mõõdukal kasvul. Ühendkuningriigis laenuportfelli enam kui 50%-line ja puhaskasumi ligi 80%-line oodatav kasv rajaneb juba mastaabi mõjule. LHV Varahaldus jätkab samuti tugeval kasumlikkuse kursil, kasvatades puhaskasumit üle 20%. LHV Kindlustuse kasv tuleb peamiselt meie oma kliendibaasi paremast teenindamisest läbi ristmüügi.

Meie pikaajaline finantsprognoos tugineb kolmele sambale. Esiteks kasvatame ärimahtusid mõlemal koduturul. Teiseks arvestab meie plaan baasintressimäärade mõõduka tõusuga alates 2027. aastast. Kolmandaks, ja kõige olulisemalt, tegeleme pidevalt oma tegevuse tõhustamisega. Selle peamiseks veduriks on tehnoloogilise võimekuse kiire arendamine, mis ei ole passiivne ootus, vaid eeldab meilt sihipäraseid ja läbimõeldud muutuseid.“



