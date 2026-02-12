Zelluna ASA: Fjerde kvartal 2025 – Viktig regulatorisk milepæl oppnådd med CTA-innlevering

Oslo, 12. februar 2026 – Zelluna (OSE: ZLNA), et selskap som utvikler allogene "off-the-shelf" T-cellereseptor-baserte Natural Killer (TCR-NK) celleterapier for behandling av kreft, presenterer i dag resultatene for fjerde kvartal og året 2025.

Webcast er planlagt 12. februar 2026 kl. 08:30 (CET). Lenke til webcast her.

Operasjonelle høydepunkter Q4 2025:

CTA innlevert: 17. desember 2025 leverte Zelluna sin første søknad om oppstart av klinisk studie (Clinical Trial Application, CTA) til UK MHRA for ZI-MA4-1, verdens første MAGE-A4-rettede TCR-NK celleterapi. Første kliniske data forventes fra medio 2026.

12. desember 2025 ble den første GMP-batchen av ZI-MA4-1 produsert og kvalitetskontrollert for bruk i kommende klinisk studie. Prekliniske data publisert: Overbevisende prekliniske data for ZI-MA4-1 publisert i Immunotherapy Advances i desember 2025.

Overbevisende prekliniske data for ZI-MA4-1 publisert i Immunotherapy Advances i desember 2025. Kapitalinnhenting: MNOK 58,2 tilført i november 2025 gjennom rettet emisjon



Finansielle nøkkeltall Q4 2025:

Totale driftskostnader: MNOK 35,4 (FY25: MNOK 143,8)

MNOK 35,4 (FY25: MNOK 143,8) Totalt tap: MNOK 34,6 (FY25: MNOK 140,7)

MNOK 34,6 (FY25: MNOK 140,7) Kontantbeholdning: MNOK 78,3 per 31. desember 2025

MNOK 78,3 per 31. desember 2025 Finansiell runway: Inn i Q1 2027

"Q4 2025 markerte overgangen til klinisk-fase selskap med vellykket CTA-innlevering for ZI-MA4-1. Vi har levert på alle viktige milepæler kommunisert for året. Våre prioriteringer for 2026 er klare: sikre regulatorisk godkjenning, initiere ZIMA-101-studien, og generere første humane data fra medio 2026," sier CEO Namir Hassan.

Utsikter:

Med CTA innlevert og GMP-produksjon fullført, er Zelluna posisjonert for å initiere sin første Fase I kliniske studie (ZIMA-101) i 2026, forutsatt regulatorisk godkjenning. Selskapet opererer i et landskap for «off-the-shelf»-celleterapi i rask utvikling, der nylige strategiske transaksjoner understreker en økende interesse fra industrien for skalerbare plattformer for celleterapi. Nåværende kontantposisjon støtter planlagte operasjoner inn i Q1 2027.

Kvartalsrapporten og presentasjonen vil bli gjort offentlig tilgjengelig på Zellunas nettside. Selskapet vil avholde en webcast 12. februar kl. 08:30 CET, og det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis i presentasjonen. Webcasten vil bli tilgjengelig i opptak etter gjennomføringen. Lenke til webcast her.

For ytterligere informasjon:

Namir Hassan, CEO, Zelluna ASA

E-mail: namir.hassan@zelluna.com

Telefon: +44 7720 687608

Geir Chrisitan Melen, CFO, Zelluna ASA

Email: geir.christian.melen@zelluna.com

Phone: +47 913 02 965

Om Zelluna ASA

Zelluna ASA (OSE: ZLNA) utvikler allogene "off-the-shelf" T-cellereseptor-baserte naturlige dreperceller (TCR-NK) for behandling av solide kreftformer. Selskapets teknologiplattform kombinerer NK-cellenes sterke iboende evne til å drepe kreftceller med TCR-enes evne til presis målstyring mot solide svulster. Dette er utviklet for å overvinne begrensningene ved dagens celleterapier mot solide kreftformer. Selskapets ledende produktkandidat, ZI-MA4-1, er verdens første MAGE-A4-rettede TCR-NK-terapi som forventes å gå inn i kliniske studier i 2026. Zelluna har hovedkontor ved Oslo Cancer Cluster Innovation Park i Oslo, Norge, og er notert på Oslo Børs under ticker ZLNA.

Denne meldingen inneholder informasjon som Zelluna ASA er forpliktet til å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

