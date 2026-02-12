Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 februari 2026 – 7:00 AM CET

Fagron behoudt uitstekende prestaties in boekjaar 2025 met 9,2% omzetgroei en een stijging van de REBITDA met 10,9%

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar jaarresultaten voor de periode eindigend op 31 december 2025.

Belangrijkste hoogtepunten

Sterke omzetgroei met een gerapporteerde stijging van 9,2% (12,9% tegen CER 1 ) tot €952,2 miljoen, boven de verwachtingen en ondersteund door alle regio’s en segmenten

Organische groei tegen CER van 9,1%, wat de aanhoudende onderliggende vraag en gedisciplineerde commerciële uitvoering weerspiegelt

Verbeterde winstgevendheid met een stijging van REBITDA met 10,9% op jaarbasis tot €192,9 miljoen, en een REBITDA ‑ marge van 20,3%, gesteund door operating leverage en initiatieven op het gebied van operationele efficiëntie

Sterke kasgeneratie met een operationele kasstroom van €155,3 miljoen en een vrije kasstroom van €125,9 miljoen 2 (+29,0% op jaarbasis)

Daling van de leverage ratio naar 1,2x (2024: 1,4x), wat ruime financieringscapaciteit biedt voor geplande uitbreidingsinvesteringen en getekende overnames

Aanhoudende M&A ‑ dynamiek, met 12 aangekondigde overnames in alle regio’s en segmenten; integratie van afgeronde overnames verloopt volgens plan

WPA van €1,25 (+13,6% op jaarbasis), met een CAGR van 9% over de afgelopen 8 jaar (2017: €0,65). Voorstel voor een dividend van €0,40 per aandeel (+14,3% op jaarbasis)

Vooruitzichten 2026: organische omzetgroei van mid‑ tot high-single digit en een licht verbeterende marge op jaarbasis

Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“Ik ben buitengewoon tevreden met de resultaten die we in 2025 hebben geleverd. De groei was breed gedragen over regio’s en segmenten, ondersteund door ons gediversifieerde model, gedisciplineerde commerciële uitvoering en voortdurende vooruitgang op het gebied van operationele efficiëntie. De productbeschikbaarheid lag groepsbreed boven de 90%, terwijl besparingen in inkoop en productie eveneens boven plan uitkwamen.

In EMEA leverden we een veerkrachtige prestatie, gesteund door geografische diversificatie en de integratie van recente overnames. Latijns‑Amerika behield een sterk momentum, met name in Brazilië, gedreven door ons Brands‑portfolio en een krachtige innovatiepijplijn. Noord-Amerika - Pacific bleef profiteren van de vraag naar outsourcing en de onboarding van nieuwe klanten, in combinatie met lopende efficiëntie‑initiatieven.

We zagen ook aanzienlijke M&A‑activiteit, waarmee we onze aanwezigheid en capaciteiten verder uitbreiden op een gedisciplineerde en waardecreërende manier. De integratie verloopt volgens plan, en we blijven gefocust op de uitvoering en het realiseren van synergieën.

Vooruitkijkend blijven we vertrouwen hebben in onze strategie. We zijn uitstekend gepositioneerd om aantrekkelijke groeikansen te benutten, terwijl we blijven investeren in kwaliteit, operationele prestaties en kasgeneratie. We liggen op schema om onze doelstellingen voor de middellange termijn te realiseren.”

