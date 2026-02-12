HIAB OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2025, 12.2.2026 KLO 8.00

Hiabin tilinpäätöstiedote 2025: Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti jatkoi paranemistaan vuonna 2025

Keskeisiä havaintoja vuodelta 2025

Markkinaympäristöä leimasivat lisääntyneet kauppajännitteet ja epävarmuus

Saadut tilaukset pysyivät kahden edellisvuoden tasolla ja olivat 1 481 (1 509) miljoonaa euroa

Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittoprosentti, 13,7 (13,2) prosenttia kaikkien aikojen korkein, 6 prosenttia matalammasta liikevaihdosta huolimatta

Ennätysvuosi Palveluissa

Vahva rahavirta jatkui, liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 308 (582) miljoonaa euroa

Hiab osti ING Cranesin, mikä vahvistaa merkittävästi yhtiön asemaa Brasilian markkinoilla



Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Hiab Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2025.

Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt taloudelliset tiedot koskevat Hiabin jatkuvia toimintoja.

Loka–joulukuu 2025 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi

Saadut tilaukset laskivat 9 prosenttia ja olivat 375 (414) miljoonaa euroa. Orgaanisesti saadut tilaukset laskivat 6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Tilauskanta kauden lopussa oli 534 (31.12.2024: 648) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 396 (412) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Laitteet-segmentin liikevaihto oli 71 (71) ja Palvelut-segmentin liikevaihto oli 29 (29) prosenttia liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 1 kasvoi 11 prosenttia ja oli 135 (122) miljoonaa euroa eli 34 (30) prosenttia liikevaihdosta.

kasvoi 11 prosenttia ja oli 135 (122) miljoonaa euroa eli 34 (30) prosenttia liikevaihdosta. EBITA oli 43 (42) miljoonaa euroa eli 10,8 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 42 (41) miljoonaa euroa eli 10,6 (9,9) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 15 prosenttia ja oli 47 (41) miljoonaa euroa eli 11,9 (9,9) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 33 (27) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,51 (0,42) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 56 (172) miljoonaa euroa.2

Tammi–joulukuu 2025 lyhyesti: Saadut tilaukset vertailukauden tasolla vertailukelpoisilla valuutoilla

Saadut tilaukset laskivat 2 prosenttia ja olivat 1 481 (1 509) miljoonaa euroa. Orgaanisesti saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Tilauskanta kauden lopussa oli 534 (31.12.2024: 648) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 6 prosenttia ja oli 1 556 (1 647) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto laski 4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Laitteet-segmentin liikevaihto oli 70 (72) ja Palvelut-segmentin liikevaihto oli 30 (28) prosenttia liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 1 kasvoi 20 prosenttia ja oli 572 (476) miljoonaa euroa eli 37 (29) prosenttia liikevaihdosta.

kasvoi 20 prosenttia ja oli 572 (476) miljoonaa euroa eli 37 (29) prosenttia liikevaihdosta. EBITA oli 211 (220) miljoonaa euroa eli 13,5 (13,4) prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 208 (217) miljoonaa euroa eli 13,3 (13,2) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 2 prosenttia ja oli 213 (217) miljoonaa euroa eli 13,7 (13,2) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 151 (155) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,34 (2,40) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 308 (582) miljoonaa euroa.2

Vuoden 2026 näkymät

Hiab arvioi vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,0 prosenttia (2025: 13,7 prosenttia).

Hiab päivitti raportointirakennettaan

Entisen Cargotecin MacGregor-liiketoiminnan myyntitransaktio täytäntöönpantiin vuoden 2025 heinäkuun lopussa. MacGregor-liiketoiminta on raportoitu osana lopetettuja toimintoja vuoden 2024 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen marraskuussa 2024 allekirjoitetun myyntisopimuksen myötä.

Vertailun mahdollistamiseksi Hiab julkaisi 7.1.2025 päivitetyt taloudelliset tiedot jatkuvista toiminnoista vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023.

1.1.2025 alkaen Hiabilla on kaksi raportointisegmenttiä, Laitteet ja Palvelut, jotka raportoitiin Hiabin osavuosikatsauksessa tammi–maaliskuulta 2025 alkaen. Vertailuperusteena Hiab julkaisi 28.3.2025 raportoitavien segmenttien sekä konsernihallinnon uudelleenluokitellut taloudelliset tiedot vuoden 2024 kaikilta vuosineljänneksiltä sekä koko vuodelta 2024.

Laitteet-raportointisegmentti koostuu uusista laitteista sisältäen kuormausnosturit, metsä- ja kierrätysnosturit, ajoneuvotrukit, vaihtolavalaitteet ja takalaitanostimet.

Palvelut-raportointisegmentti koostuu varaosista, huollosta, lisävarusteista, asennuksista, digitaalisista palveluista ja kunnostetuista laitteista.

Lisäksi Hiab raportoi konsernihallintonsa vaikutuksen liikevoittoon. Konsernihallinto sisältää entisen Cargotecin jatkuvien toimintojen hallinto- ja tukitoimintojen kustannuksia sekä entiselle Hiab-liiketoiminta-alueelle aiemmin kirjattuja tiettyjä hallinto- ja tukitoimintojen kuluja.

Päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Hiabin avainluvut

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Saadut tilaukset 375 414 -9 % 1 481 1 509 -2 % Palvelut tilaukset, % tilauksista 31 % 29 % 32 % 30 % Tilauskanta kauden lopussa 534 648 -18 % 534 648 -18 % Liikevaihto 396 412 -4 % 1 556 1 647 -6 % Palvelut liikevaihto, % liikevaihdosta 29 % 29 % 30 % 28 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto* 135 122 11 % 572 476 20 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta* 34 % 30 % 37 % 29 % EBITA 42,8 41,8 2 % 210,7 220,2 -4 % EBITA, % 10,8 % 10,1 % 13,5 % 13,4 % Liikevoitto 42,1 41,0 3 % 207,6 217,1 -4 % Liikevoitto, % 10,6 % 9,9 % 13,3 % 13,2 % Vertailukelpoinen liikevoitto 47,3 41,0 15 % 212,9 217,1 -2 % Vertailukelpoinen liikevoitto, % 11,9 % 9,9 % 13,7 % 13,2 % Tulos ennen veroja 40,3 39,3 3 % 202,2 213,4 -5 % Kauden tulos 32,6 27,1 20 % 151,2 155,0 -2 % Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,51 0,42 20 % 2,34 2,40 -2 % Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (operatiivinen ROCE) (%), viimeiset 12 kk** 30,8 % 28,2 % 30,8 % 28,2 % Henkilöstö kauden lopussa 4 053 4 234 -4 % 4 053 4 234 -4 %

*Hiabin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereitä on muutettu. Vertailukausia ei ole oikaistu.

**Operatiivisen sijoitetun pääoman tuottoa on vertailukausilla oikaistu sisältämään jatkuvien toimintojen konsernihallintokulut.

Hiabin avainluvut

Alla esitetyt avainluvut sisältävät sekä jatkuvat, että lopetetut toiminnot kaikissa esitetyissä kausissa.

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 55,9 171,7 -67 % 307,5 582,3 -47 % Korollinen nettovelka kauden lopussa -209 -186 -12 % -209 -186 -12 % Nettovelkaantumisaste, % -20,7 % -18,1 % -20,7 % -18,1 % Korollinen nettovelka / EBITDA* -0,7 -0,5 -0,7 -0,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 17,8 % 7,1 % 17,8 % 7,1 %

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips: Hiabista tuli itsenäinen pörssiyhtiö, koko vuoden kannattavuus jatkoi paranemistaan liikevaihdon laskusta huolimatta

Vuosi 2025 oli Hiabille historiallinen. Yli 80 vuoden edelläkävijyyden jälkeen Hiabista tuli itsenäinen pörssiyhtiö. Vuotta leimasivat myös kansainvälisen kaupan lisääntyneet jännitteet, jotka vaikuttivat kielteisesti toimintaympäristöömme. Tämän seurauksena saadut tilaukset pysyivät kahden edeltävän vuoden tasolla ja liikevaihtomme laski erityisesti Amerikoissa. Jatkoimme kuitenkin vertailukelpoisen liikevoittoprosenttimme parantamista, ja rahavirtamme oli vahva.

Hiabista tuli itsenäinen yhtiö

Hiabin kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä Helsingin pörssissä alkoi 1. huhtikuuta. Taustalla oli 26. maaliskuuta pidetyn Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen päätös vaihtaa yhtiön nimi Cargotecista Hiabiksi. Transformaation ja nimenmuutoksen myötä entisen Cargotecin osakkeenomistajat ovat osoittaneet uskonsa Hiabin tulevaisuuteen ja kasvuun. Transformaatio saatiin lopullisesti päätökseen, kun MacGregorin myynti toimeenpantiin 31. heinäkuuta.

Saadut tilaukset pysyivät kahden aiemman vuoden tasolla, EMEA-alueen asteittaisen elpymisen kumosi Yhdysvaltojen tilausten putoaminen pohjatasolle

Markkinatunnelma oli vuoden 2025 alussa optimistinen, ja tammikuun saadut tilaukset olivat rohkaisevan vahvat. Tunnelma muuttui kuitenkin nopeasti seuraavien kuukausien aikana, kun kansainvälisen kaupan lisääntyneet jännitteet alkoivat vaikuttaa markkinoihin kielteisesti, mikä näkyi erityisesti Amerikoissa. Kuljetuslaitteiden markkina Yhdysvalloissa onkin tällä hetkellä pohjatasolla. Toisaalta laitemarkkinat EMEA- ja Aasian ja Tyynenmeren alueilla ovat elpymässä asteittain.

Koko vuoden saadut tilaukset olivat 1 481 (1 509) miljoonaa euroa pysyen kahden edeltävän vuoden tasolla. Amerikoiden saatujen tilausten 14 prosentin laskun vastapainoksi tilaukset kasvoivat 8 prosenttia EMEA-alueella ja 10 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat 9 prosenttia ja olivat 375 (414) miljoonaa euroa. Tilauskannan suuruus vuoden lopussa oli 534 (648) miljoonaa euroa.

Ennätyskorkea vertailukelpoinen liikevoittoprosentti liikevaihdon laskusta huolimatta

Liikevaihtomme laski 6 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 1 556 (1 647) miljoonaa euroa. Erityisesti Yhdysvaltojen kuljetuslaiteliiketoiminnan liikevaihto laski, kun matalampi tilauskertymä alkoi vaikuttaa toimitusvolyymeihin kolmannella vuosineljänneksellä. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 213 (217) miljoonaa euroa eli 13,7 (13,2) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani liikevaihdon laskusta huolimatta korkeamman bruttokateprosentin ja matalampien kiinteiden kustannusten seurauksena. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 396 (412) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 47 (41) miljoonaa euroa eli 11,9 (9,9) prosenttia liikevaihdosta.

Palveluliiketoiminnalle vuosi oli ennätysmäinen. Palveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, ja kannattavuus parani. Liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli 109 (99) miljoonaa euroa. Tuloksen vetureina toimivat toistuvat palvelut kuten varaosamyynti ja huoltopalvelut.

Onnistuneella käyttöpääoman hallinnalla pystyimme myös parantamaan operatiivista sijoitetun pääoman tuottoamme (operatiivinen ROCE) 30,8 (28,2) prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja säilyi vahvana vuonna 2025 ja oli 308 miljoonaa euroa.

Strategian vahva toteuttaminen jatkui, ING Cranes täydentää Hiabin tarjoomaa Brasiliassa

Itsenäisenä yhtiönä voimme nyt keskittyä täysipainoisesti kannattavan kasvun strategiamme toteuttamiseen. Jatkoimme laajentumista Pohjois-Amerikassa allekirjoittamalla jakelusopimuksia ja perehdyttämällä uusia merkittäviä jälleenmyyjiä. Palveluiden kasvun kannalta tärkeiden ProCare-sopimusten määrä kasvoi vuoden aikana yli 25 prosenttia ja ylitti 25 000 sopimuksen rajan. Pääsimme myös sopimukseen ING Cranes -nosturivalmistajan hankkimisesta. Vuoden 2026 alussa toimeenpantu yrityskauppa vahvistaa Hiabin asemaa Brasilian markkinoilla täydentämällä olemassa olevaa ARGOS-nosturitarjoomaamme.

Suunnittelemme toimintamallimme kehittämistä

Tiedotimme suunnitelmistamme kehittää toimintamalliamme katsauskauden jälkeen tammikuussa 2026. Uusi toimintamalli olisi keskeinen askel liiketoiminnan pitkän tähtäimen skaalautuvuuden ja asiakaskeskeisyyden vahvistamisen kannalta. Suunnitelman mukaan yhtiö järjestää uudelleen nykyisen kuuden divisioonan organisaatiorakenteen kolmeksi liiketoiminta-alueeksi. Suunniteltu muutos vahvistaa Hiabin asemaa kuormankäsittelyn teknologiajohtajana ja varmistaa yhtiön sopeutumiskyvyn muutoksiin. Muutoksen avulla muovaamme Hiabia kohti seuraavaa kasvuvaihetta. Menestyäksemme maailmassa, joka muuttuu nopeammin kuin koskaan, tarvitsemme toimintamallin, joka on yksinkertaisempi, skaalautuvampi ja suunniteltu kasvamaan kanssamme. Ehdotetun kolmeen liiketoiminta-alueeseen perustuvan organisaatiorakenteen on suunniteltu astuvan voimaan toisen vuosineljänneksen aikana. Muutos on ehdollinen yhteistoimintaelinten kuulemiselle asianomaisilla lainkäyttöalueilla.

Ohjeistuksemme asettaa lattiatason vuoden 2026 vertailukelpoiselle liikevoittoprosentille

Euroopan kysynnän asteittaisesta elpymisestä huolimatta kansainvälisen kaupan jännitteet ovat pitäneet markkinaympäristön epävarmana ja epävakaana. Kerroimme siksi lokakuussa, että suunnittelemme ohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 20 miljoonaa euroa alhaisempi kustannustaso vuonna 2026 vuoteen 2025 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoittoprosentin arvioimme olevan yli 13,0 (2025: 13,7) prosenttia vuonna 2026.

Haluan lopuksi kiittää osakkeenomistajiamme, henkilöstöämme, partnereitamme ja asiakkaitamme luottamuksesta Hiabiin ja siitä, että olitte tekemässä historiallisesta vuodestamme menestyksekkään.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet 258 295 -13 % 1 010 1 059 -5 % Palvelut 117 118 -1 % 470 450 5 % Yhteensä 375 414 -9 % 1 481 1 509 -2 %

Tilauskanta

MEUR 31.12.2025 31.12.2024 Muutos Laitteet 476 590 -19 % Palvelut 58 58 2 % Yhteensä 534 648 -18 %

Liikevaihto

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet 280 294 -5 % 1 088 1 185 -8 % Palvelut 116 118 -1 % 469 462 1 % Yhteensä 396 412 -4 % 1 556 1 647 -6 %



Liikevoitto

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet 34,3 24,8 38 % 140,1 155,4 -10 % Palvelut 24,1 25,6 -6 % 108,9 99,5 9 % Konsernihallinto -16,3 -9,3 -75 % -41,3 -37,7 -9 % Yhteensä 42,1 41,0 3 % 207,6 217,1 -4 %

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q4/25 Q4/24 Muutos 2025 2024 Muutos Laitteet 34,3 24,8 38 % 140,1 155,4 -10 % Palvelut 24,1 25,6 -6 % 108,9 99,5 9 % Konsernihallinto -11,1 -9,3 -19 % -36,1 -37,7 4 % Yhteensä 47,3 41,0 15 % 212,9 217,1 -2 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

MEUR Q4/25 Q4/24 2025 2024 Laitteet 12,2 % 8,4 % 12,9 % 13,1 % Palvelut 20,7 % 21,7 % 23,2 % 21,5 % Yhteensä 11,9 % 9,9 % 13,7 % 13,2 %

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670



1 Hiabin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereitä on muutettu. Vertailukausia ei ole oikaistu.

2 Sisältää lopetetut toiminnot.

Liite