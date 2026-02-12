MARIMEKON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2025: Marimekon liikevaihto neljännellä neljänneksellä nousi vertailukauden ennätystasolta ja liikevoittomarginaali oli hyvä haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta

Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 12.2.2026 klo 8.00

Neljäs vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 1 prosentin ja oli 54,7 miljoonaa euroa (54,0). Liikevaihtoa nosti erityisesti vähittäis- ja tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella. Vähittäismyynti kasvoi myös kaikilla muilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Yhteensä kansainvälinen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia.

Liikevaihto Suomessa jäi 1 prosentin vertailukaudesta vähittäismyynnin laskiessa. Tukkumyyntiä nostivat kotimaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka vertailuvuonna painottuivat voimakkaasti vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (9,1) ja vertailukelpoinen liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa (9,3) eli 16,1 prosenttia liikevaihdosta (17,1).

Liikevoittoa heikensivät korkeammat kiinteät kustannukset. Suhteellisen myyntikatteen paraneminen ja liikevaihdon nousu puolestaan tukivat liikevoittoa.

Vuosi 2025 lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 189,6 miljoonaa euroa (182,6). Liikevaihtoa nostivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella ja Euroopassa sekä vähittäismyynnin nousu Skandinaviassa. Liikevaihtoa puolestaan heikensi aiemmin arvioidun mukaisesti lisenssituottojen jääminen merkittävästi vahvasta vertailuvuodesta.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 1 prosentin erityisesti lisenssituottojen myönteisen kehityksen ansiosta. Kansainvälinen liikevaihto nousi 7 prosenttia, kun sekä vähittäis- että tukkumyynti kasvoivat.

Liikevoitto nousi 31,8 miljoonaan euroon (31,4) ja vertailukelpoinen liikevoitto 32,3 miljoonaan euroon (31,9) ollen 17,1 prosenttia liikevaihdosta (17,5).

Liikevoittoa paransi liikevaihdon kasvu. Kasvaneet kiinteät kustannukset ja suhteellisen myyntikatteen heikkeneminen puolestaan vaikuttivat negatiivisesti liikevoittoon.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 20.4.2026 ja osingon maksupäiväksi 27.4.2026.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2026

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2026 kasvavan edellisvuodesta (2025: 189,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2025: 17,1 prosenttia). Vuoden 2026 näkymiin merkittävää volatiliteettia aiheuttaa erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys yhtiön päämarkkinoilla. Tähän kehitykseen vaikuttavat voimakkaasti esimerkiksi nopeat muutokset ja epävarmuudet geopolitiikassa ja globaalissa kauppapolitiikassa. Myös mahdolliset häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa voivat aiheuttaa volatiliteettia vuoden näkymiin.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöstiedotteen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

10–12/

2025 10–12/

2024 Muutos,

% 1–12/

2025 1–12/

2024 Muutos,

% Liikevaihto 54,7 54,0 1 189,6 182,6 4 Kansainvälinen myynti 23,9 22,7 5 87,2 81,6 7 osuus liikevaihdosta, % 44 42 46 45 Käyttökate (EBITDA) 11,4 11,4 -1 41,9 40,7 3 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 11,4 11,6 -2 42,3 41,3 3 Liikevoitto 8,7 9,1 -4 31,8 31,4 1 Liikevoittomarginaali, % 15,9 16,8 16,8 17,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 8,8 9,3 -5 32,3 31,9 1 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 16,1 17,1 17,1 17,5 Kauden tulos 6,9 7,3 -5 24,4 24,4 0 Tulos/osake, euroa 0,17 0,18 -5 0,60 0,60 0 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,17 0,18 -6 0,61 0,61 0 Liiketoiminnan rahavirta 22,4 14,4 56 34,5 29,1 19 Bruttoinvestoinnit 0,7 0,6 27 2,9 2,3 24 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 30,0 31,4 Omavaraisuusaste, % 57,7 58,7 Nettovelkaantumisaste (gearing), % -9,3 -12,9 Nettovelka/käyttökate

(rullaava 12 kk) -0,17 -0,24 Henkilöstö kauden lopussa 493 480 3 joista Suomen ulkopuolella 92 84 10 Brändimyynti* 98,2 109,6 -10 385,1 419,2 -8 josta Suomen ulkopuolella 54,3 68,3 -20 240,7 287,1 -16 kansainvälisen myynnin osuus, % 55 62 62 68 Myymälöiden lukumäärä 174 168 4

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia. Lisenssituottojen brändimyynti raportoidaan lisenssituotteiden myyntiajankohdan mukaisesti.

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihtomme neljännellä neljänneksellä nousi vertailukauden ennätystasolta kansainvälisen myynnin kasvaessa. Myös vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme säilyi hyvänä.

Marimekon liikevaihto neljännellä neljänneksellä kasvoi yhden prosentin ja oli 54,7 miljoonaa euroa (54,0). Liikevaihtoa nosti erityisesti vähittäis- ja tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella. Vähittäismyyntimme kasvoi myös kaikilla muilla kansainvälisillä markkina-alueilla huolimatta globaalisti epävarmasta markkinatilanteesta ja heikosta kuluttajaluottamuksesta. Toimintaympäristö jatkui Suomessa erittäin hintaherkkänä ja taktisena, mikä vaikutti negatiivisesti kotimaan vähittäismyyntiin ja se jäi vahvasta vertailukaudesta. Siitä huolimatta monikanavainen vähittäismyyntimme kasvoi globaalisti loka–joulukuussa yhteensä kaksi prosenttia. Tukkumyynti puolestaan säilyi vertailukauden tasolla. Suomessa tukkumyynti nousi kaksi prosenttia ja sitä kasvattivat kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka vertailuvuonna painottuivat voimakkaasti vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Yhteensä liikevaihto Suomessa neljännellä neljänneksellä laski yhden prosentin kansainvälisen liikevaihdon noustessa viisi prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoittomme vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 8,8 miljoonaa euroa (9,3) eli 16,1 prosenttia liikevaihdosta (17,1). Liiketulokseemme katsauskaudella vaikuttivat negatiivisesti korkeammat kiinteät kustannukset, erityisesti panostukset markkinointiin. Liikevoittoa puolestaan tukivat vertailukautta parempi suhteellinen myyntikate sekä liikevaihdon nousu.

Koko vuoden 2025 liikevaihtomme kasvoi neljä prosenttia ja nousi 189,6 miljoonaan euroon (182,6). Liikevaihdon kasvu nosti vertailukelpoista liikevoittoamme, joka oli 32,3 miljoonaa euroa (31,9) eli 17,1 prosenttia liikevaihdosta (17,5).

Lokakuun lopussa ovensa avasi Marimekon historian ensimmäinen Pariisin lippulaivamyymälä. Huolellisesti valmisteltu avaus näkyi mediassa ympäri maailmaa ja toi ihmisiä paikalle sankoin joukoin. Strategiamme mukaisesti lähestymme markkina-alueitamme avainkaupunkien kautta. Pariisi on yksi globaalin muotimaailman tärkeimmistä kaupungeista, jonka vaikutus bränditunnettuuden ja positioinnin rakentamisessa ulottuu Euroopan lisäksi Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Näin Pariisin-lippulaivamyymälä tukee Marimekon brändi-ilmiön ja pitkän aikavälin kasvun skaalaamista laajemmin eri kanavissa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Neljännellä neljänneksellä myös Hongkongissa jo vuonna 2012 avattu Marimekko-myymälä löysi uuden kodin samalla kadulla ja avasi ovensa lippulaivamyymäläksi uudistettuna rakentaen näin bränditunnettuutta ja positiointia laajemminkin Aasiassa. Uudet Marimekko-myymälät avattiin myös Tokiossa ja Bangkokissa. Lisäksi yksi pop-up-myymälänä aloittanut liike Taipeissa ja toinen Kuala Lumpurissa vakinaistettiin pysyviksi myymälöiksi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä asiakkaita ilahdutti myös kahdeksan uutta pop-up-myymälää pääosin Aasiassa. Yksi pop-up-myymälöistä liittyi JW Marriott -hotelliketjun kanssa tehtävään yhteistyöhön, jossa Marimekon kuosit näkyvät valituissa huoneissa ja oheistapahtumissa yhdeksässä hotellissa Pekingissä, Shanghaissa, Hongkongissa ja Guangzhoussa. Taichungissa puolestaan Sundate Café kietoutui loka-marraskuussa Marimekon kuvioihin. Luovat brändikokemukset, jotka liittävät Marimekon kullakin markkinalla paikalliseen yhteisöön ja kulttuuriin, auttavat erottautumaan kilpailijoista sekä tutustuttavat uusia asiakkaita Marimekkoon.

Fyysisen myymäläverkoston lisäksi kehitimme monikanavaista vähittäiskauppakokemusta tuomalla joulukuussa kanta-asiakkaillemme uuden Marimekko-sovelluksen. Sovellus tarjoaa inspiroivan ostokokemuksen lisäksi kurkistuksen kulissien taakse: esimerkiksi design- ja kuviotarinoita sekä kangaspainostamme kertovaa sisältöä. Samalla lanseerasimme uudistetun kanta-asiakasohjelmamme, jonka digitaalinen koti on vahvasti Marimekko-sovelluksessa.

Neljännellä neljänneksellä Marimekon tuoreinta kukkakuosituotantoa esittelevä Field of Flowers -näyttelykiertue pysähtyi Shanghaissa ja Sydneyssä. Vuoden aikana saimme kertoa kuviotaiteestamme laajemmin niin nykyisille kuin uusille Marimekon ystäville yhteensä 11 Field of Flowers -näyttelyssä. Esiteltyjä kuoseja nähdään vahvasti esimerkiksi kevään ja kesän 2026 mallistoissa niin vaatetuksessa, laukuissa ja asusteissa kuin kodintuotteissa.

Myös nyt alkavan 75. toimintavuotemme keskiössä on Marimekon ainutlaatuinen ja moni-ilmeinen kuviotaide. Vuosikymmenten aikana lukuisten taidokkaiden suunnittelijoiden toimesta rakentunut yli 3 500 kuvion arkistomme on designtalomme aivan ydintä, jota jatkuvasti rikastamme tuomalla uusia, omaperäisiä tulokulmia värikkääseen ja rohkeaan muotokieleemme. Myös alkaneena vuonna klassikoiden rinnalla tullaan näkemään tuoreita, kiinnostavia painokuvioita ja niitä kantavia tuotteita aivan uusiltakin Marimekko-suunnittelijoilta.

Haluan lämpimästi kiittää koko ajan kasvavaa joukkoa Marimekon ystäviä heidän meille osoittamastaan luottamuksesta sekä kaikkia marimekkolaisia ja partnereitamme eri puolilla maailmaa määrätietoisesta työstä vuonna 2025. Vahva taloudellinen asemamme ja liiketoimintamme kannattava kasvu heikommassakin markkinatilanteessa yhdistettynä maailmalla lisääntyvään kiinnostukseen Marimekkoa kohtaan kertovat brändimme ainutlaatuisista kasvumahdollisuuksista. Jatkamme johdonmukaisesti globaalin Marimekko-ilmiön ja liiketoimintamme pitkäjänteistä skaalaamista.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2026

Maailmantalouden kehitykseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä kuten jännitteet geopolitiikassa ja kauppasuhteissa. Kauppapolitiikan nopeat muutokset sekä muut epävarmuudet vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja -käyttäytymiseen ja saattavat näin vaikuttaa heikentävästi Marimekon liiketoimintaan vuonna 2026. Myös mahdolliset häiriöt tuotanto- ja logistiikkaketjuissa sekä epävarmuuksien niihin aiheuttamat muutokset voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myyntiin Suomessa vuonna 2026 vaikuttaa heikkona jatkunut yleisen talouden tila ja alhaisella tasolla oleva kuluttajien luottamus sekä ostovoiman ja -käyttäytymisen kehittyminen. Toimintaympäristö on säilynyt taktisena ja hintaherkkänä, mikä vaikuttaa edelleen liiketoimintaan. Kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoittuminen neljännesten välillä sekä kampanjatoimitusten koko vaihtelevat tyypillisesti vuosittain. Vuonna 2026 tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ennakoidaan kasvavan vertailuvuodesta ja vertailuvuoden tavoin painottuvan selvästi vuoden toiselle puoliskolle. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihdon Suomessa arvioidaan kasvavan vuonna 2026. Myynnin kehityksen kotimaassa arvioidaan olevan vaisumpaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2026. Myös liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella, yhtiön toiseksi suurimmalla markkina-alueella, odotetaan kasvavan. Ajoituksellisista tekijöistä johtuen myynnin kehityksen Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan olevan vaisumpaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Vuonna 2026 tavoitteena on avata arviolta 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Lisenssituottojen vuonna 2026 arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina jatkaa kannattavan kasvunsa skaalaamista. Vuonna 2026 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon vuonna 2026. Henkilöstökuluihin vaikuttavat muun muassa yleiskorotukset eri markkinoilla. Markkinointikustannuksien odotetaan nousevan (2025: 10,5 miljoonaa).

Kasvaneet tullimaksut USA:ssa koskettavat suoraan vain pientä osaa Marimekon liiketoiminnasta, sillä koko Pohjois-Amerikan osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2025 oli 6 prosenttia ja yhtiö toteuttaa monipuolisia toimenpiteitä tullimaksujen negatiivisten vaikutuksien minimoimiseksi.

Alalle tyypillinen ja eri tekijöiden seurauksena osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida nopeisiin muutoksiin kysyntä- ja hankintaympäristöissä nostaen liiketoimintariskejä. Myös globaaleihin tuotanto- ja logistiikkaketjuihin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat esimerkiksi nostaa kustannuksia tai aiheuttaa viivästyksiä ja vaikuttaa näin yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Marimekko työskentelee aktiivisesti monin eri tavoin tuotanto- ja logistiikkaketjujen kilpailukyvyn ja toimivuuden varmistamiseksi, nousseiden kustannuksien ja muiden negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi, viivästysten välttämiseksi sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Yhtiö seuraa erityisen tarkasti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman muutoksia mutta myös globaalin kauppapolitiikan kehittymistä, esimerkiksi maiden välisiä tullimaksuja, yleistä taloudellista tilannetta sekä mahdollisten poikkeustilanteiden ja häiriöiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

