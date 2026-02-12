KBC Groupe: Bénéfice de 1 003 millions d'euros pour le quatrième trimestre



Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 4TR2025 3TR2025 4TR2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Résultat net (en millions d’EUR) 1 003 1 002 1 116 3 568 3 415 Bénéfice de base par action (EUR) 2,44 2,44 2,75 8,70 8,33 Ventilation du résultat net, par division

(en millions d'EUR) Belgique 674 589 487 2 151 1 846 République tchèque 231 244 238 922 858 Marchés internationaux 205 237 175 814 751 Centre de groupe -107 -68 215 -318 -40 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action

(en EUR, fin de période) 64,0 60,8 56,6 64,0 56,6

























"Nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 1 003 millions d'euros au dernier trimestre 2025. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment la hausse des revenus nets d'intérêts, des revenus à la juste valeur et liés au trading, des revenus des activités d'assurance et des revenus nets de commissions, illustrant clairement la solide diversification de nos revenus. Sur l'exercice complet, le total des revenus a augmenté de 9%, un résultat nettement supérieur aux prévisions. Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 1% en rythme trimestriel et de 7% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, ont crû de 2% en glissement trimestriel et de 3% en glissement annuel. Les charges d'exploitation hors taxes bancaires et d'assurance ont augmenté par rapport au trimestre précédent, mais sont restées conformes à nos prévisions pour l’exercice complet, hors effets de change. Les charges des services d'assurance après réassurance ont légèrement diminué, tandis que les réductions de valeur sur crédits ont augmenté par rapport au niveau enregistré au trimestre précédent. Le ratio de coût du crédit s'est élevé à 13 points de base pour l'ensemble de l'année 2025, bien en deçà des prévisions chiffrées. Par conséquent, si l'on additionne les résultats des quatre trimestres de l'année, notre bénéfice net pour l’exercice complet 2025 s'élève à 3 568 millions d'euros, soit une hausse de 18% par rapport à l'année précédente, si l'on exclut l'avantage fiscal exceptionnel de 318 millions d'euros lié à la sortie de l'Irlande et le gain exceptionnel de 79 millions d'euros enregistré sous la rubrique "Quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint-ventures", tous deux comptabilisés pour l'exercice 2024.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge hors plancher selon Bâle IV de 14,9% à fin décembre 2025. Notre liquidité est elle aussi restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 159% et un ratio NSFR de 138%.

Notre Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des Actionnaires un dividende brut total de 5,1 euros par action au titre de l’exercice comptable 2025. Ce chiffre comprend un dividende intérimaire de 1 euro par action qui a déjà été payé en novembre 2025 et le solde de 4,1 euros par action qui sera payé en mai 2026. En tenant compte du dividende proposé de 5,1 euros par action et du coupon additionnel Tier-1, le ratio de distribution s'élève à 60% du bénéfice net de 2025.

Les derniers mois nous ont également permis de réaliser des progrès considérables dans la mise en œuvre de notre stratégie. Outre la finalisation de l'acquisition de 365.bank en Slovaquie, nous avons pu conclure l'acquisition de Business Lease en République tchèque et en Slovaquie. L'impact combiné d'environ 50 points de base sur notre position de capital sera comptabilisé au premier trimestre 2026.

Nous entendons montrer la voie en matière d'innovation numérique et, à ce titre, nous sommes très heureux que Kate, notre assistant numérique personnel alimenté par l'IA, ait atteint 6 millions de clients dans l'intervalle, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente, avec un taux d'autonomie de 82% en Belgique. Nous avons lancé l'écosphère "MyMobility", qui a déjà séduit 73 000 clients durant les premiers mois.

Nous avons par ailleurs mis à jour nos prévisions financières à court et à long terme. D'ici 2028, nous visons une croissance du total des revenus supérieure aux dépenses d'exploitation hors taxes bancaires et d'assurance d'au moins 3,4 points de pourcentage en moyenne annuelle, ce qui conduirait à un ratio coûts/revenus inférieur à 38%. Nous maintenons également notre prévision de réaliser un ratio combiné inférieur à 91% dans les assurances non vie.

Enfin, sur le plan de la durabilité, nous sommes fiers d’avoir reçu pour la quatrième année consécutive la note A du CDP pour notre communication sur le climat et de figurer dans l'annuaire S&P Global Sustainability Yearbook pour la septième année consécutive. Cette reconnaissance souligne la position de leader de KBC en matière de rapports et d'actions sur le plan de la durabilité.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous nos collaborateurs pour leur contribution au succès durable de notre groupe. Je souhaite également remercier tous nos clients, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien, et les assurer que nous restons déterminés à faire figure de référence en matière de bancassurance et d’innovation sur tous nos marchés domestiques."

Johan Thijs, Chief Executive Officer





