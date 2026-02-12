KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 1 003 miljoen euro



KBC Groep – overzicht (geconsolideerd, IFRS) 4KW2025 3KW2025 4KW2024 FY2025 FY2024 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 1 003 1 002 1 116 3 568 3 415 Gewone winst per aandeel (in euro) 2,44 2,44 2,75 8,70 8,33 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 674 589 487 2 151 1 846 Tsjechië 231 244 238 922 858 Internationale Markten 205 237 175 814 751 Groepscenter -107 -68 215 -318 -40 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 64,0 60,8 56,6 64,0 56,6





















"We boekten een uitstekende nettowinst van 1 003 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2025. Vergeleken met het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder hogere nettorente-inkomsten, een gestegen trading- en reëlewaarderesultaat, hogere verzekeringsinkomsten en nettoprovisie-inkomsten, wat onze sterke inkomstendiversificatie duidelijk illustreert. Ten opzichte van het vorige boekjaar stegen de totale opbrengsten met 9%, ruim boven het door ons vooropgestelde cijfer. Onze kredietportefeuille bleef groeien en steeg met 1% op kwartaalbasis en maar liefst 7% op jaarbasis. Als we de volatiele kortetermijndeposito's met lage marges bij de buitenlandse vestigingen van KBC Bank buiten beschouwing laten, stegen de klantendeposito's met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 3% ten opzichte van een jaar geleden. De exploitatiekosten exclusief bank- en verzekeringsheffingen stegen ten opzichte van het vorige kwartaal, maar bleven in overeenstemming met onze verwachtingen voor het hele jaar, na uitsluiting van de wisselkoerseffecten. De lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten na herverzekering waren iets lager, terwijl de kosten voor waardeverminderingen op kredieten hoger waren dan in het vorige kwartaal. De kredietkostenratio bedroeg een gunstige 13 basispunten voor heel 2025, ruim onder ons richtcijfer. Als we de resultaten van de vier kwartalen van 2025 bij elkaar optellen, komt onze nettowinst voor het hele jaar uit op 3 568 miljoen euro, een stijging van 18% ten opzichte van een jaar geleden, als we het eenmalige belastingvoordeel van 318 miljoen euro met betrekking tot het vertrek uit Ierland en de eenmalige winst van 79 miljoen euro geboekt onder 'Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint-ventures', beide in boekjaar 2024, buiten beschouwing laten.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een unfloored fully loaded common equity ratio volgens Bazel IV van 14,9% eind december 2025. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg solide, zoals blijkt uit een LCR van 159% en een NSFR van 138%.

Onze Raad van Bestuur heeft besloten om een totaal brutodividend van 5,1 euro per aandeel voor te stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het boekjaar 2025. Dat bedrag omvat een interim-dividend van 1 euro per aandeel dat al in november 2025 werd uitbetaald en de resterende 4,1 euro per aandeel die in mei 2026 zal worden uitbetaald. Als we het voorgestelde dividend van 5,1 euro per aandeel en de additional tier 1-coupon meerekenen, bedraagt de uitkeringsratio 60% van de nettowinst van 2025.

De afgelopen maanden hebben we ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. We hebben niet alleen de overname van 365.bank in Slowakije afgerond, maar ook die van Business Lease in Tsjechië en Slowakije. Het gecombineerde effect van ongeveer 50 basispunten op onze kapitaalpositie zal worden verwerkt in het eerste kwartaal van 2026.

We streven ernaar om voorop te lopen op het gebied van digitale innovatie en zijn daarom erg blij dat Kate, onze AI-gestuurde persoonlijke digitale assistent, inmiddels 6 miljoen klanten heeft bereikt, een stijging van 13% ten opzichte van het jaar daarvoor, met een autonomie van 82% in België. We lanceerden de ecosfeer 'MyMobility', waarvoor we in de eerste maanden al 73 000 klanten hebben ingeschreven.

Verder hebben we onze verwachtingen voor de korte en lange termijn geactualiseerd. Tegen 2028 willen we dat de totale inkomsten op jaarbasis gemiddeld ten minste 3,4 procentpunten hoger zijn dan de exploitatiekosten exclusief bank- en verzekeringsheffingen, wat zal resulteren in een kosten-inkomstenratio van minder dan 38%. We behouden ook onze verwachting om een gecombineerde ratio van minder dan 91% in schadeverzekeringen te bereiken.

Tot slot zijn we er trots op dat we inzake duurzaamheid voor het vierde opeenvolgende jaar zijn opgenomen in de CDP Climate A-lijst en ook voor het zevende opeenvolgende jaar in het S&P Global Sustainability Yearbook. Die erkenning onderstreept de leiderspositie van KBC op het vlak van duurzaamheidsrapportering en -actie.

Ik wil graag al onze medewerkers oprecht bedanken voor hun bijdrage aan het voortdurende succes van onze groep. Ik wil ook al onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren en innovatie in al onze thuismarkten."

Johan Thijs, Chief Executive Officer









Bijlages