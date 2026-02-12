Kitron hever utsiktene grunnet supersyklus innen forsvar etter rekordresultater i Q4

(2026-02-12) Kitron rapporterte i dag rekordhøye kvartalstall for driftsinntekter og driftsresultat, spesielt drevet av akselererende etterspørsel innen markedssegmentet Forsvar/Luftfart. Tidenes høyeste ordrebeholdning innebærer også sterke utsikter for 2026.

Kitrons driftsinntekter for fjerde kvartal var 233,8 millioner euro, en økning på 46 prosent fra 160,6 millioner i samme kvartal i fjor. Markedssegmentet Forsvar/Luftfart fortsatte å vise særlig sterk vekst.

Driftsresultatet (EBIT) i fjerde kvartal var 22,5 millioner euro, sammenlignet med 11,8 millioner i samme kvartal i fjor. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin, var 9,6 prosent, sammenlignet med 7,3 prosent i samme kvartal i fjor. Dette er i tråd med den strategiske målsettingen om å holde EBIT-marginen over 9 prosent.

Ordrebeholdningen endte på rekordhøye 709,3 millioner euro, en økning på 50 prosent sammenlignet med i fjor og 19 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2025.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– I fjerde kvartal leverte vi et løft i både omsetning og marginer, genererte solid kontantstrøm og avsluttet året med rekordhøy ordrereserve. Vi fortsatte også å styrke den industrielle plattformen vår gjennom kapasitetsutvidelser og oppkjøpet av DeltaNordic. Med en ordrereserve av høy kvalitet, en disiplinert kontantstrømkultur og en fleksibel, multiregional plattform er Kitron godt posisjonert for neste vekstfase.

Resultat etter skatt utgjorde 17,2 millioner euro, sammenlignet med 4,9 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,08 euro, opp fra 0,02 i fjor. For hele 2025 var resultat per aksje 0,22 euro, opp fra 0,14 i 2024.

Utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på 0,70 kroner per aksje (0,35 kroner).

Utsikter

Kitron oppjusterer sine utsikter for 2026. Som følge av økt etterspørsel knyttet til forsvar og utvidelse av datasentre, forventer Kitron nå driftsinntekter mellom 900 og 1 050 millioner euro. Driftsresultatet (EBIT) forventes å være mellom 84 og 108 millioner euro. De tidligere forventningene var driftsinntekter mellom 855 og 943 millioner euro, med et driftsresultat (EBIT) mellom 77 og 93 millioner euro.

