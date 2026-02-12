Marimekko Oyj, Pörssitiedote 12.2.2026 klo 8.05

Marimekko aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Marimekko Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2025 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Marimekko hankkii omia osakkeita korkeintaan 90 000 kappaletta eli noin 0,22 prosenttia koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta käynnistyy aikaisintaan 16.2.2026 ja päättyy arviolta toukokuun 2026 loppuun mennessä.

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2025 valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä vastaten noin 0,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hankitut osakkeet voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä. Valtuutus on voimassa 15.10.2026 asti.

Marimekko Oyj:llä on 40 649 170 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 77 790 omaa osaketta.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com