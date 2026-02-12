Marimekko Oyj, Pörssitiedote 12.2.2026 klo 8.10

Kutsu Marimekko Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16.4.2026 kello 14.00 alkaen Finlandia-talossa (kongressisali A), osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Lisäksi yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksenä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C ”Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat saatavilla viimeistään 26.3.2026 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 67 287 863,08 euroa, josta tilikauden 2025 voitto oli 23 054 505,65 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 maksetaan varsinaista osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 17,0 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.4.2026. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2024 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2025 on saatavilla viimeistään 26.3.2026 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2025 eli puheenjohtajan palkkio olisi 55 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 40 000 euroa ja jäsenten palkkio 30 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, on ehdotettu maksettavaksi 1 000 euroa jokaisesta sellaisesta hallituksen kokouksesta, jossa jäsen on ollut fyysisesti paikalla. Valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Kokouspalkkiot valiokuntatyöstä ovat samansuuruiset kuin vuonna 2025.

Samat osakkeenomistajat ovat ehdottaneet tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2026 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 16.4.2026 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten tämän kokouskutsun kohdassa 13. esitetään, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla puolipäiväisestä toimesta samansuuruinen kuukausipalkkio kuin vuonna 2025, eli 5 000 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja, eikä Mika Ihamuotila osallistu tähän arvioon. Mikäli Mika Ihamuotila valitaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi, hänelle ei makseta palkkiota valiokuntatyöskentelystä.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Massimiliano Brunazzo, Mika Ihamuotila, Teemu Kangas-Kärki ja Marianne Vikkula. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Carol Chen ja Tomoki Takebayashi ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Jean-Baptiste Debains ja Antoinette Louis. Debains (s. 1967, MBA) on toiminut yhteensä yli kaksikymmentä vuotta luksusmuotiyhtiöiden johtotehtävissä, viimeisimpänä Christian Dior Couturen Aasian-Tyynenmeren alueen toimitusjohtajana ja sitä ennen Loro Pianalla, Fendillä sekä yhteensä 14 vuotta Louis Vuittonilla, joista seitsemän vuotta Aasian-Tyynenmeren alueesta vastaavana toimitusjohtajana. Louis (s. 1970, MBA) on luksusliiketoimintaan keskittyvä konsultti, joka ennen oman yrityksensä perustamista työskenteli kymmenen vuotta luksustalo Hermèsin johtotehtävissä vastaten muun muassa yhtiön ikonisista silkkihuiveista ja muista asusteista. Sitä ennen Louis toimi monipuolisesti eri johtotehtävissä Ranskan Nespressolla ja alusvaateyhtiö DIM:illä.

Massimiliano Brunazzo, Jean-Baptiste Debains, Teemu Kangas-Kärki, Antoinette Louis ja Marianne Vikkula ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Mika Ihamuotila ei ole riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hänellä on epäsuora omistus PowerBank Ventures Oy:n kautta, yhteensä 12,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja jäseniksi Mika Ihamuotilan ja Marianne Vikkulan.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/. Muut hallitukseen ehdolla olevat jäsenet esitellään yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/hallitus.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KRT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Omat osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2025 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 200 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2025 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja että sille vahvistetaan työjärjestys pääosiltaan seuraavin ehdoin.

Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä (4) jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli yhtiön hallituksen puheenjohtaja ei ole suurimpien osakkeenomistajien nimeämä edustaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman virallista jäsenyyttä ja äänioikeutta.

Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitykseen (valitaan nimityksestä katsottuna seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitysjärjestys sekä kokoonpano, tehtävät ja toiminta on määritetty tarkemmin sen työjärjestyksessä. Ehdotettu työjärjestys on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 2024 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.3.2026. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2026.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili), on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 8.4.2026 ennen klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautua voi keskiviikkona 11.3.2026 klo 9.00 alkaen

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) postitse tai sähköpostitse

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Marimekko Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollisen avustajan nimi sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Marimekko Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Marimekossa on saatavissa Marimekko Oyj:n yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/ tai ottamalla yhteyttä yhtiöön sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta edellyttää asiamieheltä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/ viimeistään 11.3.2026. Mahdolliset valtakirjat, sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen, pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Marimekko Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.3.2026 klo 9.00 ja 8.4.2026 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla.

a) Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Marimekko Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.3.2026.

Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä taikka muuttaa antamaansa ääntä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/.

Lisätietoja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/. Yhtiökokouksen seuraamista verkkolähetyksenä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.2.2026 yhteensä 40 649 170 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 77 790 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Helsingissä 12.2.2026

MARIMEKKO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com