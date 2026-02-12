KBC Groep kent uitzonderlijke bonus toe aan alle werknemers na sterke prestatie in 2025

KBC Groep maakte vandaag bekend dat het een uitzonderlijke collectieve bonus toekent aan alle medewerkers binnen de kernbank- en verzekeringsactiviteiten in zijn belangrijkste markten. KBC bevestigt hiermee de sterke resultaten over 2025 én de belangrijke rol die medewerkers in alle markten daarbij hebben gespeeld.

2025 was voor KBC een echt topjaar. De Groep versterkte opnieuw haar positie als toonaangevende, digitaal gedreven financiële instelling en kreeg regelmatig internationale erkenning voor innovatie, klantervaring en digitaal leiderschap. KBC Mobile – met Kate – werd opnieuw uitgeroepen tot de best mobile banking app ter wereld. Die erkenning weerspiegelt zowel het vertrouwen van miljoenen klanten als de toewijding van duizenden collega’s die er elke dag alles aan doen om onze klanten nog beter te bedienen en te ondersteunen.

“KBC Groep heeft stevige resultaten neergezet in een uitdagende economische en geopolitieke context,” zegt Johan Thijs, CEO van KBC Groep. “Achter elk resultaat staat een collega die elke dag het beste van zichzelf geeft. Ons digitale aanbod blijft groeien – met Kate die miljoenen klanten ondersteunt en nieuwe oplossingen zoals MyMobility en MyHousing die steeds belangrijker worden. Dit succes is gebouwd op de expertise, het engagement en de sterke klantgerichtheid van onze 40.000 bank- en verzekeringsmedewerkers. Ik wil alle collega’s oprecht bedanken voor hun energie en drive.”

De buitengewone bonus vertegenwoordigt een totale kostprijs van 25 miljoen euro. De bonus is eenmalig en volledig gekoppeld aan het prestatiejaar 2025. In België moet de betaling nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders begin mei, in overeenstemming met de wettelijke vereisten en het bestaande governancekader van KBC Groep.





* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

