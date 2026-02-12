WeRide ו-Uber מתחילות שירות רובוטקסי מסחרי הראשון במרכז העיר אבו דאבי

*פעילות ציבורית של רובוטקסי החלה עם קווים בין רחוב קורניש למסגד הגדול של השייח' זאיד, וכן בעיר ח'ליפה, מסדר סיטי ורבדאן

*שירות מורחב שאושר על ידי מרכז התחבורה המשולב (ITC)

אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

WeRide (HKEX: 0800.HK , נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, ו- Uber Technologies, Inc (אובר, NYSE: UBER), השיקו את שירות רובוטקסי המסחרי הראשון במרכז העיר אבו דאבי - מה שמסמן את פריסת הרכב האוטונומי (AV) הראשונה של האמירויות במרכז העיר. עם ההרחבה האחרונה הזו במרכז העיר, שירות WeRide-Uber מגיע כעת לכ-70% מאזורי הליבה של אבו דאבי, כאשר צי הרכבים גדל פי ארבעה מאז תחילת פעילותו בדצמבר 2024.

השירות המורחב פועל ברחבי ח'ליפה סיטי, מסדר סיטי, רבדאן וקווים בין קורניש רוד למסגד השייח' זאיד הגדול, בשותפות עם מרכז התחבורה המשולב (ITC). בתוך אזור הכיסוי נמצאים אתרים מרכזיים כמו מסגד שייח' זאיד הגדול ומלונות פופולריים לאורך רחוב קורניש, כולל מלון גרנד הייאט אבו דאבי ורזדנסינג; אינטרקונטיננטל אבו דאבי של IHG; מלון אדישן, אבו דאבי; אמירייטס פאלאס מנדרין אוריינטל ריקסוס מרינה אבו דאבי; ומלון Radisson Blu Hotel רדיסון בלו וריזורט, קורניש אבו דאבי.

Robotaxi GXR של WeRide ליד המסגד הגדול, מרכז אבו דאבי

החל מהיום, נוסעים המשתמשים בפלטפורמת Uber ונוסעים אל האזורים החדשים או מהם יוכלו לקבל שירות WeRide Robotaxi GXR דרך UberX או Uber Comfort, ויכולים גם לבחור להזמין ישירות דרך האפשרות הייעודית "אוטונומית" באפליקציה. פעילות מסחרית ציבורית נמצאת כעת בעיצומה עם מומחה רכב, כחלק מגישה הדרגתית לקראת פעילות ללא נהג לחלוטין. Tawasul Transport, חברת תחבורה לאומית מובילה באיחוד האמירויות הערביות, היא מפעילת הצי העיקרית של רכבי WeRide בפלטפורמת Uber, ומספקת שירותי ניהול צי.

הרחבה זו משפרת את הקישוריות העירונית, משפרת את נגישות התחבורה, ותומכת בחזון הרחב יותר של איחוד האמירויות. בעבר, השירות כיסה כמחצית מאזורי הליבה של אבו דאבי, כולל אל רים, אל-מריה, יאס וסעדיאת, וכן קווי כביש אל ומנמל התעופה הבינלאומי זייד. ל-WeRide יש כיום מעל 200 רובוטקסי במזרח התיכון.

Robotaxi GXR של WeRide ברחוב קורניש, מרכז העיר אבו דאבי

מסגד השייח' זאיד הגדול נבחר לאטרקציה המובילה במזרח התיכון בשנת 2025, וליעד תיירותי פופולרי באפליקציית אובר. שירות WeRide-Uber Robotaxi המורחב תומך בצמיחת אבו דאבי כמרכז תיירות, כאשר מלונות ברחבי האמירות מקבלים 4.8 מיליון אורחים נכון לשנת 2024 – עלייה של 27% במספר המבקרים הבינלאומיים משנה לשנה. על ידי חיבור מסדרון המלון והתיירות המבוקש הזה לחלקים אחרים באבו דאבי, השירות מדגיש את אמון ITC ביכולת השותפים לפעול בבטחה בסביבות עירוניות מורכבות.

התפתחות זו מדגישה את ההתקדמות המהירה של WeRide ואובר באיחוד האמירויות, כאשר הן פועלות להרחיב את פעילותן במזרח התיכון לאלפי רובוטקסי בשנים הקרובות. בפברואר 2026, שתי החברות התחייבו לפרוס לפחות 1,200 רובוטקסי ברחבי המזרח התיכון כבר בשנת 2027, באבו דאבי, דובאי וריאד.

בנובמבר 2025, WeRide ואובר השיקו את הפעילות המסחרית הראשונה במזרח התיכון ברמה 4 ללא נהג לחלוטין באבו דאבי, שהחלה עם אי יאס. ההשקה התאפשרה בזכות Robotaxi של WeRide שהשיגה את רישיון ה-Robotaxi הראשון בעולם ברמת העיר מחוץ לארה"ב באוקטובר 2025.

WeRide Robotaxi באי יאס, אבו דאבי

WeRide שומרת על יתרון של 4 שנים כחברה ראשונה בפריסת כלי רכב אוטונומיים באבו דאבי, לאחר שהפעילה את רובוטקסי באבו דאבי מאז 2021. בשנת 2023, היא הפכה לחברה הראשונה באיחוד האמירויות הערביות שקיבלה רישיון לאומי המכסה את כל סוגי כלי הרכב האוטונומיים, המאשר בדיקות ותפעול אוטונומיים בכבישים ציבוריים ברחבי המדינה, בכפוף לאישורים ברמת האמירויות. בדצמבר 2024, WeRide ואובר השיקו את שותפות שירותי הנסיעות שלהן, רובוטקסי, באבו דאבי - שירות רובוטקסי המסחרי הגדול ביותר מחוץ לארה"ב ולסין.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הראשונה הנסחרת בבורסה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-40 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשמונה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, שוויץ, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה לרשימות Change the World 2025 ו-Future 50 של מגזין Fortune לשנת 2025.

אודות אובר

המשימה של אובר (Uber) היא ליצור הזדמנויות דרך תנועה. התחלנו ב-2010 כדי לפתור בעיה פשוטה: איך מקבלים גישה לנסיעה בלחיצת כפתור? יותר מ-72 מיליארד נסיעות לאחר מכן, אנחנו בונים מוצרים שמקרבים אנשים למקום שבו הם רוצים להיות. על ידי שינוי האופן שבו אנשים, אוכל ודברים נעים בערים, אובר היא פלטפורמה שפותחת את העולם לאפשרויות חדשות.

הצהרת נמל מבטחים

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שעשויות להיחשב כהצהרות "צופות קדימה" בהתאם להוראות "נמל בטוח" בחוק רפורמת ליטיגציית ניירות ערך פרטיים של ארה"ב משנת 1995. הצהרות עתידיות אלו ניתנות לזיהוי באמצעות מונחים כמו "רצון", "מצפה", "צופה את זה", "מטרות", "עתיד", "מתכוונות", "מתכננים", "מאמינים", "הערכות", "סביר שיעשו" והצהרות דומות. הצהרות שאינן עובדות היסטוריות, כולל הצהרות על האמונות, התוכניות והציפיות של WeRide, הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד כוללות סיכונים ואי-ודאויות מובנים. מידע נוסף בנוגע לסיכונים אלו ואחרים כלול בדיווחים של WeRide לרשות ניירות הערך של ארה"ב ובהודעות באתר הבורסה של הונג קונג. כל המידע הניתן בהודעה לעיתונות זו נכון למועד ההודעה הזו. WeRide אינה מתחייבת לעדכן כל הצהרה עתידית, אלא אם כן נדרש לפי החוק החל.

