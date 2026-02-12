Publication des résultats financiers de l’année 2025, le jeudi 26 février 2026 après bourse

Paris, France – 12 février 2026

Résultats de l’année 2025 et conférence téléphonique

Viridien annoncera ses résultats de l’année 2025, le jeudi 26 février 2026 après bourse.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.viridiengroup.com à 17h45 (heure française)

Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h00 (heure française) le même jour

Les participants doivent s’inscrire à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code PIN. Les participants peuvent également assister au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera également disponible, pour une durée de 12 mois, sur le site Internet de la Société : www.viridiengroup.com.

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Contacts

Relations Investisseurs

Alexandre Leroy

Tél : + 33 6 85 18 44 31

E-Mail: ir@viridengroup.com



Relations Médias

Sara Pink-Zerling

Tél : + 33 6 37 57 95 44

E-Mail: media.relations@viridiengroup.com

