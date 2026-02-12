Bavarian Nordic offentliggør foreløbige resultater for 2025 og forventninger til 2026

Resultatet overgår de seneste forventninger til 2025 efter en stærk udvikling i begge kommercielle forretningsben, Travel Health og Public Preparedness.

Forventningerne til 2026 afspejler en fortsat vækst i Travel Health (10% fra egne produkter, 14% i konstant valuta) og et normaliseret år inden for Public Preparedness, begge områder i overensstemmelse med selskabets offentliggjorte vækstambitioner på mellemlang sigt.

KØBENHAVN, Danmark, 12. februar 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag foreløbige, ureviderede økonomiske resultater for 2025 samt forventninger til 2026.

Omsætningen i 2025 var DKK 6.244 mio., sammenlignet med den seneste forventning om ca. DKK 6.000 mio., og bestod af følgende:

DKK 3.105 mio. fra Public Preparedness, hvilket oversteg det normale årlige basisniveau med mere end DKK 1.000 mio., idet efterspørgslen på mpox-vacciner fortsatte gennem 2025.

DKK 2.963 mio. fra Travel Health, hvilket oversteg de seneste forventninger med næsten DKK 200 mio., og udgjorde en vækst på 30% i forhold til 2024. Den høje efterspørgsel på rabies og TBE-vacciner fortsatte med hhv. 34% og 20% vækst over året, mens første års omsætning for chikungunya-vaccinen nåede DKK 85 mio., hvilket oversteg seneste udmelding med DKK 10 mio. Omsætningen fra partnerprodukter, som vil ophøre i 2026, udgjorde DKK 228 mio.

DKK 176 mio. fra øvrig omsætning.

Resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) eksklusive øvrige driftsindtægter var et overskud på DKK 1.732 mio., svarende til en EBITDA-margin på 28%, sammenlignet med den seneste forventning på ca. 26%.

Øvrige driftsindtægter udgjorde netto DKK 810 mio. fra salget af Priority Review Voucher.

EBITDA inklusive øvrige driftsindtægter udgjorde et overskud på DKK 2.542 mio., svarende til en EBITDA‑margin på 41% sammenlignet med den seneste forventning på ca. 40%.

Alle ovenstående tal er foreløbige og ureviderede. De konsoliderede, reviderede resultater for 2025 vil blive offentliggjort i selskabets årsrapport den 12. marts 2026.

“2025 var endnu et stærkt år for Bavarian Nordic, hvor vi fortsatte med at udvide vores Travel Health‑forretning globalt, hvilket resulterede i en vækst på 30% i forhold til året før. Disse resultater er primært drevet af vores kerneprodukter, rabies- og TBE‑vaccinerne, men også understøttet af den succesfulde lancering af vores chikungunya‑vaccine,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. “Vi er begejstrede over disse ekstraordinære resultater, som udspringer af vores ambitiøse strategi for at transformere Bavarian Nordic – en strategi, som blev muliggjort gennem opkøb og den loyale opbakning fra vores aktionærer. Med den kommercielle infrastruktur på plads og vores påviste succes med at implementere og skabe merværdi for de opkøbte aktiver, ønsker vi at udvide vores portefølje yderligere for at maksimere vores globale indsats. Dette vil samtidig styrke vores robusthed over for den mere uforudsigelige Public Preparedness‑forretning, som udgør halvdelen af vores omsætning. I takt med at udbruddene fortager sig, forventer vi, at indtægterne fra Public Preparedness normaliseres i 2026. Vi forbliver dog den førende leverandør til regeringer af mpox- og koppevacciner til deres sundhedsberedskaber – både under udbrud og til langtidslagring – og vi fortsætter med at opbygge stærke partnerskaber med henblik på at udvide vores basisforretning.”

Foreløbige 2025 resultater sammenlignet med forventninger

DKK mio. 2025 forventet

original, 3. feb. 2025 2025 forventet

seneste, 14. nov. 2025 2025 realiseret

foreløbig, urevideret Omsætning 5.700 – 6.700 ~6.000 6.244 EBITDA-margin før særlige poster 26% - 30% ~26% 28% EBITDA-margin efter særlige poster N/A ~40% 41%



Økonomiske forventninger til 2026

I 2026 forventer Bavarian Nordic en omsætning på DKK 5.000 - 5.200 mio. og en EBITDA-margin på ca. 25%.

DKK mio. 2025 realiseret

foreløbig, urevideret 2026 forventet Omsætning 6.244 5.000 – 5.200 Travel Health, eksklusive patnerprodukter1 2.736 ~3.000 Public Preparedness 3.105 1.800 – 2.000 Øvrig omsætning 176 200 EBITDA-margin 28% ~25%

1 Omsætningen fra partnerprodukter, som vil ophøre i 2026, udgjorde DKK 228 mio. i 2025.



Den forventede omsætning vil udgøres af DKK 1.800 - 2.000 mio. fra Public Preparedness, hvoraf ca. DKK 1.300 mio. allerede er sikret via indgåede kontrakter. Dette er en stigning på ca. DKK 200 mio. i forhold til seneste udmeldinger, hvilket afspejler forskydning af ordrer fra 2025 samt nye ordrer modtaget i begyndelsen af 2026. De nuværende forventninger indikerer, at 2026 vil være et mere normaliseret år uden påvirkning fra igangværende mpox‑udbrud, men stadig i overensstemmelse med selskabets vækstambitioner på mellemlang sigt.

Desuden forventes en omsætning på ca. DKK 3.000 mio. fra Travel Health og ca. DKK 200 mio. fra kontraktarbejde.

Som tidligere meddelt ophørte partnerskabet med Valneva den 31. december 2025, og partnerskabet med Dynavax afsluttes i april 2026. Det betyder, at der ikke vil blive indregnet væsentlige partnerskabsindtægter i Travel Health i 2026.

Eksklusive indtægter fra ophørte partnerskaber, svarer forventningerne til omsætningen inden for Travel Health til en vækst på 10% i forhold til året før og ca. 14% målt i konstant valuta.

Omsætningen i Travel Health inkluderer DKK 250 mio. fra salg af Vimkunya mod chikungunyavirus.

De sædvanlige sæsonudsving inden for Travel Health samt tidspunktet for indtægtsføring af ordrer fra Public Preparedness vil medføre variation i omsætningen og EBITDA hen over året.

Forsknings- og udviklingsomkostninger er blevet begrænset til DKK 750 mio. og er prioriteret til livscyklusstyring af den kommercielle portefølje, herunder påkrævede yderligere forsøg med chikungunya‑vaccinen, samt en fortsat — om end langsommere — fremdrift af pipeline‑projekter i tidlig fase (EBV og Lyme), som nu forventes at gå i klinisk udvikling i 2027.

Kapitaludgifter (CAPEX) forventes at være ca. DKK 250 mio., mens lagerniveauer forventes at være relativt uændrede. Omkostninger på ca. DKK 100 mio. relateret til procesforbedringsinitiativer vil blive kapitaliserede.

Forventningerne er baseret på følgende valutakurser: DKK 6,30 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Selskabsmeddelelse nr. 07 / 2026

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

