Virtualware publica su guidance para 2026: prevé un crecimiento orgánico superior al 30% y un EBITDA del 20-25%

Bilbao, 12 de febrero de 2026, - Virtualware (EPA: ALVIR), líder europeo en tecnología de realidad virtual industrial, ha publicado hoy sus previsiones financieras para el ejercicio 2026 en una carta al mercado firmada por su fundador y CEO, Unai Extremo.

La compañía, cotizada en Euronext Growth Paris, prevé volver al crecimiento orgánico de doble dígito, esperando superar el 30%, y recuperar niveles de EBITDA del 20-25%.

La compañía espera que su modelo de negocio de suscripción VR-as-a-Service continúe creciendo de forma significativa, con la expansión internacional en Norteamérica y Europa como principales motores de crecimiento.

Esta guidance se produce tras la publicación, el pasado 5 de febrero, de los resultados anuales preliminares no auditados de 2025. En 2025, Virtualware registró unos ingresos consolidados de 4,32 millones de euros, un 2,85% más interanual, con un EBITDA de 598.509 euros (margen del 13,8%).

La línea VIROO XRaaS, que incluye la comercialización internacional de su plataforma propietaria VIROO, alcanzó los 1,95 millones de euros, frente a los 1,73 millones de 2024, reflejando la consolidación del modelo de negocio y su alineamiento con los dos últimos planes estratégicos de la compañía.

Virtualware cerró además 2025 con una contratación récord superior a los 8 millones de euros, procedente principalmente de proyectos del ámbito público y del sector nuclear. Esta contratación, la mayor de sus más de 20 años de historia, permitirá a la compañía consolidar su posición a corto plazo.

Un cobro de 6,22 millones de euros recibido el 10 de enero de 2026 de un cliente principal resultó en una posición pro forma de caja neta de aproximadamente 3,51 millones de euros, indicando una sólida salud financiera.

La compañía ha señalado que su posición de liquidez es la más fuerte de su historia.

"Virtualware es una compañía hoy resiliente, capaz de tener estabilidad incluso en entornos complejos e inestables gracias al modelo de negocio que puso en marcha en el Plan Estratégico 2021-2023, y que en el presente plan estratégico estamos consolidando," explicó Unai Extremo, CEO de Virtualware.

El 2026 es el último año del Plan Estratégico 2024-2026 de Virtualware, diseñado para impulsar el crecimiento y la consolidación. La compañía considera que su contratación récord, sus ingresos recurrentes por suscripción y su balance reforzado proporcionan una base sólida para cumplir sus objetivos de crecimiento a pesar de la incertidumbre global.

En su carta al mercado, Extremo destacó la creciente relevancia del sector nuclear, en el que opera Virtualware. La energía nuclear está experimentando un renacimiento global, impulsada por la necesidad de una energía limpia y segura.

Virtualware ha creado plantas nucleares en entornos virtuales durante años, mano a mano con GE Vernova, líder mundial en la industria, y recientemente ha incorporado a su Consejo Asesor Internacional a Stephanie Smith, antigua ingeniera jefe nuclear de CANDU Energy. La compañía espera que la industria nuclear sea un motor clave de su crecimiento futuro y anticipa una demanda creciente de simulación, formación inmersiva y gemelos digitales para la construcción y operación de nuevas plantas.

En 2025, Virtualware completó su salto a Euronext Growth Paris en junio, obtuvo la certificación B Corp y lanzó una nueva versión de su plataforma VIROO incorporando nuevas funcionalidades. La compañía también avanzó en la integración de Simumatik, la empresa sueca adquirida en 2024, incorporando nuevas funcionalidades a su tecnología de gemelos digitales y emulación.

"Cerraremos el plan estratégico con la promesa de crecimiento cumplida. Además de recoger los frutos de lo sembrado en 2025, vamos a seguir invirtiendo. Nuestra máxima siempre ha sido ser sostenibles económica y financieramente, pero sin perder oportunidades de crecimiento. Y lo vamos a hacer en este año 2026," afirmó Unai Extremo, CEO de Virtualware, quien fundó la compañía en 2004 junto al CTO Sergio Barrera.



Sobre Virtualware

Fundada en 2004, Virtualware es una de las empresas líderes en software empresarial basado en tecnologías inmersivas y 3D para entornos industriales y educativos.

La compañía atiende a organizaciones e instituciones globales como GE Vernova, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, Kessler Foundation, Invest WindsorEssex, McMaster University, la Universidad de El Salvador, Ohio University, el Ministerio de Defensa de España o el Gobierno Vasco.

La compañía tiene su sede en Bilbao (España), con oficinas en Orlando (EE.UU.), Toronto (Canadá) y Skövde (Suecia).

Contactos prensa e inversores:

Prensa: Aida Otaola: aotaola@virtualwareco.com

Relación con inversores: ir@virtualwareco.com





Safe Harbor

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores de cualquiera de las compañías mencionadas en él, ni para contratar ningún producto financiero. Cualquier decisión de compra o inversión en valores o contratación de cualquier producto financiero debe ser efectuada única y exclusivamente sobre la base de la información puesta a disposición a tales efectos por la compañía en relación con cada cuestión específica.https://live.euronext.com/en/product/equities/ES0105704003-XMLI

Este documento contiene o puede contener manifestaciones sobre intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones de Virtualware 2007, S.A. (“Virtualware” o “Compañía”) o de su dirección a la fecha del mismo y referidas a diversos aspectos de su actividad, como la evolución del negocio y los resultados de la entidad. Dichas manifestaciones responden a nuestras intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones, por lo que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores pueden ocasionar que las decisiones finales o los resultados difieran de las intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) la situación de mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias, políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presiones competitivas, (4) cambios tecnológicos, y (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores o contrapartes en general. Estos factores podrían condicionar y determinar finalmente que lo que ocurra en realidad no se corresponda con las intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones manifestada sen este documento y otros pasados o futuros, incluyendo los remitidos a las entidades reguladoras. Virtualware no se obliga a revisar el contenido de este documento, ni de ningún otro, tanto en el caso de que los acontecimientos no se correspondan de manera completa con lo aquí expuesto, como en el caso de que los mismos conduzcan a cambios en las intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones manifestadas en este documento y otros pasados o futuros. Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones sobre la base de este documento o elaborar o difundir opiniones relativas al mismo. Se advierte que el presente documento puede contener información no auditada o resumida. El contenido de este documento es confidencial y no puede ser revelado o distribuido a terceros distintos de sus destinatarios originales, ya sea total o parcialmente, sin consentimiento de Virtualware.