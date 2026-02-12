Hermès International : Résultats annuels 2025

Le chiffre d’affaires franchit le seuil de 16 Mds€

et le résultat opérationnel est en hausse de 7 %

Paris, le 12 février 2026

En 2025, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 16 Mds€, en croissance de 9 % à taux de change constants et de 5,5 % à taux de change courants par rapport à 2024. Le résultat opérationnel courant s’établit à 6,6 Mds€ (41 % des ventes), en hausse de 7 %. Le résultat net part du groupe atteint 4,5 Mds€ et progresse de 5,5 % hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, au même rythme que les ventes.

Les ventes du quatrième trimestre atteignent 4,1 Mds€ et progressent de 10 % à taux de change constants, comme au trimestre précédent. Toutes les régions affichent une croissance solide par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée. L’Europe, le Japon, l’Amérique et le Moyen-Orient sont en hausse à deux chiffres.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « Le modèle Hermès fondé sur une distribution exclusive et qualitative, ainsi que sur une forte intégration verticale, a une nouvelle fois porté ses fruits. Cette stratégie singulière a permis à la maison d’enregistrer une très belle croissance de son chiffre d’affaires et des résultats solides. Je remercie chaleureusement l’ensemble des collaborateurs d’Hermès qui partagent notre attachement à la qualité sans compromis et également nos clients pour leur fidélité. Dans un environnement incertain, Hermès, fort de sa créativité et de ses savoir-faire d’exception, aborde l’année 2026 avec confiance. »

Activité à fin décembre par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin décembre 2025, toutes les régions affichent des progressions soutenues. Le réseau de distribution a poursuivi son développement qualitatif avec des ouvertures et des extensions de magasins.

L’Asie hors Japon (+5 %) enregistre une belle performance dans l’ensemble des pays de la région, tous en croissance. Le quatrième trimestre est en hausse de 8 %. En juin, le magasin de Macao dans le Four Seasons, rénové et agrandi, a rouvert ses portes. Deux réouvertures ont eu lieu en Corée à Séoul, celles du Galleria en août et de Shinsegae en octobre. En Thaïlande, le magasin d’IconSiam à Bangkok a rouvert fin novembre, après rénovation et agrandissement. Enfin, en Chine, le magasin agrandi de Changsha IFS a rouvert en décembre.



Le Japon (+14 %) poursuit sa remarquable dynamique, fort de la fidélité de sa clientèle locale et de son réseau de distribution exclusif. L’événement itinérant Mystery at the Grooms’ , une expérience immersive autour des objets Hermès, a fait escale à Tokyo en novembre.



L’Amérique (+12 %) réalise une excellente année. Les nouveaux magasins de Scottsdale en Arizona et de Nashville au Tennessee ont été inaugurés respectivement en septembre et en octobre. Au Mexique, le magasin Molière de Mexico a rouvert après rénovation début octobre. Un événement mettant en lumière les créations de petit h a été présenté dans le magasin de Vancouver au Canada en novembre.



L’Europe hors France (+11 %) et la France (+9 %) affichent de solides progressions, soutenues par la fidélité de la clientèle locale et la dynamique des flux touristiques. Le magasin de Florence, en Italie, rénové et agrandi, a rouvert ses portes en février, suivi de la réouverture en novembre de celui de Knokke, en Belgique.





La zone Autres (+15 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, est en forte croissance, notamment aux Émirats arabes unis.





Activité à fin décembre par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin décembre 2025, tous les métiers, à l’exception des Parfum et Beauté et de l’Horlogerie, sont en croissance.

La Maroquinerie-Sellerie (+13 %) poursuit une croissance soutenue, en ligne avec son objectif annuel, portée par la forte désirabilité des collections et l’augmentation des capacités de production. Les collections se sont enrichies avec notamment les modèles So Médor , Seau Mousqueton et Haut à Courroies à relier . La vingt-quatrième maroquinerie de la maison a été inaugurée en septembre à L’Isle-d’Espagnac en Charente. L’augmentation des capacités de production se poursuit, avec les projets d’ouverture des maroquineries de Loupes (Gironde) courant 2026, Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027 et Colombelles (Calvados) à horizon 2028. La maison a également annoncé fin janvier l’ouverture d’un nouveau site aux Andelys (Eure) à horizon 2030. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France.





Le métier Vêtement et Accessoires (+6 %) confirme sa solide dynamique. Les collections de prêt-à-porter homme et femme printemps-été 2026, présentées respectivement au palais d'Iéna en juin et à la Garde républicaine début octobre, ont rencontré un vif succès. La dernière collection homme automne‑hiver 2026 de Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers masculin d'Hermès durant 37 ans, a été accueillie avec émotion fin janvier 2026 au palais Brongniart, à Paris.





Le métier Soie et Textiles (+5 %), après un bon quatrième trimestre, progresse grâce à des matières d’exception et à la belle dynamique des formats et des couleurs.





Le métier Parfum et Beauté (-8 %) se compare aux forts historiques de l’année 2024, marquée par le lancement du nouveau féminin Barénia . Les collections Parfum se sont enrichies de deux nouvelles Eaux de parfum intenses : Terre d’Hermès en début d’année, puis Barénia au second semestre. La Beauté Hermès a accueilli le nouveau rouge à lèvres Rouge Brillant Silky.





Après un premier semestre difficile, l'Horlogerie (-2 %) est en croissance au deuxième semestre. Le métier a poursuivi son développement avec notamment les succès des nouvelles versions de la ligne H08 , et de la réinterprétation de sa complication emblématique, Le temps suspendu . Hermès a par ailleurs annoncé en juillet le renforcement de ses capacités de production, avec l'extension de son site du Noirmont en Suisse à horizon 2028.

du Noirmont en Suisse à horizon 2028.





Les Autres métiers Hermès (+11 %), qui regroupent la Bijouterie et l'univers de la Maison, poursuivent leur solide croissance. La ligne de bijoux Adage s'est enrichie de nouvelles pièces exceptionnelles, tandis que la huitième collection de Haute Bijouterie Les formes de la couleur a été présentée à Tokyo en juillet après Singapour en avril. Hermès a également annoncé fin mai la pose de la première pierre de la nouvelle manufacture de Couzeix (Haute-Vienne), son deuxième site dédié aux collections des Arts de la Table.





Résultats solides et forte génération de trésorerie

Le résultat opérationnel courant s’élève à 6,6 Mds€ contre 6,2 Mds€ en 2024, en hausse de 7 %. La rentabilité opérationnelle courante progresse, malgré l’impact négatif du change, et atteint 41,0 % contre 40,5 % en 2024.

Le résultat net consolidé part du groupe, qui intègre la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, s’établit à 4,5 Mds€ contre 4,6 Mds€ en 2024. Retraité de cette contribution exceptionnelle, le résultat net consolidé part du groupe s’élève à 4,86 Mds€ et croît de 5,5 %, au même rythme que les ventes.

Le cash flow lié à l’activité atteint 5,4 Mds€ et progresse de 5 %. Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices, il progresse de 11 %. Après prise en compte des investissements opérationnels (1,2 Md€) et du remboursement des dettes de loyers (0,3 Md€), le cash flow disponible ajusté atteint 3,9 Mds€.

Après distribution des dividendes pour 2,8 Mds€, la trésorerie nette retraitée s’élève à 12,8 Mds€ à fin décembre 2025, contre 12,0 Mds€ à fin décembre 2024.

Un modèle durable et responsable

Hermès poursuit ses créations d’emplois et a renforcé ses effectifs de plus de 1 300 personnes, dont près de 800 en France. Fin 2025, le groupe employait 26 494 personnes, dont 16 349 en France. Sur les trois dernières années, Hermès a créé près de 6 200 emplois dont plus de 3 500 en France.

Fidèle à sa volonté de partager les fruits de la croissance, Hermès a annoncé une augmentation de 120 € bruts mensuels pour tous les salariés en France, en complément des augmentations individuelles. En outre, la maison versera courant mars à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde une prime de 3 000 € au titre de l’année 2025. Attaché à l’excellence des savoir-faire et à leur transmission, le groupe a ouvert deux nouvelles Écoles Hermès des savoir-faire (EHSF) en France, portant à douze le nombre de ses centres de formation.

Hermès a poursuivi ses actions climatiques conformément à ses objectifs à 2030, validés par l’initiative Science Based Target (SBTi). Depuis 2018, la réduction des scopes 1 et 2 est de 69 % en valeur absolue, et celle du scope 3 est de 58 % en intensité1.

La démarche environnementale de la maison se traduit notamment par le déploiement de son référentiel immobilier responsable, qui rassemble les meilleures pratiques du marché : une approche singulière et exigeante, conçue pour concilier performance environnementale, sociale et ancrage territorial.

La dimension durable et responsable du modèle artisanal du groupe a été reconnue dans sa notation Sustainalytics, récompensée en juillet par le Grand Prix large CAC 60 des Transparency awards et par l’inclusion pour la quatrième année dans la « A-list » du CDP. Ces résultats témoignent des engagements et des valeurs de la maison.

Proposition de dividende

Lors de l’Assemblée générale du 17 avril 2026, il sera proposé de fixer le dividende à 18,00 € par action. L’acompte de 5,00 €, qui sera versé le 18 février 2026, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l’Assemblée générale.

Autres faits marquants

À fin décembre 2025, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable significatif de

515 M€ sur le chiffre d’affaires.

Hermès International n’a procédé à aucun rachat d’actions, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le groupe aborde l’année 2026 avec confiance, grâce à son modèle artisanal fortement intégré, à son réseau de distribution équilibré, à la créativité de ses collections et à la fidélité de sa clientèle.

Fort de son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année 2026, L’appel du large, est une invitation à découvrir de nouveaux horizons et à sans cesse renouveler sa curiosité.

Le communiqué de presse et la présentation des résultats 2025 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Lors du Conseil de surveillance du 11 février 2026, la Gérance a présenté les comptes audités de l’exercice 2025.

Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’émission.

Les procédures de vérification des informations en matière de durabilité sont en cours.

Les comptes consolidés complets seront disponibles au plus tard le 31 mars 2026 à l’adresse suivante https ://finance.hermes.com, ainsi que sur le site de l’AMF : www.amf-france.org

Prochains événements :

15 avril 2026 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2026

17 avril 2026 : Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2026 : publication des résultats du premier semestre 2026





CHIFFRES CLÉS 2025

En millions d'euros 2025 2024 Chiffre d'affaires 16 002 15 170 Croissance à taux courants vs n-1 5,5 % 13,0 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 8,9 % 14,7 % Résultat opérationnel courant (2) 6 569 6 150 en % du chiffre d'affaires 41,0 % 40,5 % Résultat opérationnel 6 569 6 150 en % du chiffre d'affaires 41,0 % 40,5 % Résultat net - Part du groupe 4 524 4 603 en % du chiffre d'affaires * 28,3 % 30,3 % Capacité d'autofinancement 5 607 5 378 Investissements opérationnels 1 161 1 067 Cash flow disponible ajusté (3) 3 880 3 767 Capitaux propres - Part du groupe 18 840 17 327 Trésorerie nette (4) 12 239 11 642 Trésorerie nette retraitée (5) 12 773 12 039 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 26 494 25 185

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté.

* 30,3 % en 2025 après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France.

Informations par Zone GÉographique (1)

À fin décembre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 1 575 1 447 8,9 % 8,9 % Europe (hors France) 2 362 2 147 10,0 % 11,3 % Total Europe 3 937 3 594 9,6 % 10,4 % Japon 1 591 1 437 10,7 % 14,1 % Asie-Pacifique (hors Japon) 6 702 6 648 0,8 % 4,9 % Total Asie 8 293 8 085 2,6 % 6,5 % Amériques 3 075 2 865 7,3 % 12,4 % Autres (Moyen-Orient) 697 627 11,2 % 14,9 % TOTAL 16 002 15 170 5,5 % 8,9 %





4e trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 432 401 7,8 % 7,8 % Europe (hors France) 641 593 8,1 % 10,6 % Total Europe 1 073 994 8,0 % 9,5 % Japon 387 384 0,8 % 11,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 539 1 543 (0,3 %) 8,0 % Total Asie 1 926 1 927 (0,1 %) 8,6 % Amériques 906 870 4,1 % 12,1 % Autres (Moyen-Orient) 182 171 6,4 % 13,5 % TOTAL 4 087 3 962 3,1 % 9,8 %

(1) Ventes par destination.

Informations par mÉtier

À fin décembre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 7 070 6 457 9,5 % 13,1 % Vêtement et Accessoires (2) 4 525 4 405 2,7 % 6,1 % Soie et Textiles 964 950 1,5 % 4,7 % Autres métiers Hermès (3) 2 055 1 909 7,7 % 11,2 % Parfum et Beauté 489 535 (8,6 %) (7,6 %) Horlogerie 549 577 (4,7 %) (1,5 %) Autres produits (4) 349 337 3,4 % 5,5 % TOTAL 16 002 15 170 5,5 % 8,9 %





4e trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 792 1 669 7,4 % 14,6 % Vêtement et Accessoires (2) 1 113 1 108 0,4 % 7,1 % Soie et Textiles 308 304 1,3 % 7,1 % Autres métiers Hermès (3) 516 488 5,7 % 12,9 % Parfum et Beauté 122 147 (16,6 %) (14,6 %) Horlogerie 138 143 (3,5 %) 3,2 % Autres produits (4) 98 104 (5,6 %) (1,7 %) TOTAL 4 087 3 962 3,1 % 9,8 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

Chiffre d’affaires trimestriel 2025

T1 T2 T3 T4 2025 Chiffre d’affaires (en M€) 4 129 3 905 3 881 4 087 16 002 Évolutions à taux courants 8,5 % 5,6 % 4,8 % 3,1 % 5,5 % Évolutions à taux constants 7,2 % 9,0 % 9,6 % 9,8 % 8,9 %

--------------------------------------------------------------------------

Performances extra-financières

EMPLOYEUR RESPONSABLE

+1 300

personnes

dont +800 en France DIVERSITÉ ET

INCLUSION

7,90 %

taux d’emploi direct

handicap France



ÉGALITÉ

FEMME HOMME

49 %

de femmes

dans le Top 100







INTEGRATION

VERTICALE

55 %

de fabrication dans les ateliers internes et exclusifs



PARTAGE DE VALEUR

328 M€

dont 243 M€ d’intéressement & participation en France

et 85 M€ prime monde



PRODUCTION

LOCALE

75 %

objets réalisés

en France







CLIMAT

SCOPES 1 & 2 (SBTi)

- 69 %

réduction des émissions en valeur absolue vs 2018







SCOPE 3 (SBTi)

- 58 %

réduction des émissions en intensité vs 2018











PRESERVATION DES RESSOURCES

20

Sites labellisés par le référentiel immobilier interne « Harmonie »



PRELEVEMENT

D’EAU

- 64 %

en intensité d’eau

industrielle sur 10 ans

ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS

Les comptes consolidés de l’exercice, y compris l’annexe, seront disponibles fin mars 2026 sur le site internet https://finance.hermes.com, avec les autres éléments du Rapport Financier Annuel.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 2025 2024 Chiffre d’affaires 16 002 15 170 Coût des ventes (4 623) (4 511) Marge brute 11 379 10 660 Frais administratifs et commerciaux (3 704) (3 569) Autres produits et charges (1 106) (942) Résultat opérationnel courant 6 569 6 150 Autres produits et charges non courants - - Résultat opérationnel 6 569 6 150 Résultat financier 207 283 Résultat avant impôt 6 775 6 432 Impôt sur les résultats (2 263) (1 845) Part dans le résultat des entreprises associées 47 44 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 4 560 4 631 Intérêts ne conférant pas le contrôle (36) (28) RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 4 524 4 603 Résultat de base par action (en euros) 43,15 43,93 Résultat dilué par action (en euros) 43,07 43,87

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions d'euros 2025 2024 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 560 4 631 Variation des écarts de conversion (523) 168 Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises 1 174 (111) Eléments recyclables en résultat (348) 57 Actifs évalués à la juste valeur 1 (25) 30 Gains et pertes actuariels 1 9 (18) Eléments non recyclables en résultat (16) 12 Autres éléments du résultat global (365) 69 RÉSULTAT GLOBAL NET 4 195 4 700 - dont part du groupe 4 157 4 670 - dont intérêts ne conférant pas le contrôle 38 29 (1) Net d'impôts

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d’euros 31/12/2025 31/12/2024 Goodwill 180 228 Immobilisations incorporelles 231 237 Droits d’utilisation 2 002 1 786 Immobilisations corporelles 3 486 2 980 Immobilisations financières 1 196 1 050 Participations dans les entreprises associées 227 238 Actifs d’impôts différés 914 929 Autres débiteurs non courants 176 159 Actifs non courants 8 412 7 608 Stocks et en-cours 2 575 2 797 Créances clients et comptes rattachés 418 478 Créances d’impôts exigibles 45 28 Autres débiteurs 370 398 Instruments financiers dérivés 262 132 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 239 11 642 Actifs courants 15 911 15 476 TOTAL ACTIF 24 322 23 084

PASSIF

En millions d’euros 31/12/2025 31/12/2024 Capital social 54 54 Primes 50 50 Actions d’autocontrôle (677) (670) Réserves 14 443 12 464 Écarts de conversion (173) 355 Écarts de réévaluation 621 471 Résultat net – part du groupe 4 524 4 603 Capitaux propres – part du groupe 18 840 17 327 Intérêts ne conférant pas le contrôle 6 7 Capitaux propres 18 846 17 334 Emprunts et dettes financières à plus d’un an 34 61 Dettes de loyers à plus d’un an 1 987 1 781 Provisions non courantes 38 33 Engagements de retraite et autres avantages au personnel à plus d’un an 146 173 Passifs d’impôts différés 14 5 Autres créditeurs non courants 72 69 Passifs non courants 2 291 2 120 Emprunts et dettes financières à moins d’un an 0 0 Dettes de loyers à moins d’un an 325 332 Provisions courantes 122 96 Engagements de retraite et autres avantages au personnel à moins d’un an 19 16 Fournisseurs et comptes rattachés 792 832 Instruments financiers dérivés 61 161 Passifs d’impôts exigibles 452 773 Autres créditeurs courants 1 414 1 419 Passifs courants 3 186 3 629 TOTAL PASSIF 24 322 23 084

ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d’euros



Nombre

d’actions



Capital



Primes



Actions d’auto-

contrôle



Réserves consolidées

et résultat

net part

du groupe



Écarts actuariels



Écarts de conversion



Écarts de réévaluation Capitaux propres

part du groupe



Intérêts ne conférant pas le contrôle



Capitaux propres



Investis-

sements et placements financiers Couvertures de flux de trésorerie futurs en devises Au 1er janvier 2024 105 569 412 54 50 (698) 15 130 (75) 189 521 32 15 201 2 15 203 Résultat net - - - - 4 603 - - - - 4 603 28 4 631 Autres éléments du résultat global - - - - - (18) 166 30 (111) 67 2 69 Résultat global - - - - 4 603 (18) 166 30 (111) 4 670 29 4 700 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d’autocontrôle - - - 28 (64) - - - - (36) - (36) Paiement en actions - - - - 142 - - - - 142 - 142 Distributions effectuées - - - - (2 642) - - - - (2 642) (63) (2 705) Autres - - - - (7) (2) - - - (9) 39 30 Au 31 décembre 2024 105 569 412 54 50 (670) 17 163 (95) 355 551 (80) 17 327 7 17 334 Résultat net - - - - 4 524 - - - - 4 524 36 4 560 Autres éléments du résultat global - - - - - 9 (525) (25) 174 (367) 2 (365) Résultat global - - - - 4 524 9 (525) (25) 174 4 157 38 4 195 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d’autocontrôle - - - (7) (2) - - - - (9) - (9) Paiement en actions - - - - 132 - - - - 132 - 132 Distributions effectuées - - - - (2 753) - - - - (2 753) (43) (2 796) Autres - - - - (12) - (3) - - (15) 4 (11) AU 31 DÉCEMBRE 2025 105 569 412 54 50 (677) 19 054 (87) (173) 526 95 18 840 6 18 846

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d’euros 2025 2024 Résultat net – part du groupe 4 524 4 603 Amortissements des immobilisations, droits d’utilisation et pertes de valeur 926 844 Gains et pertes de change sur variations de juste valeur 79 (56) Mouvements des provisions 27 (29) Part dans le résultat net des entreprises associées (47) (44) Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 36 28 Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre 3 (2) Variation des impôts différés (45) (93) Charges et produits cumulés liés aux paiements en actions 132 142 Produits de dividendes (27) (16) Autres (1) 0 Capacité d’autofinancement 5 607 5 378 Variation du besoin en fonds de roulement (233) (239) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ (A) 5 374 5 139 Investissements opérationnels (1 161) (1 067) Acquisitions de titres consolidés (60) (229) Acquisitions d’autres immobilisations financières (180) (27) Cessions d’immobilisations opérationnelles 1 1 Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle - - Cessions d’autres immobilisations financières 9 145 Variation de dettes et de créances liées aux opérations d’investissement 39 (49) Dividendes reçus 75 30 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (B) (1 276) (1 195) Dividendes versés (2 796) (2 705) Remboursement des dettes de loyers (332) (305) Rachats d’actions propres nets de cessions (8) (37) Souscriptions d’emprunts 8 - Remboursements d’emprunts (9) (1) Autres 1 2 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C) (3 136) (3 046) Variation de change (D) (364) 119 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) 597 1 017 Trésorerie nette à l’ouverture 11 642 10 625 Trésorerie nette à la clôture 12 239 11 642

RAPPEL – CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2025

En millions d'euros 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Chiffre d'affaires 8 034 7 504 Croissance à taux courants vs n-1 7,1 % 12,0 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 8,1 % 15,1 % Résultat opérationnel courant (2) 3 327 3 148 en % du chiffre d'affaires 41,4 % 42,0 % Résultat opérationnel 3 327 3 148 en % du chiffre d'affaires 41,4 % 42,0 % Résultat net - Part du groupe 2 246 2 368 en % du chiffre d'affaires * 28,0 % 31,6 % Capacité d'autofinancement 2 733 2 829 Investissements opérationnels 316 319 Cash flow disponible ajusté (3) 1 847 1 776 Capitaux propres - Part du groupe 16 602 15 052 Trésorerie nette (4) 10 319 9 477 Trésorerie nette retraitée (5) 10 723 10 033 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 25 697 23 874

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté (23 242 publié fin juin 2024 hors CDD de moins de 9 mois avant changement de méthodologie CSRD).

* 31,2 % au 1er semestre 2025 après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France.

1 En intensité économique, en pourcentage de la marge brute

