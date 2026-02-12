Hermès International : Résultats annuels 2025

Le chiffre d’affaires franchit le seuil de 16 Mds€
et le résultat opérationnel est en hausse de 7 %
Paris, le 12 février 2026
En 2025, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 16 Mds€, en croissance de 9 % à taux de change constants et de 5,5 % à taux de change courants par rapport à 2024. Le résultat opérationnel courant s’établit à 6,6 Mds€ (41 % des ventes), en hausse de 7 %. Le résultat net part du groupe atteint 4,5 Mds€ et progresse de 5,5 % hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, au même rythme que les ventes.
Les ventes du quatrième trimestre atteignent 4,1 Mds€ et progressent de 10 % à taux de change constants, comme au trimestre précédent. Toutes les régions affichent une croissance solide par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée. L’Europe, le Japon, l’Amérique et le Moyen-Orient sont en hausse à deux chiffres.
Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « Le modèle Hermès fondé sur une distribution exclusive et qualitative, ainsi que sur une forte intégration verticale, a une nouvelle fois porté ses fruits. Cette stratégie singulière a permis à la maison d’enregistrer une très belle croissance de son chiffre d’affaires et des résultats solides. Je remercie chaleureusement l’ensemble des collaborateurs d’Hermès qui partagent notre attachement à la qualité sans compromis et également nos clients pour leur fidélité. Dans un environnement incertain, Hermès, fort de sa créativité et de ses savoir-faire d’exception, aborde l’année 2026 avec confiance. »
Activité à fin décembre par zone géographique
(données à taux de change constants, sauf indication explicite)
À fin décembre 2025, toutes les régions affichent des progressions soutenues. Le réseau de distribution a poursuivi son développement qualitatif avec des ouvertures et des extensions de magasins.
- L’Asie hors Japon (+5 %) enregistre une belle performance dans l’ensemble des pays de la région, tous en croissance. Le quatrième trimestre est en hausse de 8 %. En juin, le magasin de Macao dans le Four Seasons, rénové et agrandi, a rouvert ses portes. Deux réouvertures ont eu lieu en Corée à Séoul, celles du Galleria en août et de Shinsegae en octobre. En Thaïlande, le magasin d’IconSiam à Bangkok a rouvert fin novembre, après rénovation et agrandissement. Enfin, en Chine, le magasin agrandi de Changsha IFS a rouvert en décembre.
- Le Japon (+14 %) poursuit sa remarquable dynamique, fort de la fidélité de sa clientèle locale et de son réseau de distribution exclusif. L’événement itinérant Mystery at the Grooms’, une expérience immersive autour des objets Hermès, a fait escale à Tokyo en novembre.
- L’Amérique (+12 %) réalise une excellente année. Les nouveaux magasins de Scottsdale en Arizona et de Nashville au Tennessee ont été inaugurés respectivement en septembre et en octobre. Au Mexique, le magasin Molière de Mexico a rouvert après rénovation début octobre. Un événement mettant en lumière les créations de petit h a été présenté dans le magasin de Vancouver au Canada en novembre.
- L’Europe hors France (+11 %) et la France (+9 %) affichent de solides progressions, soutenues par la fidélité de la clientèle locale et la dynamique des flux touristiques. Le magasin de Florence, en Italie, rénové et agrandi, a rouvert ses portes en février, suivi de la réouverture en novembre de celui de Knokke, en Belgique.
- La zone Autres (+15 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, est en forte croissance, notamment aux Émirats arabes unis.
Activité à fin décembre par métier
(données à taux de change constants, sauf indication explicite)
À fin décembre 2025, tous les métiers, à l’exception des Parfum et Beauté et de l’Horlogerie, sont en croissance.
- La Maroquinerie-Sellerie (+13 %) poursuit une croissance soutenue, en ligne avec son objectif annuel, portée par la forte désirabilité des collections et l’augmentation des capacités de production. Les collections se sont enrichies avec notamment les modèles So Médor, Seau Mousqueton et Haut à Courroies à relier. La vingt-quatrième maroquinerie de la maison a été inaugurée en septembre à L’Isle-d’Espagnac en Charente. L’augmentation des capacités de production se poursuit, avec les projets d’ouverture des maroquineries de Loupes (Gironde) courant 2026, Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027 et Colombelles (Calvados) à horizon 2028. La maison a également annoncé fin janvier l’ouverture d’un nouveau site aux Andelys (Eure) à horizon 2030. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France.
- Le métier Vêtement et Accessoires (+6 %) confirme sa solide dynamique. Les collections de prêt-à-porter homme et femme printemps-été 2026, présentées respectivement au palais d’Iéna en juin et à la Garde républicaine début octobre, ont rencontré un vif succès. La dernière collection homme automne‑hiver 2026 de Véronique Nichanian, directrice artistique de l’univers masculin d’Hermès durant 37 ans, a été accueillie avec émotion fin janvier 2026 au palais Brongniart, à Paris.
- Le métier Soie et Textiles (+5 %), après un bon quatrième trimestre, progresse grâce à des matières d’exception et à la belle dynamique des formats et des couleurs.
- Le métier Parfum et Beauté (-8 %) se compare aux forts historiques de l’année 2024, marquée par le lancement du nouveau féminin Barénia. Les collections Parfum se sont enrichies de deux nouvelles Eaux de parfum intenses : Terre d’Hermès en début d’année, puis Barénia au second semestre. La Beauté Hermès a accueilli le nouveau rouge à lèvres Rouge Brillant Silky.
- Après un premier semestre difficile, l’Horlogerie (-2 %) est en croissance au deuxième semestre. Le métier a poursuivi son développement avec notamment les succès des nouvelles versions de la ligne H08, et de la réinterprétation de sa complication emblématique, Le temps suspendu. Hermès a par ailleurs annoncé en juillet le renforcement de ses capacités de production, avec l’extension de son site
du Noirmont en Suisse à horizon 2028.
- Les Autres métiers Hermès (+11 %), qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, poursuivent leur solide croissance. La ligne de bijoux Adage s’est enrichie de nouvelles pièces exceptionnelles, tandis que la huitième collection de Haute Bijouterie Les formes de la couleur a été présentée à Tokyo en juillet après Singapour en avril. Hermès a également annoncé fin mai la pose de la première pierre de la nouvelle manufacture de Couzeix (Haute-Vienne), son deuxième site dédié aux collections des Arts de la Table.
Résultats solides et forte génération de trésorerie
Le résultat opérationnel courant s’élève à 6,6 Mds€ contre 6,2 Mds€ en 2024, en hausse de 7 %. La rentabilité opérationnelle courante progresse, malgré l’impact négatif du change, et atteint 41,0 % contre 40,5 % en 2024.
Le résultat net consolidé part du groupe, qui intègre la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, s’établit à 4,5 Mds€ contre 4,6 Mds€ en 2024. Retraité de cette contribution exceptionnelle, le résultat net consolidé part du groupe s’élève à 4,86 Mds€ et croît de 5,5 %, au même rythme que les ventes.
Le cash flow lié à l’activité atteint 5,4 Mds€ et progresse de 5 %. Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices, il progresse de 11 %. Après prise en compte des investissements opérationnels (1,2 Md€) et du remboursement des dettes de loyers (0,3 Md€), le cash flow disponible ajusté atteint 3,9 Mds€.
Après distribution des dividendes pour 2,8 Mds€, la trésorerie nette retraitée s’élève à 12,8 Mds€ à fin décembre 2025, contre 12,0 Mds€ à fin décembre 2024.
Un modèle durable et responsable
Hermès poursuit ses créations d’emplois et a renforcé ses effectifs de plus de 1 300 personnes, dont près de 800 en France. Fin 2025, le groupe employait 26 494 personnes, dont 16 349 en France. Sur les trois dernières années, Hermès a créé près de 6 200 emplois dont plus de 3 500 en France.
Fidèle à sa volonté de partager les fruits de la croissance, Hermès a annoncé une augmentation de 120 € bruts mensuels pour tous les salariés en France, en complément des augmentations individuelles. En outre, la maison versera courant mars à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde une prime de 3 000 € au titre de l’année 2025. Attaché à l’excellence des savoir-faire et à leur transmission, le groupe a ouvert deux nouvelles Écoles Hermès des savoir-faire (EHSF) en France, portant à douze le nombre de ses centres de formation.
Hermès a poursuivi ses actions climatiques conformément à ses objectifs à 2030, validés par l’initiative Science Based Target (SBTi). Depuis 2018, la réduction des scopes 1 et 2 est de 69 % en valeur absolue, et celle du scope 3 est de 58 % en intensité1.
La démarche environnementale de la maison se traduit notamment par le déploiement de son référentiel immobilier responsable, qui rassemble les meilleures pratiques du marché : une approche singulière et exigeante, conçue pour concilier performance environnementale, sociale et ancrage territorial.
La dimension durable et responsable du modèle artisanal du groupe a été reconnue dans sa notation Sustainalytics, récompensée en juillet par le Grand Prix large CAC 60 des Transparency awards et par l’inclusion pour la quatrième année dans la « A-list » du CDP. Ces résultats témoignent des engagements et des valeurs de la maison.
Proposition de dividende
Lors de l’Assemblée générale du 17 avril 2026, il sera proposé de fixer le dividende à 18,00 € par action. L’acompte de 5,00 €, qui sera versé le 18 février 2026, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l’Assemblée générale.
Autres faits marquants
À fin décembre 2025, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable significatif de
515 M€ sur le chiffre d’affaires.
Hermès International n’a procédé à aucun rachat d’actions, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.
Perspectives
À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.
Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le groupe aborde l’année 2026 avec confiance, grâce à son modèle artisanal fortement intégré, à son réseau de distribution équilibré, à la créativité de ses collections et à la fidélité de sa clientèle.
Fort de son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.
Le thème de l’année 2026, L’appel du large, est une invitation à découvrir de nouveaux horizons et à sans cesse renouveler sa curiosité.
Le communiqué de presse et la présentation des résultats 2025 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com
Lors du Conseil de surveillance du 11 février 2026, la Gérance a présenté les comptes audités de l’exercice 2025.
Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’émission.
Les procédures de vérification des informations en matière de durabilité sont en cours.
Les comptes consolidés complets seront disponibles au plus tard le 31 mars 2026 à l’adresse suivante https ://finance.hermes.com, ainsi que sur le site de l’AMF : www.amf-france.org
Prochains événements :
- 15 avril 2026 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2026
- 17 avril 2026 : Assemblée générale des actionnaires
- 29 juillet 2026 : publication des résultats du premier semestre 2026
CHIFFRES CLÉS 2025
|En millions d'euros
|2025
|2024
|Chiffre d'affaires
|16 002
|15 170
|Croissance à taux courants vs n-1
|5,5 %
|13,0 %
|Croissance à taux constants vs n-1 (1)
|8,9 %
|14,7 %
|Résultat opérationnel courant (2)
|6 569
|6 150
|en % du chiffre d'affaires
|41,0 %
|40,5 %
|Résultat opérationnel
|6 569
|6 150
|en % du chiffre d'affaires
|41,0 %
|40,5 %
|Résultat net - Part du groupe
|4 524
|4 603
|en % du chiffre d'affaires *
|28,3 %
|30,3 %
|Capacité d'autofinancement
|5 607
|5 378
|Investissements opérationnels
|1 161
|1 067
|Cash flow disponible ajusté (3)
|3 880
|3 767
|Capitaux propres - Part du groupe
|18 840
|17 327
|Trésorerie nette (4)
|12 239
|11 642
|Trésorerie nette retraitée (5)
|12 773
|12 039
|Effectifs (en nombre de personnes) (6)
|26 494
|25 185
(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.
(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.
(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).
(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.
(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.
(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté.
* 30,3 % en 2025 après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France.
Informations par Zone GÉographique (1)
|À fin décembre
|Évolutions /2024
|En M€
|2025
|2024
|Publiées
|À taux de change constants
|France
|1 575
|1 447
|8,9 %
|8,9 %
|Europe (hors France)
|2 362
|2 147
|10,0 %
|11,3 %
|Total Europe
|3 937
|3 594
|9,6 %
|10,4 %
|Japon
|1 591
|1 437
|10,7 %
|14,1 %
|Asie-Pacifique (hors Japon)
|6 702
|6 648
|0,8 %
|4,9 %
|Total Asie
|8 293
|8 085
|2,6 %
|6,5 %
|Amériques
|3 075
|2 865
|7,3 %
|12,4 %
|Autres (Moyen-Orient)
|697
|627
|11,2 %
|14,9 %
|TOTAL
|16 002
|15 170
|5,5 %
|8,9 %
|4e trimestre
|Évolutions /2024
|En M€
|2025
|2024
|Publiées
|À taux de change constants
|France
|432
|401
|7,8 %
|7,8 %
|Europe (hors France)
|641
|593
|8,1 %
|10,6 %
|Total Europe
|1 073
|994
|8,0 %
|9,5 %
|Japon
|387
|384
|0,8 %
|11,2 %
|Asie-Pacifique (hors Japon)
|1 539
|1 543
|(0,3 %)
|8,0 %
|Total Asie
|1 926
|1 927
|(0,1 %)
|8,6 %
|Amériques
|906
|870
|4,1 %
|12,1 %
|Autres (Moyen-Orient)
|182
|171
|6,4 %
|13,5 %
|TOTAL
|4 087
|3 962
|3,1 %
|9,8 %
(1) Ventes par destination.
Informations par mÉtier
|À fin décembre
|Évolutions /2024
|En M€
|2025
|2024
|Publiées
|À taux de change constants
|Maroquinerie-Sellerie (1)
|7 070
|6 457
|9,5 %
|13,1 %
|Vêtement et Accessoires (2)
|4 525
|4 405
|2,7 %
|6,1 %
|Soie et Textiles
|964
|950
|1,5 %
|4,7 %
|Autres métiers Hermès (3)
|2 055
|1 909
|7,7 %
|11,2 %
|Parfum et Beauté
|489
|535
|(8,6 %)
|(7,6 %)
|Horlogerie
|549
|577
|(4,7 %)
|(1,5 %)
|Autres produits (4)
|349
|337
|3,4 %
|5,5 %
|TOTAL
|16 002
|15 170
|5,5 %
|8,9 %
|4e trimestre
|Évolutions /2024
|En M€
|2025
|2024
|Publiées
|À taux de change constants
|Maroquinerie-Sellerie (1)
|1 792
|1 669
|7,4 %
|14,6 %
|Vêtement et Accessoires (2)
|1 113
|1 108
|0,4 %
|7,1 %
|Soie et Textiles
|308
|304
|1,3 %
|7,1 %
|Autres métiers Hermès (3)
|516
|488
|5,7 %
|12,9 %
|Parfum et Beauté
|122
|147
|(16,6 %)
|(14,6 %)
|Horlogerie
|138
|143
|(3,5 %)
|3,2 %
|Autres produits (4)
|98
|104
|(5,6 %)
|(1,7 %)
|TOTAL
|4 087
|3 962
|3,1 %
|9,8 %
(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.
(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.
(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).
(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.
Chiffre d’affaires trimestriel 2025
|T1
|T2
|T3
|T4
|2025
|Chiffre d’affaires (en M€)
|4 129
|3 905
|3 881
|4 087
|16 002
|Évolutions à taux courants
|8,5 %
|5,6 %
|4,8 %
|3,1 %
|5,5 %
|Évolutions à taux constants
|7,2 %
|9,0 %
|9,6 %
|9,8 %
|8,9 %
Performances extra-financières
|EMPLOYEUR RESPONSABLE
+1 300
personnes
dont +800 en France
|DIVERSITÉ ET
INCLUSION
7,90 %
taux d’emploi direct
handicap France
|ÉGALITÉ
FEMME HOMME
49 %
de femmes
dans le Top 100
|
INTEGRATION
VERTICALE
55 %
de fabrication dans les ateliers internes et exclusifs
|
PARTAGE DE VALEUR
328 M€
dont 243 M€ d’intéressement & participation en France
et 85 M€ prime monde
|
PRODUCTION
LOCALE
75 %
objets réalisés
en France
|
CLIMAT
SCOPES 1 & 2 (SBTi)
- 69 %
réduction des émissions en valeur absolue vs 2018
SCOPE 3 (SBTi)
- 58 %
réduction des émissions en intensité vs 2018
|
PRESERVATION DES RESSOURCES
20
Sites labellisés par le référentiel immobilier interne « Harmonie »
|
PRELEVEMENT
D’EAU
- 64 %
en intensité d’eau
industrielle sur 10 ans
ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS
Les comptes consolidés de l’exercice, y compris l’annexe, seront disponibles fin mars 2026 sur le site internet https://finance.hermes.com, avec les autres éléments du Rapport Financier Annuel.
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Chiffre d’affaires
|16 002
|15 170
|Coût des ventes
|(4 623)
|(4 511)
|Marge brute
|11 379
|10 660
|Frais administratifs et commerciaux
|(3 704)
|(3 569)
|Autres produits et charges
|(1 106)
|(942)
|Résultat opérationnel courant
|6 569
|6 150
|Autres produits et charges non courants
|-
|-
|Résultat opérationnel
|6 569
|6 150
|Résultat financier
|207
|283
|Résultat avant impôt
|6 775
|6 432
|Impôt sur les résultats
|(2 263)
|(1 845)
|Part dans le résultat des entreprises associées
|47
|44
|RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ
|4 560
|4 631
|Intérêts ne conférant pas le contrôle
|(36)
|(28)
|RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
|4 524
|4 603
|Résultat de base par action (en euros)
|43,15
|43,93
|Résultat dilué par action (en euros)
|43,07
|43,87
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
|En millions d'euros
|2025
|2024
|Résultat net de l'ensemble consolidé
|4 560
|4 631
|Variation des écarts de conversion
|(523)
|168
|Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises 1
|174
|(111)
|Eléments recyclables en résultat
|(348)
|57
|Actifs évalués à la juste valeur 1
|(25)
|30
|Gains et pertes actuariels 1
|9
|(18)
|Eléments non recyclables en résultat
|(16)
|12
|Autres éléments du résultat global
|(365)
|69
|RÉSULTAT GLOBAL NET
|4 195
|4 700
|- dont part du groupe
|4 157
|4 670
|- dont intérêts ne conférant pas le contrôle
|38
|29
|(1) Net d'impôts
BILAN CONSOLIDÉ
ACTIF
|En millions d’euros
|31/12/2025
|31/12/2024
|Goodwill
|180
|228
|Immobilisations incorporelles
|231
|237
|Droits d’utilisation
|2 002
|1 786
|Immobilisations corporelles
|3 486
|2 980
|Immobilisations financières
|1 196
|1 050
|Participations dans les entreprises associées
|227
|238
|Actifs d’impôts différés
|914
|929
|Autres débiteurs non courants
|176
|159
|Actifs non courants
|8 412
|7 608
|Stocks et en-cours
|2 575
|2 797
|Créances clients et comptes rattachés
|418
|478
|Créances d’impôts exigibles
|45
|28
|Autres débiteurs
|370
|398
|Instruments financiers dérivés
|262
|132
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|12 239
|11 642
|Actifs courants
|15 911
|15 476
|TOTAL ACTIF
|24 322
|23 084
PASSIF
|En millions d’euros
|31/12/2025
|31/12/2024
|Capital social
|54
|54
|Primes
|50
|50
|Actions d’autocontrôle
|(677)
|(670)
|Réserves
|14 443
|12 464
|Écarts de conversion
|(173)
|355
|Écarts de réévaluation
|621
|471
|Résultat net – part du groupe
|4 524
|4 603
|Capitaux propres – part du groupe
|18 840
|17 327
|Intérêts ne conférant pas le contrôle
|6
|7
|Capitaux propres
|18 846
|17 334
|Emprunts et dettes financières à plus d’un an
|34
|61
|Dettes de loyers à plus d’un an
|1 987
|1 781
|Provisions non courantes
|38
|33
|Engagements de retraite et autres avantages au personnel à plus d’un an
|146
|173
|Passifs d’impôts différés
|14
|5
|Autres créditeurs non courants
|72
|69
|Passifs non courants
|2 291
|2 120
|Emprunts et dettes financières à moins d’un an
|0
|0
|Dettes de loyers à moins d’un an
|325
|332
|Provisions courantes
|122
|96
|Engagements de retraite et autres avantages au personnel à moins d’un an
|19
|16
|Fournisseurs et comptes rattachés
|792
|832
|Instruments financiers dérivés
|61
|161
|Passifs d’impôts exigibles
|452
|773
|Autres créditeurs courants
|1 414
|1 419
|Passifs courants
|3 186
|3 629
|TOTAL PASSIF
|24 322
|23 084
ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
|En millions d’euros
|Nombre
d’actions
|Capital
|Primes
|Actions d’auto-
contrôle
|Réserves consolidées
et résultat
net part
du groupe
|Écarts actuariels
|Écarts de conversion
|Écarts de réévaluation
|Capitaux propres
part du groupe
|Intérêts ne conférant pas le contrôle
|Capitaux propres
|Investis-
sements et placements financiers
|Couvertures de flux de trésorerie futurs en devises
|Au 1er janvier 2024
|105 569 412
|54
|50
|(698)
|15 130
|(75)
|189
|521
|32
|15 201
|2
|15 203
|Résultat net
|-
|-
|-
|-
|4 603
|-
|-
|-
|-
|4 603
|28
|4 631
|Autres éléments du résultat global
|-
|-
|-
|-
|-
|(18)
|166
|30
|(111)
|67
|2
|69
|Résultat global
|-
|-
|-
|-
|4 603
|(18)
|166
|30
|(111)
|4 670
|29
|4 700
|Variation de capital et primes associées
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Acquisition ou cession de titres d’autocontrôle
|-
|-
|-
|28
|(64)
|-
|-
|-
|-
|(36)
|-
|(36)
|Paiement en actions
|-
|-
|-
|-
|142
|-
|-
|-
|-
|142
|-
|142
|Distributions effectuées
|-
|-
|-
|-
|(2 642)
|-
|-
|-
|-
|(2 642)
|(63)
|(2 705)
|Autres
|-
|-
|-
|-
|(7)
|(2)
|-
|-
|-
|(9)
|39
|30
|Au 31 décembre 2024
|105 569 412
|54
|50
|(670)
|17 163
|(95)
|355
|551
|(80)
|17 327
|7
|17 334
|Résultat net
|-
|-
|-
|-
|4 524
|-
|-
|-
|-
|4 524
|36
|4 560
|Autres éléments du résultat global
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|(525)
|(25)
|174
|(367)
|2
|(365)
|Résultat global
|-
|-
|-
|-
|4 524
|9
|(525)
|(25)
|174
|4 157
|38
|4 195
|Variation de capital et primes associées
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Acquisition ou cession de titres d’autocontrôle
|-
|-
|-
|(7)
|(2)
|-
|-
|-
|-
|(9)
|-
|(9)
|Paiement en actions
|-
|-
|-
|-
|132
|-
|-
|-
|-
|132
|-
|132
|Distributions effectuées
|-
|-
|-
|-
|(2 753)
|-
|-
|-
|-
|(2 753)
|(43)
|(2 796)
|Autres
|-
|-
|-
|-
|(12)
|-
|(3)
|-
|-
|(15)
|4
|(11)
|AU 31 DÉCEMBRE 2025
|105 569 412
|54
|50
|(677)
|19 054
|(87)
|(173)
|526
|95
|18 840
|6
|18 846
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Résultat net – part du groupe
|4 524
|4 603
|Amortissements des immobilisations, droits d’utilisation et pertes de valeur
|926
|844
|Gains et pertes de change sur variations de juste valeur
|79
|(56)
|Mouvements des provisions
|27
|(29)
|Part dans le résultat net des entreprises associées
|(47)
|(44)
|Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle
|36
|28
|Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre
|3
|(2)
|Variation des impôts différés
|(45)
|(93)
|Charges et produits cumulés liés aux paiements en actions
|132
|142
|Produits de dividendes
|(27)
|(16)
|Autres
|(1)
|0
|Capacité d’autofinancement
|5 607
|5 378
|Variation du besoin en fonds de roulement
|(233)
|(239)
|FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ (A)
|5 374
|5 139
|Investissements opérationnels
|(1 161)
|(1 067)
|Acquisitions de titres consolidés
|(60)
|(229)
|Acquisitions d’autres immobilisations financières
|(180)
|(27)
|Cessions d’immobilisations opérationnelles
|1
|1
|Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle
|-
|-
|Cessions d’autres immobilisations financières
|9
|145
|Variation de dettes et de créances liées aux opérations d’investissement
|39
|(49)
|Dividendes reçus
|75
|30
|FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (B)
|(1 276)
|(1 195)
|Dividendes versés
|(2 796)
|(2 705)
|Remboursement des dettes de loyers
|(332)
|(305)
|Rachats d’actions propres nets de cessions
|(8)
|(37)
|Souscriptions d’emprunts
|8
|-
|Remboursements d’emprunts
|(9)
|(1)
|Autres
|1
|2
|FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C)
|(3 136)
|(3 046)
|Variation de change (D)
|(364)
|119
|VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D)
|597
|1 017
|Trésorerie nette à l’ouverture
|11 642
|10 625
|Trésorerie nette à la clôture
|12 239
|11 642
RAPPEL – CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2025
|En millions d'euros
|1er semestre 2025
|1er semestre 2024
|Chiffre d'affaires
|8 034
|7 504
|Croissance à taux courants vs n-1
|7,1 %
|12,0 %
|Croissance à taux constants vs n-1 (1)
|8,1 %
|15,1 %
|Résultat opérationnel courant (2)
|3 327
|3 148
|en % du chiffre d'affaires
|41,4 %
|42,0 %
|Résultat opérationnel
|3 327
|3 148
|en % du chiffre d'affaires
|41,4 %
|42,0 %
|Résultat net - Part du groupe
|2 246
|2 368
|en % du chiffre d'affaires *
|28,0 %
|31,6 %
|Capacité d'autofinancement
|2 733
|2 829
|Investissements opérationnels
|316
|319
|Cash flow disponible ajusté (3)
|1 847
|1 776
|Capitaux propres - Part du groupe
|16 602
|15 052
|Trésorerie nette (4)
|10 319
|9 477
|Trésorerie nette retraitée (5)
|10 723
|10 033
|Effectifs (en nombre de personnes) (6)
|25 697
|23 874
(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.
(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.
(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).
(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.
(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.
(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté (23 242 publié fin juin 2024 hors CDD de moins de 9 mois avant changement de méthodologie CSRD).
* 31,2 % au 1er semestre 2025 après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France.
1 En intensité économique, en pourcentage de la marge brute
Pièce jointe