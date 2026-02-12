Vaisala Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2026 klo 9.00

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2025: Vahva suoritus vuonna 2025, saadut tilaukset kasvoivat viimeisellä neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi–joulukuun 2025 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Neljäs neljännes 2025:

Saadut tilaukset 152,0 (144,5) miljoonaa euroa, kasvua 5 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 10 %

Tilauskanta kauden lopussa 185,8 (215,0) miljoonaa euroa, laskua 14 %

Liikevaihto 162,3 (167,5) miljoonaa euroa, laskua 3 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 0 %

EBITA 26,1 (30,3) miljoonaa euroa, 16,1 (18,1) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 24,5 (28,0) miljoonaa euroa, 15,1 (16,7) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0.50 (0.59) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 31.5 (28.9) miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2025:

Saadut tilaukset 517,2 (565,6) miljoonaa euroa, laskua 9 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla -7 %

Liikevaihto 596,9 (564,6) miljoonaa euroa, kasvua 6 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 7 %

EBITA 94,2 (90,3) miljoonaa euroa, 15,8 (16,0) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 85,1 (82,9) miljoonaa euroa, 14,3 (14,7) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 1,65 (1,76) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 90,4 (78,9) miljoonaa euroa

Hallitus ehdottaa 0.86 (0.85) euron osinkoa osakkeelta

Taloudellinen ohjeistus 2026

Vaisala arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan 600–630 miljoonaa euroa (2025: 597 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksen 95–110 miljoonaa euroa (2025: 94 miljoonaa euroa).

Markkinanäkymät 2026

Teollisuusmarkkinan odotetaan kasvavan erityisesti datakeskus- ja puolijohdeteollisuuden vetämänä. Myös terveysteknologia- ja sähkövoimamarkkinoiden odotetaan kasvavan.

Vakiintuneemmat meteorologian ja lentoliikenteen markkinat normalisoituivat vuonna 2025 kahden poikkeuksellisen vahvan vuoden jälkeen. Näiden markkinoiden odotetaan nyt pysyvän vakaana vuoden 2025 lopun tasoihin verrattuna.

Uusiutuvan energian markkinat laskivat vuonna 2025, kun tuuliresurssiarviointimarkkina (wind resource assessment) hidastui merkittävästi. Vuonna 2026 uusiutuvan energian markkinoiden odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2025 lopun tasoihin verrattuna.

Xweatherin jatkuvan tilausmyynnin markkinoiden odotetaan kasvavan.







Avainluvut

Milj. euroa 10-12/2025 10-12/2024 Muutos 1-12/2025 1-12/2024 Muutos Saadut tilaukset 152,0 144,5 5 % 517,2 565,6 -9 % Tilauskanta 185,8 215,0 -14 % 185,8 215,0 -14 % Liikevaihto 162,3 167,5 -3 % 596,9 564,6 6 % Bruttokate 89,1 94,5 -6 % 329,7 318,1 4 % Bruttokateprosentti 54,9 56,4 55,2 56,3 Kiinteät kulut 64,7 66,6 -3 % 245,3 235,8 4 % EBITA 26,1 30,3 94,2 90,3 EBITA, % 16,1 18,1 15,8 16,0 Liiketulos (EBIT) 24,5 28,0 85,1 82,9 Liiketulosprosentti 15,1 16,7 14,3 14,7 Tulos ennen veroja 23,3 26,4 77,1 80,8 Kauden tulos 18,3 21,4 59,8 63,7 Osakekohtainen tulos 0,50 0,59 -14 % 1,65 1,76 -6 % Oman pääoman tuotto, % 18,8 22,1 Tutkimus- ja kehityskulut 18,9 19,2 -2 % 68,3 68,6 0 % Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 5,3 9,4 -44 % 21,4 19,1 12 % Poistot ja arvonalentumiset 6,7 6,9 -3 % 27,7 24,3 14 % Liiketoiminnan rahavirta 31,5 28,9 9 % 90,4 78,9 14 % Liiketoiminnan rahavirran ja liiketuloksen suhde 1,3 1,0 1,1 1,0 Rahavarat 92,8 88,8 4 % Korolliset velat 107,0 129,5 -17 % Nettovelkaantumisaste, % 4,4 13,2

* Ilman yritysostojen vaikutusta





Toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vuosi 2025 oli epävarmuuksien ja muuttuvien markkinaolosuhteiden sävyttämä. Valuuttakurssien vaihtelut ja tuontitullit toivat haasteita liiketoimintaympäristöön, ja tuulivoiman resurssiarviointimarkkinoiden hidastuminen vaikutti liikevaihtoomme. Tässä muuttuvassa ympäristössä Vaisala ja henkilöstömme osoittivat vahvaa sopeutumiskykyä ja saavuttivat hyvän suorituksen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue kääntyi jälleen kasvuun, Xweather-liiketoiminnan jatkuva tilausmyynti kasvoi ja jatkoimme vahvan tilauskantamme toimittamista meteorologian ja lentoliikenteen markkinoilla. Kompensoimme onnistuneesti Yhdysvaltain tuontitullien ja uusiutuvan energian liiketoiminnan laskun vaikutukset sekä pienensimme valuuttakurssien vaikutuksia tulokseemme

Koko vuoden 2025 saadut tilaukset laskivat 9 % edellisvuodesta. Lasku johtui pääasiassa uusiutuvan energian markkinan heikosta kysynnästä sekä meteorologian ja lentoliikenteen markkinoiden normalisoitumisesta kahden vuoden poikkeuksellisen korkean kysynnän jälkeen. Teollisissa mittauksissa saadut tilaukset pysyivät vahvana koko vuoden. Vaisalan vuoden 2025 liikevaihto kasvoi 6 % vuodentakaisesta, ja kasvua vauhdittivat Teollisten mittausten liiketoiminnan vahva kehitys sekä jatkuvan tilausmyynnin kasvu ja suuret projektitoimitukset Sää- ja ympäristöliiketoiminnassa. Kannattavuutemme säilyi vahvana, ja EBITA-liiketulosmarginaali oli 15,8 %, sisältäen 4,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät pääasiassa organisaation uudelleenjärjestelyihin.

Q4/2025 saadut tilaukset kasvoivat 5 % (10 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) edellisvuoteen verrattuna. Kasvua vauhditti vahva kysyntä Teollisissa mittauksissa. Sää- ja ympäristöliiketoiminnan saadut tilaukset olivat edellisvuoden tasolla. Vuoden 2025 tilauskanta oli 185,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 3 % (0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vahvaan vertailukauteen nähden. Myös Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan yuanin heikkeneminen vaikuttivat raportoituun liikevaihtoon. EBITA-marginaali laski 16,1 %:iin liikevaihdon ja bruttokateprosentin laskun myötä.

Strategiamme toteutus eteni hyvin vuonna 2025 ja jatkoimme asemamme vahvistamista maailman johtavana ilmastotoimia mahdollistavana mittausteknologiayrityksenä. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue menestyi vahvasti läpi vuoden saavuttaen ennätyskorkeat saadut tilaukset ja liikevaihdon. Jatkoimme Teollisten mittausten tuotevalikoiman kehittämistä ja lanseerasimme uusia tuotteita ja palveluita kasvaville toimialoille.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella toimitimme vahvaa tilauskantaamme meteorologian ja lentoliikenteen markkinoilla keskittyen kannattavuuteen ja markkinajohtajuuteen. Uusiutuvan energian markkinan merkittävä heikkeneminen vaikutti liiketoimintaan, ja arvioitu negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 20 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta Sää- ja ympäristöliiketoiminnan koko vuoden liikevaihto kasvoi 4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Kasvua tukivat suuret projektitoimitukset sekä jatkuvan tilausmyynnin kasvu.

Laajensimme Xweather-liiketoiminnan jatkuvaa tilausmyyntiä ja integroimme onnistuneesti Q4/2024 ostetut WeatherDesk- ja Speedwell Climate -liiketoiminnat Xweather-tiimiin. Jatkuva tilausmyynti kasvoi 50 % vuonna 2025, orgaanisen kasvun ollessa 11 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.

Vuoteen 2026 siirryttäessä odotamme Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen positiivisen kehityksen jatkuvan, erityisesti terveysteknologiamarkkinan sekä datakeskus- puolijohde- ja sähkövoimatoimialojen vetämänä. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella odotamme Xweather-liiketoiminnan jatkuvan tilausmyynnin markkinoiden kasvavan myös vuonna 2026. Perinteisessä Sää- ja ympäristöliiketoiminnassa meteorologian ja lentoliikenteen markkinat ovat normalisoituneet, ja odotamme niiden pysyvän vakaana vuonna 2026. Uusiutuvan energian markkinat laskivat vuonna 2025, ja odotamme niiden pysyvän vuoden 2025 vuoden lopun tasolla.

Odotamme markkinoiden epävarmuuden jatkuvan myös vuonna 2026. Vaisala on osoittanut vahvaa sopeutumiskykyä ja kykyä menestyä ja kasvaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Arvioimme vuoden 2026 liikevaihdon olevan 600–630 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksemme 95–110 miljoonaa euroa.”





Audiocast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään torstaina 12.2.2026 klo 13.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.events.inderes.com/q4-2025

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen.

https://events.inderes.com/vaisala/q4-2025/dial-in

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.





