Ålandsbanken Abp: Förtida återbetalning av primärkapitaltillskott 1/2021 den 24 mars 2026







Ålandsbanken Abp

Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

12.2.2026 kl. 9.00 EET

Förtida återbetalning av primärkapitaltillskott Ålandsbanken SEK 300,000,000 Additional Tier 1 Perpetual Capital Notes

Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) har den 24 mars 2021 emitterat masskuldebrev i form av primärkapitaltillskott till en volym om SEK 300 000 000, med evig löptid och rätt till inlösen efter 5 år (Ålandsbanken SEK 300,000,000 Additional Tier 1 Perpetual Capital Notes, ISIN-kod: SE0013360153) (”Masskuldebrev”).

I enlighet med Masskuldebrevens villkor och under förutsättning av godkännande från behörig myndighet har Ålandsbanken rätt att återbetala Masskuldebreven i förtid tidigast den 24 mars 2026 och därefter på varje efterföljande räntebetalningsdag. Banken har erhållit erforderligt godkännande från Finansinspektionen i Finland och kommer att utnyttja sin rätt till förtida återbetalning i samband med nästa räntebetalning.

Masskuldebreven återbetalas till fordringsägarna på följande räntebetalningsdag den 24 mars 2026.

En ansökan kommer att lämnas in till Nasdaq Helsinki om avnotering av Masskuldebreven.

Ytterligare information:

ÅLANDSBANKEN ABP

Ulf Bäckström

Head of Treasury

e-post: ulf.backstrom@alandsbanken.fi

Tel: +358 20 429 3684

