Harvia Q4 2025: Kasvu jatkui kaikilla myyntialueilla

Harvia Oyj tilinpäätöstiedote 12.2.2026 klo 9.00





Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2025. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Loka−joulukuu 2025:

Liikevaihto kasvoi 5,3 % ja oli 53,7 milj. euroa (51,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 10,2 % ja oli 56,2 milj. euroa.

Liikevoitto oli 10,4 milj. euroa (8,4) eli 19,3 % (16,5 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (8,7) eli 19,5 % (17,1 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 11,8 milj. euroa (21,0 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 13,3 milj. euroa (15,0) ja kassavirtasuhde 107,1 % (140,4 %).

Tammi−joulukuu 2025:

Liikevaihto kasvoi 13,5 % ja oli 198,9 milj. euroa (175,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 16,0 % ja oli 203,3 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli 14,4 %.

Liikevoitto oli 38,3 milj. euroa (35,5) eli 19,3 % (20,3 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 39,1 milj. euroa (37,1) eli 19,6 % (21,2 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 41,0 milj. euroa (20,2 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 26,5 milj. euroa (35,0) ja kassavirtasuhde 57,0 % (79,4 %).

Nettovelka oli 57,7 milj. euroa (57,2). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena viimeisen 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,2 (1,3).

Omavaraisuusaste oli 48,3 % (47,2 %).

Osakekohtainen tulos oli 1,41 euroa (1,30).

Hallituksen voitonjakoehdotus on yhteensä 0,77 euroa (0,75) osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

Avainluvut

Milj. euroa 10–12/

2025 10–12/

2024 Muutos, % 1–12/

2025 1–12/

2024 Muutos, % Liikevaihto 53,7 51,0 5,3 % 198,9 175,2 13,5 % Käyttökate 12,3 10,4 18,7 % 45,7 42,5 7,8 % % liikevaihdosta 23,0 % 20,4 % 23,0 % 24,2 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät* 0,1 0,3 -64,4 % 0,8 1,6 -52,7 % Oikaistu käyttökate** 12,4 10,7 16,5 % 46,5 44,1 5,6 % % liikevaihdosta 23,2 % 21,0 % 23,4 % 25,1 % Liikevoitto 10,4 8,4 23,0 % 38,3 35,5 7,9 % % liikevaihdosta 19,3 % 16,5 % 19,3 % 20,3 % Oikaistu liikevoitto** 10,5 8,7 20,1 % 39,1 37,1 5,3 % % liikevaihdosta 19,5 % 17,1 % 19,6 % 21,2 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,40 0,29 38,9 % 1,41 1,30 9,1 % Operatiivinen vapaa kassavirta 13,3 15,0 -11,1 % 26,5 35,0 -24,3 % Kassavirtasuhde 107,1 % 140,3 % 57,0 % 79,4 % Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,0 -1,8 120,2 % -14,8 -6,1 140,2 % Nettovelka 57,7 57,2 0,9 % 57,7 57,2 0,9 % Velkaantumisaste 1,2 1,3 1,2 1,3 Nettokäyttöpääoma 47,9 45,0 6,5 % 47,9 45,0 6,5 % Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 41,3 % 45,5 % 41,3 % 45,5 % Omavaraisuusaste 48,3 % 47,2 % 48,3 % 47,2 % Henkilöstö kauden lopussa 735 696 5,6 % 735 696 5,6 %

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-tilinpäätösstandardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja:

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Harvia jatkoi kasvuaan kaikilla myyntialueilla erittäin vahvasta vertailukaudesta ja epäedullisista valuuttakursseista huolimatta. Vuosineljännes oli hyvä päätös vuodelle 2025 ja osoitti, että Harvia pystyy tekemään vahvaa taloudellista tulosta ja edistämään strategiansa toteutusta erinomaisesti, vaikka ympäröivä maailma on muuttunut yhä epävarmemmaksi.

Harvian liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 53,7 milj. euroa, mikä edustaa 5,3 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 10,2 %.

Pohjois-Amerikassa saunamarkkinan kysyntä jatkui vahvana, ja Harvian liikevaihto kasvoi erityisesti lämmityslaitteissa. Ylsimme hyvään myynnin kehitykseen erityisesti suurten kampanjoiden, kuten Black Friday -alennusmyyntien, aikana. Liikevaihdon kasvu viimeisellä vuosineljänneksellä oli 2,8 % verrattuna vuoden takaiseen 62,7 %:n kasvuun Pohjois-Amerikassa. Myös Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli huomattava negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Euroopassa saunamarkkina jatkoi asteittaista paranemista, vaikka makrotaloudellinen tilanne pysyi pitkälti ennallaan ja verrattain haastavana, erityisesti Pohjois-Euroopassa. Myynnin kehitys Euroopassa oli kokonaisuutena hyvää. Pohjois-Eurooppa oli viimeisellä neljänneksellä nopeimmin kasvava myyntialueemme 11,6 %:n liikevaihdon kasvulla, ja alue palasi kasvu-uralle myös koko vuoden myynnin osalta kahden laskuvuoden jälkeen. Manner-Euroopassa myyntimme kehittyi edelleen vakaasti useimmissa keskeisissä markkinoissa ja tuotealueissa, mukaan lukien Saksa, Ranska ja Iso-Britannia.

APAC & MEA -myyntialueella kasvoimme vain hieman viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä johtui pääasiassa suurten toimitusten ajoituksesta eikä niinkään merkittävistä muutoksista markkinassa tai Harvian suorituskyvyssä. Koko vuoden 2025 osalta Harvian liikevaihto APAC & MEA -alueella kasvoi 25,4 %, mitä tuki merkittävä edistyminen usealla markkinalla. Vuoteen 2026 siirryttäessä APAC & MEA on edelleen yksi strategisesti tärkeimmistä alueistamme ja pitkän aikavälin kasvumme ajureista.

Harvian oikaistu liikevoitto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 10,5 milj. euroa, mikä vastaa 19,5 % liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna Harvian viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 1,3 milj. euroa korkeampi ja oikaistu liikevoittoprosentti ylitti 20 % sekä viimeisellä neljänneksellä että koko vuoden tasolla. Tärkeimpien materiaalien ja komponenttien hinnat sekä keskeisten tariffien tasot pysyivät melko vakaina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Harvia pystyi lisäksi lieventämään suurimman osan tariffien kolmannella vuosineljänneksellä tapahtuneen kasvun vaikutuksista. Toteutimme hyvin suunniteltuja kampanjoita esimerkiksi Black Friday -viikonlopun aikana ja saavutimme erinomaiset myyntivolyymit hyvillä katteilla.

Jatkoimme koko vuoden 2025 merkittäviä investointeja Harvian tuotantolaitoksiin, innovaatioihin ja IT-infrastruktuuriin, jotka kaikki ovat olennaisia yhtiömme pitkän aikavälin kasvun ja menestyksen mahdollistajia. Esittelimme viimeisen vuosineljänneksen aikana MyHarvia Smart Sauna Sensorin – ainutlaatuisen tuotteen, joka voi muuttaa minkä tahansa saunan älysaunaksi. Tuote on erinomainen esimerkki markkinan johtavista innovaatioistamme ja innostava askel digitaalisella matkallamme. Kasvua vauhdittaneet toimenpiteet ovat kasvattaneet investointejamme ja epäsuoria kustannuksiamme lyhyellä aikavälillä, ja laskivat suhteellista kannattavuuttamme hieman viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuosi 2025 oli hyvä sekä saunamarkkinalle että Harvialle. Saunamarkkinan kysyntä säilyi vahvana huolimatta poikkeuksellisesta epävarmuudesta markkinaolosuhteissa ja kauppapolitiikassa, mikä on selkeä merkki liiketoiminnan kestävyydestä sekä kiinnostuksesta saunan luomaan hyvinvointiin. Harvia osoitti läpi vuoden kykynsä tuottaa vahvaa taloudellista tulosta, mukaan lukien 13,5 %:n liikevaihdon kasvu, samalla kun edistimme strategisia hankkeita, jotka varmistavat menestyksemme tulevaisuudessa. Olen myös iloinen nähdessäni, miten viimeisen vuosineljänneksen aikana tehdyt vuosittaiset asiakas- ja henkilöstökyselyt vahvistavat Harvian olevan erinomainen kumppani ja työpaikka. Haluankin kiittää koko Harvian tiimiä ja kumppaneitamme heidän panoksestaan ja sitoumuksestaan vuonna 2025 – hienoa työtä!

Harvia aloittaa vuoden 2026 erinomaisesta asemasta. Vaikuttaa siltä, että laajempi taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus on tullut jäädäkseen ainakin joksikin aikaa, mutta kuten vuonna 2025, odotamme sekä saunamarkkinan että Harvian menestyvän hyvin näissä olosuhteissa. Keskitymme täysin tarttumaan markkinoiden kysynnän tarjoamiin mahdollisuuksiin kaikilla myyntialueilla ja samalla varmistamaan hyvän kannattavuuden lyhyellä aikavälillä. Jatkamme samanaikaisesti investointeja ja yhtiön pitkäaikaisen menestyksen edistämistä. Päivitetty vastuullisuusohjelmamme vuosille 2026–2030 kuvaa, kuinka sitoudumme tavoitteeseemme edistää hyvää ja pitkää elämää, turvallisesti ja oikeudenmukaisesti, minimoiden ympäristövaikutukset. Sopivan mahdollisuuden tullen olemme valmiita toimimaan nopeasti myös yritysostorintamalla. Vuosi 2026 on täynnä mahdollisuuksia Harvialle.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 12.2.2026 klo 11.00. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Matias Järnefelt sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://harvia.events.inderes.com/q4-2025.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/ tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/

Liite