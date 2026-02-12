Nilörn Delårsrapport Q4, 2025

Perioden oktober-december

Orderingången ökade med 5 procent till 251 (238) MSEK, vilket är hänförligt till en större order om 18 MSEK som förra året erhölls i Q3 men som i år erhålles i Q4

Nettoomsättningen i SEK minskade med 6 procent till 219 (232) MSEK

Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 246 MSEK, dvs. en underliggande organisk ökning om 6 procent

Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (19,5) MSEK

Engångs- och valutakostnader uppgick till 3,3 MSEK.

Resultat före skatt uppgick till 7,1 (19,1) MSEK

Periodens resultat uppgick till 5,0 (13,8) MSEK

Resultatet per aktie uppgick till 0,44 (1,21) SEK

Perioden januari-december

Orderingången ökade med 1% och uppgick till 946 (935) MSEK

Nettoomsättningen i SEK var oförändrad och uppgick till 945 (945) MSEK

Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 1 012 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 7 procent

Rörelseresultatet uppgick till 73,4 (82,9) MSEK

Resultat före skatt uppgick till 67,2 (78,0) MSEK

Periodens resultat uppgick till 50,5 (58,9) MSEK

Resultatet per aktie uppgick till 4,43 (5,17) SEK



Väsentliga händelser under kvartalet

Engångs- och valutakostnader har belastat resultatet om totalt 3,3 MSEK där merparten är hänförlig till personalrelaterade åtgärder

Nilörn har startat upp dotterbolag i Holland och rekryterat en säljare med lång och framgångsrik erfarenhet från industrin.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en oförändrad utdelning om 1,50 (1,50) kronor per aktie, motsvarande 17,1 MSEK.

Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt Nilörngruppens vetenskapligt baserade klimatmål för minskning av växthusgasutsläpp

En presentation kommer hållas via Teams 12/02 kl. 08.30, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

Registration Form

Kontakt

Krister Magnusson

CEO

krister.magnusson@nilorn.com

+46 704–852 114

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2026 kl 08,00.

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA, Pakistan, Sri Lanka och Nederländerna. Se även: www.nilorn.se

Bilagor