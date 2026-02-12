Nilörn Delårsrapport Q4, 2025

Perioden oktober-december

  • Orderingången ökade med 5 procent till 251 (238) MSEK, vilket är hänförligt till en större order om 18 MSEK som förra året erhölls i Q3 men som i år erhålles i Q4
  • Nettoomsättningen i SEK minskade med 6 procent till 219 (232) MSEK
  • Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 246 MSEK, dvs. en underliggande organisk ökning om 6 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (19,5) MSEK
  • Engångs- och valutakostnader uppgick till 3,3 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 7,1 (19,1) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 5,0 (13,8) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,44 (1,21) SEK

Perioden januari-december

  • Orderingången ökade med 1% och uppgick till 946 (935) MSEK
  • Nettoomsättningen i SEK var oförändrad och uppgick till 945 (945) MSEK
  • Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 1 012 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 7 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 73,4 (82,9) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 67,2 (78,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 50,5 (58,9) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,43 (5,17) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Engångs- och valutakostnader har belastat resultatet om totalt 3,3 MSEK där merparten är hänförlig till personalrelaterade åtgärder
  • Nilörn har startat upp dotterbolag i Holland och rekryterat en säljare med lång och framgångsrik erfarenhet från industrin.

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en oförändrad utdelning om 1,50 (1,50) kronor per aktie, motsvarande 17,1 MSEK.
  • Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt Nilörngruppens vetenskapligt baserade klimatmål för minskning av växthusgasutsläpp

Kontakt

Krister Magnusson
CEO 
krister.magnusson@nilorn.com
+46 704–852 114

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2026 kl 08,00.

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA, Pakistan, Sri Lanka och Nederländerna. Se även: www.nilorn.se

