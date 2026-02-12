OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.2.2026 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025: Palkkiotuotot kasvussa, kulujen kasvu taittunut – viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja 17,2 miljoonaa euroa

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi–joulukuun 2025 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Karri Alameri :

OmaSp:ssä toteutettiin merkittäviä muutoksia vuonna 2025. Määrätietoinen työ riskienhallinnan vahvistamiseksi ja prosessien selkeyttämiseksi jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Samalla perusliiketoimintamme kehittyi loppuvuonna odotusten mukaisesti haasteellisessa toimintaympäristössä, jossa erityisesti työmarkkinatilanne on heikko ja geopoliittiset jännitteet lisäävät epävarmuutta.

Vuoden viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 17,2 (27,9) milj. euroa. Tulosta painoi edelleen korkokatteen lasku ja liiketoiminnan korkeat kulut. Viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 9,3 (15,6) prosenttia ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,43 (0,67) euroa.

Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli viimeisellä neljänneksellä 57,3 (47,7) prosenttia. Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut pienenivät 5,7 prosenttia ja olivat 30,5 (32,4) milj. euroa. Henkilöstökulut kuitenkin kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 16,8 prosenttia. Riskienhallinnan kehityshankkeisiin ja muihin selvityshankkeisiin kirjattiin kuluja viimeiselle neljännekselle yhteensä noin 1 milj. euroa.

Luottokannan pienentymisen myötä korkokate laski viimeisellä neljänneksellä 26,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 37,5 (50,9) milj. euroa.

Asuntoluottokanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 3,2 prosenttia ja yritysasiakkaiden 19,9 prosenttia. Yrityslainakanta pieneni erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla; syynä irtaantuminen riskiasiakkuuksista, hallitun alasajon portfolion edistämistoimet sekä luopuminen muutamista isoista asiakkuuksista, joiden tarpeet olivat yhtiömme kokoon nähden suuria.

Talletuskanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 3,0 prosenttia johtuen muutoksista yksittäisten yritysasiakkaiden talletuksissa.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna 1,6 prosenttia ja olivat yhteensä 13,3 (13,1) milj. euroa. Lainaamisen, rahastosäästämisen ja maksuliikenteen palkkiotuotot kasvoivat vertailukaudesta.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot laskivat viimeisellä neljänneksellä 26,2 prosenttia ja olivat -5,6 (-7,6) milj. euroa. Viimeisellä neljänneksellä hallitun alasajon portfolioon tehdyt varaukset säilyivät edellisen neljänneksen tasolla.

Yhtiö tiedotti kesällä 2024 ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvästä noin 240 milj. euron hallitun alasajon portfoliosta, joka oli noin 4 prosenttia yhtiön luottokannasta. Vuoden 2025 lopussa portfolion koko oli noin 180 milj. euroa eli 3,2 prosenttia luottokannasta.

Tärkeiden sidosryhmien tyytyväisyys luo vahvan pohjan kasvun strategiallemme

Asiakastyytyväisyys on yksi yhtiömme menestyksen tärkeimpiä mittareita. Loppuvuodesta 2025 toteutetussa asiakaskyselyssä nettosuositteluindeksi (NPS) nousi edellisvuodesta selvästi ollen 40 (37).

Myös maineemme suuren yleisön keskuudessa kehittyi hyvin vuoden 2025 aikana. Tämä käy ilmi tuoreesta Luottamus & Maine 2025 tutkimuksesta, jossa OmaSp:n maine nousi tasolle 3,42 ollen parempi kuin toimialan keskimäärin 3,28.

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Vuosittain toteutettava henkilöstökysely tarjoaa meille tärkeää tietoa työtyytyväisyydestä ja -hyvinvoinnista sekä toiminnastamme työyhteisönä. Loppuvuodesta 2025 toteutetun henkilöstökyselyn mukaan henkilöstömme kokonaistyytyväisyys oli 4,15/5.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiömme taloudellinen asema vahvistui edelleen. Vakavaraisuussuhde (TC) oli vuoden lopussa 19,3 (15,6) prosenttia ja ydinpääomasuhde (CET1) 18,3 (14,4) prosenttia. Oman pääoman kertymä oli vuoden lopussa 618,8 (576,1) milj. euroa. Likviditeettiasemamme on vahva, mahdollistaen strategiamme mukaisen vastuullisen ja kannattavan kasvun.

Yhtiön hallitus hyväksyi tammikuussa 2026 strategian ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2026–2029. OmaSp tavoittelee asemaa valtakunnallisesti tunnettuna ja arvostettuna pankkina, jossa yhdistyvät pienen pankin henkilökohtaisuus ja vahvan pankin luotettavuus, sekä yhtenäisen toimintamallin mahdollistama tehokkuus. Tavoitteena on myös kasvattaa palkkiotuottopohjaista liiketoimintaa.

Vuoden 2026 liiketoiminnan näkymiin vaikuttaa asuntomarkkinoiden yleinen tilanne sekä markkinatilanteen vaikutus erityisesti pk-yritysten investointihalukkuuteen. Markkinakorkojen laskun ja luottokannan muutosten myötä korkokate laskee edelliseen tilikauteen nähden. Vuodelle 2026 odotamme vakaata kulukehitystä, ja rahoitusvarojen arvonalentumistappioiden arvioimme jäävän edellistä tilikautta matalammalle tasolle. Arvioimme tilikauden 2026 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja laskevan hieman vertailukaudesta.

Vuosi 2025 oli yhtiöllemme muutosten aikaa, ja osoitus vahvasta tekemisen kulttuuristamme. Kiitän lämpimästi henkilöstöämme ammattitaidosta ja kyvystä viedä yhtiötämme eteenpäin. Kiitän myös asiakkaitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä, joka on toimintamme perusta.

Tammi-joulukuu 2025

• Vuoden viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 12,0 (22,6) milj. euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 17,2 (27,9) milj. euroa.

• Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli 49,2 (74,6) milj. euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 56,9 (86,7) milj. euroa.

• Yhtiön vakavaraisuus vahvistui edelleen ja vakavaraisuussuhde (TC) oli 19,3 (15,6) %.

• Lainakannan pienentymisen ja markkinakorkojen laskun myötä korkokate laski viimeisellä neljänneksellä 26,3 % ja tammi–joulukuussa 20,9 % verrattuna edelliseen vuoteen.

• Asuntoluottokanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 3,2 %. Yritysasiakkaiden lainakanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 19,9 %. Yrityslainakanta pieneni etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pienenemiseen vaikuttivat luopuminen muutamista suurista asiakkuuksista, joiden tarpeet olivat kasvaneet yhtiön kokoon nähden suuriksi, irtaantuminen riskiasiakkuuksista sekä edistämistoimet hallitun alasajon portfoliossa.

• Talletuskanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 3,0 %. Talletuskanta laski ensimmäisen neljänneksen aikana johtuen muutoksista yksittäisten yritysasiakkaiden talletuksissa. Toisen ja kolmannen neljänneksen aikana talletuskanta kasvoi. Viimeisellä neljänneksellä talletuskanta laski 1,9 % johtuen pääosin muutoksista institutionaalisissa talletuksissa.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi viimeisellä neljänneksellä 1,6 % ja oli yhteensä 13,3 (13,1) milj. euroa. Lainaamisen, rahastosäästämisen ja maksuliikenteen palkkiotuotot kasvoivat vertailukaudesta. Maksuliikennepalkkioiden kasvuun vaikutti viimeisellä neljänneksellä toteutetut hinnoittelumuutokset. Palkkiokulut kasvoivat vertailukauteen nähden. Vuoden 2025 aikana nettopalkkiotuotot pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 50,7 (50,7) milj. euroa.

• Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoihin kirjattiin viimeisellä neljänneksellä osakkuus- ja yhteisyritysten arvonalennus 3,1 milj. euroa.

• Liiketoiminnan tuotot laskivat viimeisellä neljänneksellä 24,0 % ja tammi–joulukuussa 18,0 %. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot pienenivät 21,6 % viimeisellä neljänneksellä.

• Liiketoiminnan kulut laskivat viimeisellä neljänneksellä 8,2 % vertailukauteen nähden. Vuonna 2025 liiketoiminnan kulut kasvoivat 10,9 %. Henkilöstökulut kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 16,8 %. Tammi-joulukuussa henkilöstökulut kasvoivat 28,5 %. Henkilöstömäärä oli kauden lopussa 642 (585).

• Liiketoiminnan muut kulut laskivat 20,9 % ja olivat viimeisellä neljänneksellä yhteensä 17,6 (22,3) milj. euroa ja tammi-joulukuussa 71,9 (69,3) milj. euroa.

• Finanssivalvonnan loppuraportteihin liittyvien toimenpideohjelmien toteuttamisesta kirjattiin viimeiselle neljännekselle kuluja yhteensä 0,4 milj. euroa. Toimenpidesuunnitelmat toteutettiin suunnitelman mukaisesti tilikauden loppuun mennessä. Yhtiö jatkaa tarvittavia kehittämistoimia osana jatkuvaa kehitystyötä. Yhtiö jatkoi myös ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvän hallitun alasajon portfolion toimenpiteiden edistämistä, ja siihen liittyen viimeiselle neljännekselle kirjattiin selvittelykuluja 0,6 milj. euroa.

• Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut pienenivät 5,7 % viimeisellä neljänneksellä ja olivat 30,5 (32,4) milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot laskivat viimeisellä neljänneksellä 26,2 % ja olivat -5,6 (-7,6) milj. euroa. Viimeisellä neljänneksellä hallitun alasajon portfolioon tehdyt varaukset säilyivät edellisen neljänneksen tasolla.

• Tammi-joulukuulta rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat yhteensä -47,1 (-83,4) milj. euroa. Tammi-joulukuussa hallitun alasajon portfolioon tehdyt varaukset mallipäivitykset huomioiden kasvattivat arvonalentumistappioiden määrää 14,0 milj. eurolla.

• Yhtiö tiedotti kesällä 2024 ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvästä luottokanta-analyysista, jonka mukaisesti ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvä portfolio edusti noin 4 % yhtiön luottokannasta ollen noin 240 milj. euroa. Yhtiö käynnisti tähän liittyen hallitun alasajon suunnitelman vuoden 2024 jälkipuoliskolla. Erilaisten järjestelyiden tuloksena ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvän luottoportfolion koko oli 31.12.2025 noin 180 milj. euroa ollen 3,2 % koko luottokannasta.

• Kulu-tuottosuhde oli viimeisellä neljänneksellä 63,9 (52,9) % ja koko vuodelta 2025 56,1 (41,3) %.

• Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli viimeisellä neljänneksellä 57,3 (47,7) % ja tammi-joulukuulta 53,5 (37,8) %.

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli viimeisellä neljänneksellä 9,3 (15,6) % ja tammi-joulukuulta 7,6 (12,4) %.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1–12/2025 1–12/2024 Δ % 2025 Q4 2024 Q4 Δ % Korkokate 168 637 213 097 -21 % 37 518 50 913 -26 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 50 651 50 745 0 % 13 314 13 105 2 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 221 408 270 068 -18 % 48 915 64 381 -24 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -123 066 -111 004 11 % -31 127 -33 917 -8 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -47 111 -83 379 -43 % -5 586 -7 572 -26 % Tulos ennen veroja 49 248 74 589 -34 % 12 002 22 582 -47 % Kulu-tuottosuhde, % 56,1 % 41,3 % 36 % 63,9 % 52,9 % 21 % Taseen loppusumma 7 474 004 7 709 090 -3 % 7 474 004 7 709 090 -3 % Oma pääoma 618 829 576 143 7 % 618 829 576 143 7 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,5 % 0,8 % -33 % 0,5 % 0,9 % -40 % Oman pääoman tuotto, ROE % 6,6 % 10,7 % -38 % 6,6 % 12,6 % -48 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,19 1,80 -34 % 0,30 0,54 -44 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 19,3 % 15,6 % 24 % 19,3 % 15,6 % 24 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 18,3 % 14,4 % 27 % 18,3 % 14,4 % 27 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 56 896 86 656 -34 % 17 169 27 945 -39 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 53,5 % 37,8 % 41 % 57,3 % 47,7 % 20 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 7,6 % 12,4 % -38 % 9,3 % 15,6 % -41 %

Näkymät tilikaudelle 2026

Yhtiön liiketoiminnan näkymiin tilikaudella 2026 vaikuttaa asuntomarkkinoiden yleinen tilanne sekä markkinatilanteen vaikutus erityisesti pk-yritysten investointihalukkuuteen. Markkinakorkojen laskun ja luottokannan muutosten myötä korkokate laskee edelliseen tilikauteen nähden. Strategiansa mukaisesti yhtiö panostaa laaja-alaiseen ansaintaan ja palkkiotuottojen kasvuun. Kulurakenteen kasvu on taittunut ja yhtiö odottaa vuodelle 2026 vakaata kulukehitystä. Rahoitusvarojen arvonalentumistappioiden yhtiö arvioi jäävän edellistä tilikautta matalammalle tasolle.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2026 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Arvioimme konsernin tilikauden 2026 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja laskevan hieman vertailukaudesta (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2025 oli 56,9 milj. euroa).

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tammikuussa 2026 päivitetyn osinkopolitiikan mukaista osinkoa. Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2025 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan varsinaista osinkoa 0,36 euroa ja 0,14 euroa lisäosinkoa jokaiselta vuodelta 2025 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Lisäosinkoa ehdotetaan maksettavaksi osinkopolitiikan mukaisesti yhtiön vahvan taloudellisen aseman ja merkittävästi vahvistuneiden pääomapuskureiden johdosta. Varsinaisen ja lisäosingon täsmäytyspäivä olisi 20.4.2026 ja maksupäivä 27.4.2026.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi 16.4.2026. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.

Oma Säästöpankki Oyj

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.



