AS-i Tallink Grupp 2025. aasta neljanda kvartali ja majandusaasta tulemuste tutvustamise veebiseminar

AS Tallink Grupp kutsub aktsionäre ning teisi huvilisi osalema 2025. aasta neljanda kvartali ja majandusaasta tulemusi tutvustaval veebiseminaril 19. veebruaril 2026 kell 12:00. Veebiseminar toimub inglise keeles.

Majandustulemusi tutvustavad juhatuse esimees Paavo Nõgene ja juhatuse liikmed Margus Schults ja Harri Hanschmidt.

Küsimused palume saata enne veebiseminari toimumist hiljemalt 19. veebruariks 2026 kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Ajalisest piirangust tulenevalt käsitletakse enne veebiseminari kirjalikult saabunud küsimusi eelisjärjekorras.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Tulemusi tutvustav veebiseminar toimub Microsoft Teams’i keskkonnas. Juhime tähelepanu, et osalemiseks registreerimist ei toimu ning meeldetuletust ei saadeta. Palume veebiseminariga ühineda 19. veebruaril 2026 kell 12:00 käesoleval lingil.

Kuna veebiseminarile registreerimist ei toimu ning meeldetuletust ei saadeta, soovitame kõigil huvitatud osalistel veebiseminari toimumise aeg endale kalendrisse märkida.

Osaleda saab nii veebibrauseri kui ka Microsoft Teams’i rakenduse kaudu. Kui kasutate veebiseminariga liitumiseks nutiseadet, on vaja eelnevalt telefoni alla laadida Microsoft Teams’i rakendus, mille leiab Google Play’ist või App Store’ist.

Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse ettevõtte veebilehel Raportid ja finantsnäitajad



Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 5615 7170