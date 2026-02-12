Kvietimas į AB Akola group 2025–2026 finansinių metų 6 mėn. rezultatų pristatymą investuotojams

AB Akola group, įmonės kodas 148030011, buveinės adresas: Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius, Lietuva.
AB Akola group kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2025–2026 finansinių metų 6 mėn. rezultatų pristatymą internetu.
Pradžia – 2026 m. vasario 19 d. 9:00 val. Seminaras vyks anglų kalba.
Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika pakomentuos finansinius veiklos rezultatus, aktualijas bei po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.
Maloniai prašome atsiųsti klausimus iš anksto iki 2026 m. vasario 18 d. el. paštu Olga.Azarova@nasdaq.com.
Kaip prisijungti prie vebinaro?
Visus norinčius dalyvauti, prašome registruotis aktyvuojant šią nuorodą: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_fh4wESQ0RpC-_Q4CfZnb8w
Jums bus išsiųsta nuoroda prisijungti į internetinį seminarą su instrukcija, kaip sėkmingai tai padaryti. Jungiantis pirmą kartą, bus prašoma atsisiųsti nedidelį priedą interneto naršyklei. Vebinaras bus įrašomas ir jo įrašas bus patalpintas Nasdaq Baltic youtube.com paskyroje.
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403