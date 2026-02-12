Le groupe Vicat est lauréat d’une subvention Grands Projets Industriels de Décarbonation (GPID) pour son projet VAIA

Le projet VAIA (Vicat Advanced Industrial Alliance) a été désigné lauréat de la subvention GPID, attribuée par le gouvernement français. Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité des soutiens publics obtenus, après la sélection du projet par le programme européen Innovation Fund en novembre 2025.

Cette nouvelle subvention marque une étape clé dans le développement du projet VAIA. Les études se poursuivent et la décision finale d’investissement est prévue pour 2027. Le projet VAIA vise à capturer puis séquestrer 1,2 million de tonnes de CO 2 par an sur la cimenterie de Montalieu-Vercieu, la plus importante de France. Il permet également la création d'une chaîne de valeur unique, point d'ancrage initial dans la vallée du Rhône d'une filière complète de capture, transport, utilisation et liquéfaction pour le stockage de CO 2 .

La subvention GPID s’inscrit dans le cadre des Grands Plans d’Investissement portés par le gouvernement français pour accélérer la transition écologique et industrielle du pays. Ce dispositif vise à soutenir des projets innovants et structurants, en particulier ceux qui contribuent à la décarbonation de l’industrie, à la modernisation des infrastructures et à la compétitivité des filières stratégiques.





Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3,884 milliards d’euros en 2024. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

